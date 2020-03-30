BALLADE RADIO: Life … But How To Live It er legender fra norsk hardcore på 90-tallet. Ny podkast fra Ballade radio ute nå, med Katja Benneche Osvold.

– Alt var pastell og veldig ufarlig. Jeg hadde lyst på det som var farlig. Om natta.

Og slik starta det: Katja Benneche Osvold, fra «Blærum», fant sitt sted på det okkuperte, etterhvert sjølstyrte, Blitzhuset i Oslo i overgangen til 90-tallet. Og hun ville aller mest én ting: være roadie. Eller, helst: spille i band! Alle som ikke har kjent på pønkens gjør-det-sjøl-ånd bør trykke «play» på denne podkastepisoden som i sin helhet er et intervju med en som etterlevde den. Alle som har kjent på dén har nok satt i gang episoden allerede, for disse folka har inspirert mange. Noen nyere band innen harde rocksjangre var for eksempel å se på stolradene denne fredagen.

– Vi dreiv jo med en slags kulturutveksling. Byttesamfunnet, smiler hun, og mener at black metal-Oslo kom til dem for å lære, de sa:

– Hva fader er det dere får til? Turnéruta gikk innom alle okkuperte og alle mulige klubber i Europa! Vi var først!

Det anerkjente hardcorebandet Life … But How To Live It innehar status nok fra den gang mer enn nok til at musikkinteresserte benka seg tett da vokasliten som voksen stilte for å fortelle. Dette var i februar, to uker før Norge lukka seg for koronaen.

Hør i Spotify.

Hør på Soundcloud.

Hør i iTunes / Apple podcasts.

– Det var et idealistisk prosjekt. Det handla om at alle kan. Hvis du gidder, da, sier Benneche Osvold om tida i et band folk fortsatt graver i Youtube og vinyl-/CD-kasser for å finne.

I opptaket hører du historier fra og om det sjølstyrte huset Blitz, om hvordan de rigget til et helt system av infrastruktur; «postordre … faxmaskin … frimerker … Ring a bell??», om verdien av å sitte i sofaen til rare folk rundt i Europa som lager vond mat, framfor å turnere med hotellrom. At alle var på likefot.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Og du hører om selve musikken, som var melodisk til å komme fra en så hard scene:

– Det var folky!

Audun Vinger trekker særlig fram et TV-opptak av kampsangen No More Pity fra 1991 (se under):

– Dette er slik musikk som dagens unge går tre år på jazzlinja for å lære seg å spille og opptre på Bylarm … Det er avansert, mener Audun Vinger.

Men kanskje det handler aller mest om hvordan du stiller forsterkerne – og om trening? Hør Benneche Osvold om alt dette og mer i Ballade radio.

Ballade radio finner du der du finner podkastene dine til vanlig.