Erlend Apneseth og Audun Vinger Riksscenen okt 23 Ballade radio

Musikkjournalist Audun Vinger i samtale med hardingfelespiller og komponist Erlend Apneseth for Ballade radio, mellom to konserter på Riksscenen i oktober. (Foto: Siw Torunn Kasin)

AktueltFolkemusikk

Erlend Apneseth i Ballade radio: Brobygger med hardingfele

30.10.2023
- Red.

Flere – også Ballades egen – kritikere kaller de sjangeråpne folkemusikerne for de fremste fornyerne i norsk musikk av i dag. Erlend Apneseth er en av dem, møt ham i liveintervju på Ballade radio midt i mellom profilerte konserter i hovedstaden.

https://w.soundcloud.com/player/?visual=true&url=https%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F1650731205&show_artwork=true&maxheight=750&maxwidth=500

Hardingfelespiller og komponist Erlend Apneseth omtales som en brobygger inn i tradisjonen. Her møter musikkjournalist Audun Vinger ham for Ballade radio mellom to konserter på Riksscenen i Oslo – mens Apneseth er utvalgt «Husvarm-artist» der, og like før bestillingsverket Herifrå urframføres under Oslo World, fredag 3. november på Riksscenen.

Erlend Apneseth under solokonserten på Riksscenen 7. oktober. (Foto: Siw Torunn Kasin)

Hør Apneseth om å finne sitt eget uttrykk, om tradisjon og nyskaping i folkemusikken, om å møte og musisere med andre, om samarbeidet med Maja S.K. Ratkje og den ferske utgivelsen Collage. Og alt sammen lydsatt med vakker bakgrunnsstøy fra Landslaget for spelemenn, som varmer opp til konsert denne kvelden.

Lytt der du hører podkast – for eksempel i Apples Podcaster, på Spotify eller i Soundcloud (over).

Les også dette fine intervjuet med Apneseth, «– Eg fekk strekke meg etter dei som var eldre» 

Denne Ballade radio-samtalen med Apneseth ble tatt opp på Riksscenen lørdag 7. oktober 2023.

