Life … But How To Live It live på Brygga, Trondheim,

(Foto: Trond Sættem)

Life … But How To Live It-vokalisten: – Jeg hadde lyst på det som var farlig

Publisert
30.03.2020
Skrevet av
Siri Narverud Moen

BALLADE RADIO: Life … But How To Live It er legender fra norsk hardcore på 90-tallet. Ny podkast fra Ballade radio ute nå, med Katja Benneche Osvold.

– Alt var pastell og veldig ufarlig. Jeg hadde lyst på det som var farlig. Om natta.

Og slik starta det: Katja Benneche Osvold, fra «Blærum», fant sitt sted på det okkuperte, etterhvert sjølstyrte, Blitzhuset i Oslo i overgangen til 90-tallet. Og hun ville aller mest én ting: være roadie. Eller, helst: spille i band! Alle som ikke har kjent på pønkens gjør-det-sjøl-ånd bør trykke «play» på denne podkastepisoden som i sin helhet er et intervju med en som etterlevde den. Alle som har kjent på dén har nok satt i gang episoden allerede, for disse folka har inspirert mange. Noen nyere band innen harde rocksjangre var for eksempel å se på stolradene denne fredagen.

https://w.soundcloud.com/player/?visual=true&url=https%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F786255349&show_artwork=true&maxheight=750&maxwidth=500

– Vi dreiv jo med en slags kulturutveksling. Byttesamfunnet, smiler hun, og mener at black metal-Oslo kom til dem for å lære, de sa:
– Hva fader er det dere får til? Turnéruta gikk innom alle okkuperte og alle mulige klubber i Europa! Vi var først!

Det anerkjente hardcorebandet Life … But How To Live It innehar status nok fra den gang mer enn nok til at musikkinteresserte benka seg tett da vokasliten som voksen stilte for å fortelle. Dette var i februar, to uker før Norge lukka seg for koronaen.

Hør i Spotify.

Hør på Soundcloud.

Hør i iTunes / Apple podcasts.

– Det var et idealistisk prosjekt. Det handla om at alle kan. Hvis du gidder, da, sier Benneche Osvold om tida i et band folk fortsatt graver i Youtube og vinyl-/CD-kasser for å finne.

I opptaket hører du historier fra og om det sjølstyrte huset Blitz, om hvordan de rigget til et helt system av infrastruktur; «postordre … faxmaskin … frimerker … Ring a bell??», om verdien av å sitte i sofaen til rare folk rundt i Europa som lager vond mat, framfor å turnere med hotellrom. At alle var på likefot.

Og du hører om selve musikken, som var melodisk til å komme fra en så hard scene:
– Det var folky!
Audun Vinger trekker særlig fram et TV-opptak av kampsangen No More Pity fra 1991 (se under):
– Dette er slik musikk som dagens unge går tre år på jazzlinja for å lære seg å spille og opptre på Bylarm … Det er avansert, mener Audun Vinger.
Men kanskje det handler aller mest om hvordan du stiller forsterkerne – og om trening? Hør Benneche Osvold om alt dette og mer i Ballade radio.

Ballade radio finner du der du finner podkastene dine til vanlig.

 

