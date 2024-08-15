Mens vi solte oss og badet: Utmerkelser til Tromsø World Festival, Riddu Riđđu og en stor rose til skribent Audun Vinger

Mens Ballade-lesere og -redaksjon har fartet rundt på sommerfestivaler og til svaberg og fjelltopper med musikk på øret har musikk-Norge delt ut velfortjent heder og anerkjennelse til både arrangører og formidlere rundt i landet.

Helt i starten av juli ble Tromsø World Festival overrasket av Norske Kulturarrangører (NKA) med prisen Årets nykommer 2023. Tromsø World Festival gjennomførte sin første utgave i nåværende tredagersformat høsten 2022, og har på kort tid markert seg som en arena for multikulturell kunst og kulturformidling, og som et viktig bidrag til kulturlivet både i Tromsø og nasjonalt.

Festivalen er del av festivalnettverket Movement, et samarbeid der Tromsø sammen med Bergen Internasjonale Musikkfestival, Skien World, Molde Mundo og Oslo World presenterer musikk fra hele verden i Norge.

Tromsø World Festival er i følge NKA «en viktig tilrettelegger for økt samfunnsdeltakelse, og setter fokus på både samfunnsverdien og gevinsten et levende og synlig kulturelt mangfold tilfører fellesskapet». Festivalen er dermed også en av flere arrangører i Tromsø som har blitt stemt frem av bransjekollegaer til NKAs arrangørpriser: Buktafestivalen med prisen Årets festival 2023, og Blårock (også kjent som Rockeklubben Ekte Rock) med Årets øyeblikk, en pris der publikum stemmer frem sitt favorittøyeblikk festet til kamera – og blinkskuddet var det fotograf Johannes Brøndbo som stod for.

Det er på tide å slå et slag for det som skjer i Gáivuotna, eller Kåfjord kommune i Nord-Troms, skrev TONO da de delte ut årets formidlingspris til urfolksfestivalen som jobber for å skape en sterkere bevissthet og stolthet rundt det samiske. «I oppstartsåret 1991 hadde nok få trodd at dette stedet skulle bli et kraftsentrum for fremming og formidling av urfolks musikktradisjoner generelt og samisk musikk spesielt,» skriver juryen på TONOs sider. Og videre sier de: «Det har det blitt, takket være den nå 33 år gamle Riddu Riđđu-festivalen. Riddu Riđđu begynte som en fest, synliggjøring, frigjøring og feiring av sjøsamisk kultur på begynnelsen av 90-tallet. Med stoisk og hardtarbeidende ro har festivalen bygget seg opp, og i dag tiltrekker den seg årlig omtrent 7000 gjester fra nær og fjern. Riddu Riđđu har markert seg som en internasjonal spydspiss innenfor sitt segment.» Og midt i fellesferien, når Molde blomstrer i all sin prakt med en mangfoldig bukett av musikkopplevelser for både jazz- og andre musikkinteresserte, gjorde NRK det kjent at selveste Molderosen gikk til musikkskribent og bladfyk Audun Vinger, kjent som en av to redaktører i Jazznytt, som musikkskribent i Dagens Næringsliv, eller Sjøfarten, som han gjerne selv kaller den (etter avisens tidligere navn, Norges Handels- og Sjøfartstidende), og ikke minst som leder av det såkalte Akademiet under Moldejazz. Audun Vinger er «ei kulturpersonlegheit med særleg interesse for litteratur, biletkunst og musikk», og er kjent som journalist med «en tilsynelatende umenneskelig arbeidskapasitet», skriver Moldejazz om rosemottakeren. Vinger selv var selvsagt både stolt og glad for utmerkelsen, og dediserte prisen til arkitekt og jazzhistoriker Bjørn Stendahl, som gikk bort i januar i år: Mor jeg er i avisen. Hyggelig overraskelse etter Festivalakademiet i dag. Ble mottaker av utmerkelsen Molderosen. Kan nå omtale meg selv som Audun Vinger IMR (innehaver av Molderosen, red.mrk.). Dedikerte den til minnet av jazzhistoriker Bjørn Stendahl, til Håvard Wiik som er min største inspirasjonskilde innen jazz (og Artist in Residence her for 20 år siden), og til min faste frokostnabo Ragnar Eskelund som syklet til Moldejazz fra Moss på den første festivalen i 1961 og fortsatt er selvskreven festivaldeltaker. Yeah!

Og det sier vi i Ballade òg: Yeah! Gratulerer til alle velfortjente prisvinnere!