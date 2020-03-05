Ballade radio: Musikkjournalistikken kjemper seg videre

Musikken får mindre plass, men journalistikken er bedre enn før, mener Cecilie Asker i Aftenposten: – Vi skriver så det treffer publikum bedre, ikke bare «menigheten». Allikevel ble musikkjournalistikken stempla «utrydningstrua», i en debatt du kan høre her. Ny podkast fra Ballade ute nå.

På Bylarm 2020 snakka Ballade med et utvalg kollegaer under fanen «Musikkritikken – levende død?» Siden vi i Norge har vært igjennom nedgang i antall spalte- og minuttplass til dekning og anmeldelser av kultur generelt, trusler om boikott mot enkelte medier som kutter musikkstoffet sitt, og en digital vridning der ulike medier har møtt sine publikum på forskjellige måter, var det på tide å skue fram og tilbake på dens vegne. Så vi ba to redaktører, begge kjent for meninger om kultur, og en profilert musikkanmelder om å foreta vareopptelling. Den fant sted foran et lydhørt publikum på musikkbransjefestivalen Bylarm. Podkasten vår i dag er et opptak av dette som fant sted på Pokalen fredag 28. februar.

– En forutsetning for kulturkritikk er at det må fungere digitalt. Slik åpner kulturredaktør Cecilie Asker debatten, og lista opp hvordan musikkanmeldelsene og kritikken generelt ser ut fra hennes plass i toppen av den største abonnementsavisa:

De har mindre terninger.

Tekstene er lengre.

Hvit amerikansk «terningkast fire»-indie og den mest kommersielle popen får mindre plass. Andre sjangre, som klassisk og jazz tar større andel av plassen nå, i følge Asker.

NRK P3 skulle også egentlig stille, men var forhindret på grunn av sjukdom.

I panelet satt også hovedanmelder i Klassekampen, Martin Bjørnersen:

– Musikkjournalistikken er kanskje bedre fordi den er utrydningstrua. Det er mindre plass til det, og det er de beste som har klort seg fast. Du må jo virkelig brenne for det for å drive med musikkjournalistikk. Du tjener ikke til designmøbler ved å skrive, mener Martin Bjørnersen. Han bør vite det, siden han har skrevet om musikk siden … siden Natt og Dag kunne gjøre hva de ville, og samtidig samle tusenvis av papiravislesere om musikk og uteliv på 90-tallet.

Asker peker på hvordan Spotify og andre store plattformer har tatt over mye av rollen musikkmediene hadde før den omveltende digitaliseringa. Og at i bunn og grunn har omleggingene ført til at:

– Vi skriver så det treffer publikum bedre, ikke bare «menigheten», sier Asker.

– Cecilie har kanskje rett, men jeg vil la være med å rosemale for mye. Egon Holstad er klar med en tydelig gjennomgang av hvordan musikkstoffet i norske medier blir plassert lenger og lenger ned, i følge ham:

– Det var mye mer massivt, og mye mer om norsk musikk tidligere, sier Holstad. I podkasten forteller han også om hvilken musikk de har bestemt at alltid skal bli anmeldt av avisa iTromsø, uansett. Avisa har tatt opp i seg musikkmagasinet Feedback på nett og papir. Asker har også med seg en oppskrift på hvordan de formidler, og nå klarer å øke sideantallet på kulturstoff i lørdagsmagasinet sitt.

Holstad er innom hvordan MusikkFredag i Dagbladet flytta og skrumpa inn, – hvorpå vi får en oppklaring fra salen. Blant de hundre i salen finner du nemlig blant andre Dagbladets kulturredaktør Sigrid Hvidsten.

– Mange av de i Akersgata som intervjua de store artistene før blir nå satt til å trille terninger fra sofaen – på stjerner som aldri kommer til å bli stjerner i dumme konkurranser. Det ødelegger journalistikken, mener Holstad.



I dagens Ballade radio hører du også hva de mener om slakt, om det i det hele tatt finnes dårlig musikk, og hvor dyre møbler en musikkskribent i dag egentlig kan regne med … Vi i Balladeredaksjonen er glade for å være tilbake med en nypodkastepisode. Vi kommer til å publisere flere opptak fra scenene på Bylarm – så til dere som for eksempel ikke fikk med dere panelet om «For gammel for P1?»: Stay tuned.

Opptaket er lett redigert.