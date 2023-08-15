Oslo Jazzfestivals Ella-pris til Jazznytts redaktørduo

Jazznytts redaktørduo Audun Vinger og Filip Roshauw ble mandag kveld hedret med pris for sin innsats for jazzmiljøet.

Oslo Jazzfestival har delt ut Ella-prisen siden 1995, en pris som er en anerkjennelse, en takk og en heder og ære, opplyser jazzfestivalen.

«Prisvinnerne er i år for første gang to personer, et team – en duo. Det de utretter på den faglige jazzformidlingsfronten, gjør de sammen. Duoen som mottar Ella-prisen 2023 er to ytterst profilerte musikkskribenter som nå også deler redaktøransvaret for jazztidsskriftet Jazznytt», skriver festivalen i begrunnelsesteksten.

Audun Vinger og Filip Roshauw har siden januar i år vært redaktørduoen bak det tradisjonsrike tidsskriftet for jazzlivet her i landet.

– Når det gjelder musikk og skriving er vi inne i en gullalder, sa Vinger til Ballade den gangen. Og det er det gullet duoen evner å formidle ut til landets jazzinteresserte publikum.

– Var en tur på Cosmopolite med Filip i går, og ble plutselig bedt om å komme opp på scenen for å motta intet mindre enn Oslo Jazzfestivals Ella-pris. Takk for den! kommenterer Audun Vinger i sosiale medier. – Givende og steike artig å i god jazzånd så til de grader jobbe kreativt sammen med noen som vi gjør i Now’s The Time-bloggen og tidsskriftet Jazznytt.

Filip Roshauw slutter seg til:

– Dette var en hyggelig overraskelse! Det var ekstra stas å motta prisen på konsertstedet der jeg så de to første klubbkonsertene i mitt liv, med henholdsvis George Shearing og Niels-Henning Ørsted Pedersen Trio, tilbake i 1997 da Cosmopolite fremdeles lå i Industrigata og ikke sør for Sandaker, slik det gjør nå. Utrolig fint å motta prisen sammen med Audun , og minst like hyggelig å kunne dele den med desksjef Camilla , alle andre bidragsytere, lesere, kollegaer, lyttere, konsertvenner, frivillige, musikere, bartendere, teknikere, en og annen nemesis og så videre og så videre. Ses på konsert!

I 2020 fikk duoen TONOs Formidlerpris for den ukentlige «jazzremsa» Now’s The Time, og året før var de nominerte til Årets musikkjournalistikk-prisen (delt ut av Musikkindustriens Næringsråd under Bylarm).

Ella-prisen tildeles hvert festivalår en person som på en bemerkelsesverdig måte har bidratt til Oslos jazzmiljø på minst ett av disse områdene, utdyper Oslo Jazzfestival: Gjort en innsats for å spre informasjon om Oslo Jazzfestival gjennom flere år; deltatt i organisasjonsarbeidet i Oslo Jazzfestival i forberedelses- og gjennomføringsfasen av festivalen gjennom flere år; deltatt som utøvende musiker med høy, internasjonal kvalitet under Oslo Jazzfestival gjennom flere år, eller gjort en betydelig innsats for jazzmiljøet, -klubber og -musikere i Oslo.

Og slik lyder den videre begrunnelsen for valget av skribent-duoen som prisvinnere:

Prisvinnerne har vært aktive både på scenen, blant publikum og som formidlere av det som rører seg både i jazz-undergrunnen og på de mer etablerte scenene. Prisvinnerne har selv vært på scenen og ledet samtaler på festivaler rundt i vårt langstrakte land, og har som publikum vist en beundringsverdig evne til å få med seg nesten alt som skjer innen jazzfeltet her i Oslo. De publiserer også en ukentlig jazzblogg som dekker konserter og annet aktualitetsstoff med fokus på Oslo og omegn. Bloggen bobler over av formidlingsglede og er uhyre kompetent skrevet. Den har blitt helt uunnværlig for de som ønsker å følge med.

Den første Ella-prisen ble tildelt jazzkritiker og journalisten Randi Hultin. I fjor gikk den til bassisten Ellen Brekken. Vinneren mottar et maleri av festivalkunstneren Fredrick Arnøy.

Red.mrk.: Saken er oppdatert med kommentarer fra Audun Vinger og Filip Roshauw 15. august kl. 13.10.