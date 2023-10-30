Erlend Apneseth i Ballade radio: Brobygger med hardingfele

Flere – også Ballades egen – kritikere kaller de sjangeråpne folkemusikerne for de fremste fornyerne i norsk musikk av i dag. Erlend Apneseth er en av dem, møt ham i liveintervju på Ballade radio midt i mellom profilerte konserter i hovedstaden.

Hardingfelespiller og komponist Erlend Apneseth omtales som en brobygger inn i tradisjonen. Her møter musikkjournalist Audun Vinger ham for Ballade radio mellom to konserter på Riksscenen i Oslo – mens Apneseth er utvalgt «Husvarm-artist» der, og like før bestillingsverket Herifrå urframføres under Oslo World, fredag 3. november på Riksscenen.

Hør Apneseth om å finne sitt eget uttrykk, om tradisjon og nyskaping i folkemusikken, om å møte og musisere med andre, om samarbeidet med Maja S.K. Ratkje og den ferske utgivelsen Collage. Og alt sammen lydsatt med vakker bakgrunnsstøy fra Landslaget for spelemenn, som varmer opp til konsert denne kvelden.

Denne Ballade radio-samtalen med Apneseth ble tatt opp på Riksscenen lørdag 7. oktober 2023.