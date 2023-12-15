Ballade video: En natt, en drøm  

Vi avrunder året med musikkvideoer fra Thea Grant, Camilo Heredia, Simon Moholt, Masselys, Eight Minus og Hildegunn Øiseth Quartet, samt en intimkonsert med Ævestaden.

Da er musikkåret 2023 kommet til veis ende – i hvert fall for denne spalten. Vi har i år presentert 403 norske videoer, dokumentarer og konsertopptak, fordelt på 44 ukentlige utgaver. Nå tar vi juleferie, og gleder oss til å presentere nye musikkvideoer for dere i det neste året også.

Den første utgaven av Ballade video i 2024 blir nok som vanlig en årskavalkade, der vi trekker frem noen høydepunkter fra året som har vært. Imens ønsker vi alle en fin juletid, og håper at det både ligger konsertbilletter, musikkbøker og fysiske plater under akkurat ditt juletre.

Kort sagt: God fornøyelse!

THEA GRANT: A Night of a Dream

Premiere!

Thea Ellingsen Grant kjenner nok en del av våre lesere igjen fra den kritikerroste kvintetten Juno. De ga i 2020 ut debutalbumet Young Star, som i år fikk den svært gode oppfølgeren Myriad Path.

Nå er Thea Grant her med sin første utgivelse under eget navn. Den beskrives som en musikalsk odyssé som vever sammen eterisk vokal, intrikate lydlandskap og emosjonelle teksturer – «et hypnotiserende drømmelandskap om lengsel og begjær, en dragning mot det ubegripelige».

Thea Grant er ellers kjent fra flere band og prosjekter, inkludert j00, og har produsert musikk for flere danseforestillinger og galleri-installasjoner. Hun er oppvokst i Gvarv i Telemark, og fullførte en Bachelor ved Jazzlinja på NTNU i Trondheim med vokal som hovedinstrument. Hun spiller blant annet piano, et instrument hun også bruker som et av sine komposisjonsverktøy.

På den sterke «A Night of a Dream» er det stemmen med bruk av elektronikk som produserer hele lydbildet. Sangen gis ut denne uken ut på det britiske selskapet Shadow World. Vi synes at dette er svært vakker og annerledes musikk, som mange burde få høre.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Videoen er laget av Thea Grant selv, mens Fredrik Eliassen står for miks.

CAMILO HEREDIA: Mitt Oslo

– Jeg deler historier som inspirerer, utfordrer og løfter perspektivet. Og jeg jobber for at ingen unge skal være i fattigdom mot sin vilje.

Det sier Camilo Heredia, som her vender tilbake med nye ord og toner. Som Mr. Milo, Lil’ Danny & Friends laget han for drøyt 20 år siden «Song For Benjamin». Den var tilegnet Benjamin Hermansen, som ble drept 26. januar 2001. Sangen kom også inn på Norsktoppen, der den ble liggende i 10 uker.

– Etter 22 år borte fra musikken, er tiden kommet for å vende hjem. Første single, «Mitt Oslo», setter fokus på den sosiale smerten jeg selv har kjent på kroppen, og som jeg de siste tyve årene har jobbet med gjennom et sosialt entreprenørskapengasjement i Oslo.

Den fine og gatenære musikkvideoen er ved Christian A. Heredia. Tekst og melodi er ved Camilo selv, som også synger og spiller gitar. Her han med seg Åsmund Kleivenes (kontrabass), Monika Ellefsen Heredia (piano), Luisón Capote (perkusjon) og Anders Lindstad (cello).

Camilo Heredia har også vært med på å drive Gatekunstakademiet, og har vært involvert i hiphop-scenen i Oslo.

SIMON MOHOLT feat. annas.: Nyx

Simon Moholt har vi presentert flere ganger – ikke minst gjennom dette store intervjuet. Han ga i høst ut albumet Simba, der han gikk mer tilbake til sine røtter i hip hop. «Nyx» er den andre singelen og videoen fra denne utgivelsen.

– Musikken og videoen er hovedsakelig en hylles til kjærligheten, denne gangen til den mer tvilende, toxic og prøvende delen av kjærlighet, men fortsatt med fokus på at kjærligheten er størst, sier Moholt.

I løpet av videoen er det shout outs til forfattere, sangere og kunstnere som Paulo Coelho, Dante Alighieri, Bob Dylan, Leonard Cohen og Gustav Klimt.

– Jeg syntes dette gir låten en mer universal tilhørighet, i og med at dette ikke er noe som er unikt for meg men noe som vi alle og til og med de aller største går igjennom og føler på. Det er også så klart et hint til hvor jeg selv ønsker å stå i historieboka.

– Et av symbolene jeg bruker i videoen er at jeg røyker gjennom hele låten, som en metafor for forholdet det fortelles om. Videoen er filmet fra et perspektiv der jeg sitter og snakker med ‘’henne’’, men hun synes ikke, med unntak av at hun strekker ut hånden og tar sigaretten i fra meg til tider.

– Musikkvideoen fortsetter i det røde universet som har preget utgivelsene mine den siste tiden. Den er filmet av min bror Nicolai Moholt – og klippet av meg. Så dette er en stolt familie-produksjon.

MASSELYS: Clapture

Masselys fra Oslo ga i 2016 ut sitt andre album, High Fantasy Low Fantasy. Det kom ut på det eksperimentelle britiske pop- og dansemerket Mottomotto. Selv omtaler de musikken sin som «mutert elektro, etsende disco og rampete avant-rock». De har dessuten samarbeidet med skikkelser som Christopher Nielsen og Viviana Vega.

