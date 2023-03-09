Ballade video spesial: Invitasjon fra Innlandet

Den alternative indierock-duoen Ask Carol har sin base på Auma i Hedmark. Med to gitarer, trommer, synth og looping har Ask Carol blitt sammenlignet med artister som The Kills, The White Stripes og The Yeah Yeah Yeahs, men har samtidig sin egen karakteristiske stil. Tidligere har duoen turnert i blant annet Sør-Korea, Japan, Filippinene og Skandinavia, samt spilt på SXSW i USA. Carol er på vokal, gitar, bass og perk, Mr. Ask er på trommer, gitar, keyboard og sampling, forteller de på nettsiden sin. (Foto: Bjørn Cato Flatekval / Musikk i Innlandet)

09.03.2023
Arvid Skancke-Knutsen

Musikk i Innlandet satser på festival, film og video – og spør samtidig hva de kan gjøre for musikerne. Med Damokles, Bjørn Kåre Odden, Sigurd Hole, Traktor, Maren Myrvold, Trond Svendsen& Tuxedo, Morten Reppesgård og Ask Carol.

I oktober 2022 arrangerte Musikk i Innlandet festivalen Innpuls, som er både et bransjetreff og en konsertarena. Her spilte 24 band og artister, som alle ble filmet.

I etterkant har Musikk i Innlandet klippet sammen en låt fra hver konsert. Disse opptredenene har fortløpende blitt lansert på deres nettsider – og på musikernes egne plattformer.

I samarbeid med musikerne skal en ny video slippes hver fredag frem til mai.

 

DAMOKLES: Ms. Misanthropy  


– Vi skal bidra til å styrke musikernes prosjekter. Derfor ble samtlige konserter i løpet av Innpuls 2022 dokumentert gjennom film- og fotoproduksjon. I første rekke er dette verdifullt materiell for musikerne som bruker dette i egne kanaler, forteller Solbjørg Tveiten, som er daglig og kunstnerisk leder i Musikk i Innlandet.

– Dette er kostbart for artistene å gjennomføre selv, og er i så måte en vesentlig del av Musikk i Innlandets målsetting om å styrke musikere i Innlandet og bidra til å synliggjøre artistenes prosjekter. Våre film- og videoproduksjoner utgjør også et viktig arkiv, og er vesentlig i oppbyggingen av Musikk i Innlandet.

 

BJØRN KÅRE ODDEM: Skeiv polka 

«Skeiv polka»: Bjørn Kåre Odde med gjester Live – INNPULS 2022 from Musikk i Innlandet on Vimeo.

Opptakene fra Innpuls 2022 ble spilt inn på flerspor, og er i flere tilfeller mikset av musikerne selv. Det er Elisabeth Nord som er produsent, mens Anders Svalestad har ansvar for både filming og regi. Lars Nårstad bidrar også med filming, lydklipp og miks. 

– Hvorfor ble live-videoer og minidokumentarer et format dere valgte å satse på?
– Videoene gir et lite innblikk i artistenes musikalske uttrykk. Hver gang jeg ser korte live-videoer og minidokumentarer blir jeg nysgjerrig og vil oppleve mer. Det samme tror jeg gjelder for mange andre, sier Tveiten.

– Mini-dokumentarene vil være med på å understreke budskapet i våre produksjoner slik at det visuelle uttrykket og film- og videoproduksjon er en del av den helhetlige, kunstneriske formidlingen.

 

SIGURD HOLE: Ritual / Eg veit i himmelrik ei borg 

Sigurd Hole INNPULS 2022 from Musikk i Innlandet on Vimeo.

Som det kanskje alt har kommet frem, går Musikk i Innlandet ut svært bredt sjangermessig. Her finner vi alt fra klassisk musikk til folk-punk, fra jazz til samtidsmusikk.

– Musikk i Innlandet ønsker ikke å jobbe i et sjangeravgrenset musikalsk landskap, men heller være en institusjon for det frie feltet hvor musikk er overskriften og ikke sjanger.

– Modellen for Innlandets regionale musikksatsing er derfor sjangeroverskriende, og strekker seg lengre enn kun å være en produsent og formidler av musikk. Musikk i Innlandet legger til rette for bedre utviklingsmuligheter for profesjonelle utøvere og for kunstneriske samarbeid på tvers av sjangere, uten en fast scene eller fast ansatte musikere, sier Tveiten til Ballade video.

– Organiseringen er nybrottsarbeid, og jeg håper vi kan inspirere andre til å starte lignende institusjoner for sine regionale musikerordninger.

