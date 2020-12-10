Pris til jazzbloggen «Now’s the time»

– Det begynte med en liten konsertguide og så bare ballet det på seg, sier Filip Roshauw og Audun Vinger, som i oktober feiret 100 svært omfattende utgaver av musikkremsa som nå er anerkjent med TONOs Formidlerpris 2020.

Og endelig! vil mange si: Now’s the time, jazzbloggen med verdens lengste innlegg hver fredag, eller jazzrevyen som varer hele uka, der du kan lese nyheter om og intervjuer med de helt store og kjente jazznavnene, og bli kjent og kanskje bestevenn med de helt nye, har blitt anerkjent gjennom TONOs Formidlerpris 2020.

Filip Roshauw og Audun Vinger, stemmene og pennene bak bloggen siden den startet opp i september 2018, har laget et stort, åpent og velkomment rom for jazz – av alle slag, i alle former, i swing-åttendeler, fire flate eller friimpro.

Gratulerer med prisen, Filip Roshauw og Audun Vinger! Kan dere si noe om hvorfor dere satte spalten i gang, og om planene videre for «Now’s the time»?

– Veldig gøy med pris, og enda mer gøy å lage NTT, faktisk. Det begynte med en liten konsertguide og så bare ballet det på seg. Mange millioner tegn er det blitt. Behovet skapte seg selv fordi det var så overveldende mye inspirerende, kunstnerisk verdiskapning i Oslo og andre byer på den unge jazz- og impro-scenen. Vi lever jo i det vi kaller «the age of Emmeluth», men det er så mye å undersøke i jazz og relatert musikk i alle aldersgrupper og sjatteringer, og bakover i historien, og det er derfor det blir så lange utgaver hver gang!

Et skrivemessig frigjøringsprosjekt

«Now’s the time» får gode tilbakemeldinger fra leserne, blant annet som nettopp en døråpner for både lesere og musikere.

– Vi prøver å finne ut hvordan musikk funker, men for min egen del er det også et skrivemessig frigjøringsprosjekt, der jeg lar meg inspirere av musikken og musikerne til å skrive friere selv, sier Audun Vinger, mangeårig musikkjournalist og redaktør, i dag fast skribent i Dagens Næringsliv og Jazznytt, som er tidsskriftet bak «Now’s the time».

– Jeg har skrevet om musikk i årevis, men NTT er noe av det jeg har fått mest engasjerende tilbakemeldinger på. Det er inviterende og avmystifiserende om jazzens hemmeligheter for nye og gamle lyttere, og musikere føler seg sett, håper jeg. Men vi leter jo med lupe etter jazzens ånd overalt, og finner den, det er derfor vi kan ha lange intervjuer med Chirag fra Karpe, og skrive om soul, samtidsmusikk og Rush med samme metode.

«Now’s the time» kommer ut som blogg på nettsiden til Jazznytt. Jazznytt er Norges eneste blad og tidsskrift om jazz, og ble selv belønnet med prisen Årets tidsskrift 2019 i kategorien «Språk og formidling».

Befriende musikkjournalistikk

Prisen ble delt ut onsdag 9. desember under et redaksjonsmøte i lokalene til Jazznytt i Grensen i Oslo, skriver TONO i pressemeldingen om prisen. Det var musiker og komponist Sten Ove Toft fra Formidlerprisens jury som overrakte prisen.

– Det er befriende å lese musikkjournalistikk som ikke lar seg styre av kommersialitet og klikkvennlighet, skriver juryen i sin begrunnelse, som videre lyder slik:

Ingen gjemt og absolutt ingen glemt later til å være mantraet til «Now’s the time». Jazznytts blogg hyller de store og trekker frem de små i dybdeintervjuer fritatt fra redaksjonelle restriksjoner. Sosiale medier og selvpromotering er ingen erstatning for god journalistikk, og musikere i alle sjangre er avhengige av riktig medieoppmerksomhet. Med kunnskapsrik penn og lekent ordforråd leder Audun Vinger og Filip Roshauw oss ukentlig gjennom landskapet innen fagfeltet «jazz og omegn» i den norske musikkfloraen. Skrivegleden lyser opp på skjermen når man blar seg gjennom utallige spaltemeter.



Juryen har vært den samme som for EDVARD-prisen, og har i 2020 bestått av Peter Edwards (Norsk Komponistforening), Kristin Norderval (Norsk Komponistforening), Torgny Amdam (NOPA), Samsaya Sharma (NOPA), Sten Ove Toft (Uavhengig), Ole Børud (uavhengig), Thomas Wettergren (Musikkforleggerne) og juryleder Stine Lieng (Musikkforleggerne).

TONOs Formidlerpris for første gang til et medium

Prisen består av 50 000 kroner og et diplom utformet av Magne Furuholmen. Formidlerprisen har blitt delt ut siden 2011, og deles ut en gang i året til enkeltmennesker eller organisasjoner som gjør en eksepsjonell innsats for å øke kunnskapen, forståelsen og begeistringen for musikkskaping. Blant tidligere mottakere er Øyafestivalen, Mannfred Eicher/ECM, musikkforlegger Leif Dramstad og hip hop-formidler Tommy Tee. 2020 er det første året prisen har vært tildelt et medium og deres skribenter.