For øyeblikket beskriver kvintetten musikken sin også som «arkitekturen til flyktninger fra arkitektur», som «dampdrevne fantasier for fremtidens generasjon» og som «lyden av formen til vann som kommer». Bandet debuterte med 12-tommeren «Freak In The Mirror» på Future Hommage Records i 2009. To år senere ga de ut albumet Jimmy Polaris på Prisma Records, et selskap som er tilknyttet Henie Onstad Kunstsenter på Høvikodden.

Masselys består av Kjell-Olav Jørgensen (trommer, perkusjon), Bjarne Larsen (gitar, bass), John Birger Wormdahl (gitar, keyboards, bass, samples), Jonas Hestvik Dahl (gitar, keyboards, bass) og Helgar Torgvær (vokal).

Enok Kongevold og Per Gisle Galåen dukker også opp i videoen til «Clapture». Den nesten ti minutter lange sangen er mikset av Ingar Hunskaar og mastret av Audun Strype. Du finner den også på det nye digitale albumet Lyset svart, som kom på Bandcamp i november.

Masselys er ellers i familie med Salvatore, som eksisterte fra 1998 til 2008 og ga ut syv album. Bandet vant Spellemannpriser i elektronika-klassen både i 2002 og 2007, henholdsvis for Tempo og Days of Rage.

EIGHT MINUS: Dissolvenance

Premiere igjen!

Eight Minus er hjertebarnet til Tyge Møller. Det er også et soloprosjekt i ordets rette forstand. Møller startet som trommeslager, og står i dag frem som multiinstrumentalist, produsent, låtskriver og mer.

I Eight Minus gjør han alt selv – fra låtskriving og produksjon til miksing, samt art work, visuals og videoer. Etter å ha vært del av band som blant annet Wintermare, Sad Chloë og End of Proof, markerer Eight Minus hans første steg ut som soloartist.

«Dissolvenance» er andre single og lyric video ut fra Eight Minus, etter at «Nexus of Nowhere» ble sluppet for to måneder siden. Den beskrives som «en cinematisk, drømmende poplåt, med store strykearrangementer og tunge trommer.»

«Dissolvenance» er skrevet, produsert og mikset av Tyge Møller. I tillegg medvirker Ofelia Østrem Ossum fra blant annet Team Me og Mildfire på cello.

– Låta tar oss med på en reise av introspeksjon og motstandsdyktighet midt i livets kamper. Tekstene utforsker kompleksiteten i å holde fast ved tro og tilgivelse, mot et bakteppe av personlige utfordringer og vedvarende minner fra fortiden.

HILDEGUNN ØISETH QUARTET: Yule Song

Hildegunn Øiseth utdannet seg ved Ingesunds Musikhögskola, og ble ansatt i Bohuslän Big Band. Hun turnerte med dem gjennom hele 90-tallet, samtidig som hun utviklet sitt eget uttrykk ved hjelp av elektroniske effekter.

Selv sier hun at lengselen etter å utforske ulike kulturer senere førte henne til et frilansliv i sørlige Afrika. Også hennes reiser i Asia og Midtøsten med norske tradisjonsinstrumenter som bukkehorn og neverlur i bagasjen skal ha vært en stor inspirasjonskilde de senere år.

Hildegunn Øiseth turnerer nå mest i Norge, og er ofte å høre i Trondheim jazzorkester. Hun har også spilt med Marilyn Mazur. Hun har bidratt på mange andre artisters utgivelser, og ga i 2009 ut en bukkehornplate med egen musikk, kalt Hildring.

Jan Erik Kongshaug i Rainbow studio etterlyste en soloplate med Hildegunns trompetspill, og ble en aktiv fødselshjelper for CD-en Stillness i 2011. Den fikk oppfølgere som Valencia (2013) og Time is Coming (2015). I 2016 ga hun ut albumet Never Again med Sharaka Ensemble, mens «Panda» var et bestillingsverk til Jazzfest i Trondheim 2019.

På denne stemningsfulle julemelodien hører vi Hildegunn Øiseth (trompet), Espen Berg (piano), Per Oddvar Johansen (trommer) og Magne Thormodsæter (bass). Disse fire spiller også på albumet Manana fra 2020. Videoen er ved Juliane Schütz.

ÆVESTADEN: Akustisk på Loff

– Ævestaden er lange koraler, moderne tekster, poplåter og et lydbilde som ikke er redd for hverken det klare, skitne, elektroniske eller tradisjonelle.

Ævestaden er også en svensknorsk trio som debuterte med albumet Ingen mere gråter på Heilo i 2021. For dette albumet vant de Folkelarmprisen i Åpen klasse. Den utgivelsen ble tidligere i år fulgt opp av Solen var bättre där.

Her får vi en nesten 25 minutter lang opptreden med Kenneth Lien (kraviklyre, munnharpe, vokal), Levina Storåkern (kohorn, fele, kantele, vokal, elektronikk) og Eir Vatn Strøm (vokal, kraviklyre, elektronikk). Den sistnevnte ga nylig også ut solo-LP-en Om jeg lar deg sove må du våkne på Ta:lik Records.

Opptakene er i regi av Akustisk på Loff, som Ballade video har presentert ved flere anledninger. Mikkel Graham Guttormsen er produsent for konsertserien. Christoffer Wæraas Pettersen er regissør, mens Jonas Rohde-Moe står for lyd og miks. Foto er ved Magnus Borka Kloster-Jensen og Peder Graham Guttormsen.

Innspillingene foregår på kontorene til Loff på Torshov i Oslo. Passende nok heter også den siste av de fem låtene her nettopp «Torshov». Du finner YouTube-kanalen til Loff på denne lenken.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 210 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