 

TRAKTOR: Dans 20:21 

Traktor Live INNPULS 2022 from Musikk i Innlandet on Vimeo.

– Vi i Musikk i Innlandet samarbeider med mennesker og steder for å skape og formidle musikk. Med ønske om å koble mennesker og kreativitet sammen der de er og løfte frem verdien, betydningen og virkningen av musikk, fortsetter Tveiten.

Innpuls 2022 viste bred representasjon innenfor et mangfold av sjangre, samt geografisk spredning. Av 219 påmeldte ble 86 musikere valgt ut til å spille under festivaldelen av bransjetreffet.

– Innpuls har som mål å bygge broer i musikkbransjen. Vi skal knytte musikere sammen, skape møteplasser for fellesskap og utvikling av bransjen. For Musikk i Innlandet er Innpuls også en arena som kan bidra til at etablerte skiller som ligger mellom ulike kompetansemiljø ulike steder i Innlandet gradvis viskes ut. Vi ser et stort utviklingspotensial her.

 

MAREN MYRVOLD: Por una cabeza  

Maren Myrvold, Live – INNPULS 2022 from Musikk i Innlandet on Vimeo.

Musikk i Innlandet har spurt musikere i Innlandet om hvordan de best kan hjelpe til. Trond Svendsen i americana-bandet Tuxedo uttalte i den forbindelse:

— Det viktigste Musikk i Innlandet kan gjøre for oss, er å legge så mange pinner i kors som mulig for å synliggjøre og vise fram det vi og musikerne i Innlandet driver med. Det er en jungel av informasjon der ute, og å ha en spydspiss som kan skjære seg fram gjennom det som kan synes som ugjennomtrengelig bambus, vil være et til stor hjelp for alle, uansett sjanger.

– Å bidra med for eksempel en videoproduksjon som under Innpuls er svært viktig. Det er et stort løft for mange band, så at Musikk i Innlandet tar på seg jobben med å lage en visuelt kvalitativ produksjon som band kan bruke til å promotere og synliggjøre seg sjøl, er veldig bra.

 

TROND SVENDSEN & TUXEDO: This Town  

Trond Svendsen & Tuxedo – Live INNPULS 2022 from Musikk i Innlandet on Vimeo.


– Er det noen svar som går igjen, og kanskje peker på utfordringer mange utøvere har?

– Mange uttrykker at Musikk i Innlandet kan være med på å gjøre musikken deres synlig – og at det kan være utfordrende å være synlig i mengden av kanaler og aktører. Dette følger vi opp gjennom blant annet film- og videoproduksjon.

– Samtidig er Innpuls en arena som også skal bidra til økt synlighet både overfor arrangører og publikum. Noen uttrykker også at Musikk i Innlandet kan være en stemme for musikkfeltet i regionen i det offentlige ordskiftet og inn i dialogen med offentlige myndigheter, avslutter Tveiten.

 

MORTEN REPPESGÅRD: Prophets and pianos

Morten Reppesgård: Invisible Live INNPULS 2022 from Musikk i Innlandet on Vimeo.

Sigurd Hole er en av artistene og komponistene som gir tommelen opp til dette nye tiltaket.

– Det er veldig nyttig å ha et slikt treffpunkt som bidrar til at vi som bor og arbeider med musikk her i Innlandet får mulighet til å stifte nye bekjentskaper i fylket. Innlandet er et stort fylke, og det er ikke lett å holde oversikt over alt som finnes av både musikere og konsertarrangører.

– Musikk i Innlandet kan bidra til å knytte oss sammen, være samarbeidspartner når nye idéer skal realiseres og hjelpe eksisterende prosjekt ut på veien. Et overordnet mål må være at vi sammen jobber for å nå ut til alle kriker og kroker av vårt langstrakte fylke med et mylder av forskjellige musikkuttrykk!

 

ASK CAROL: Pressure’s On

ASK CAROL «Pressure’s On» INNPULS SESSION 2022 from Musikk i Innlandet on Vimeo.

Innpuls 2023 vil bli avholdt 26.-28. oktober 2023. Frist for registering er 30. april klokken 12.00. På hjemmesiden finner du mer informasjon, og flere videoer kan sees på denne siden.

Ballade video er vårt visningsvindu for norske musikkvideoer og dokumentarer. Spalten presenteres hver fredag, med enkelte spesialutgaver innimellom.

Dette er vår utgave nummer 177 siden oppstarten.

