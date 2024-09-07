Norsk-amerikanske Sylvaine, også kjent som Kathrine Shepard, avslutter fredagens program under Bylarm Black på Vulkan Arena i Oslo.(Foto: Andy Julia)

Back to Bylarm Black: Mer mangfold i metallen nå!

07.09.2024
Karoline Ruderaas Jerve

Etter et opphold i 2023, er Bylarm Black nå tilbake med sin åttende utgave på Vulkan Arena, og kan i år skryte av et bredt og variert program.

Bylarm Black startet opp i 2016, som et svar til den skrikende (sic) etterspørselen for å inkludere mer hardtslående varianter av vår yrende musikkflora. Noe annet ville vel være helligbrøde i svartmetallens famøse krybbe?

Etter oppstuss i 2016 om nettopp dette store, sorte metallformede hullet i Bylarm-programmet tok Erlend Gjerde i Indie Recordings affære. Sammen tryllet de på kort tid fram dette fenomenet, «Black», som med unntak av 2023 har gått hvert år siden oppstarten i 2016.

I år strekker lineupen over et vidåpent landskap med familiære relasjoner til rock og metall, og spekket med en vesentlig breiere representasjon enn metallen er kjent for – etnisk, kjønnsmessig, og musikalsk. Blant annet sier prosjektleder for Bylarm Black-programmet og bookingansvarlig i Indie Recordings, Celine Høie, at de har «ønsket å speile hele spekteret innen disse sjangrene.»

– Årets program er et bevis på dette, med alt fra Sylvaines atmosfæriske og dualistiske lydlandskap, via den energiske crossover-punken til Fights, til hardtslående progressiv metalcore fra Allt.

Celine Høie, prosjektansvarlig i Indie Recordings – selskapet som nettopp har slått seg sammen med to andre uavhengige plateselskap og dannet det nye Sounds Like Gold. (Foto: Bylarm)

Etter ett års opphold av prosjektet, er det en kjærkommen tilbakevendelse Bylarm Black står overfor, for så vel prosjektansvarlige som artister og publikummere. Og det kan se ut som Bylarm Black i større grad ikke skiller seg drastisk ut fra det øvrige Musikk-Norge, men heller vever seg mer sømløst inn i det.

– Vi ser en tydelig trend hvor fuzz og tyngre sjangre igjen inntar en mer sentral plass i det kommersielle lydbildet, noe som naturligvis gleder hjertene til oss med dype røtter i rock og metal, forteller Høie.

Hun legger til at de har klart å samle 14 vidt forskjellige acts – fra smalt til mer kommersielt, som representerer det beste av norsk undergrunn. Høie utdyper:

– Tromsøs egne Cult Member, spennende navn fra utlandet som britiske SNAYX og danske SYL. Publikum kan forvente alt fra lynrask thrash til dyp post-metal, med et tydelig fokus på bredde i sjanger, alder, demografi og kjønn.

Denne bragden takker de samarbeidet med ulike partnerfestivaler for.

Bylarm Black foregår på Vulkan Arena i Oslo 12.-14. september.

Red. mrk.: Omtalte Celine Høie er også frilanser-skribent i Ballade, særskilt på feltet spill og musikk.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Bylarm Black: Vi skal ha flere kvinnelige artister

Ja, det er for dårlig. Ja, vi skal endre det. Utstillingsvinduet for metall lover å finne flere kvinnelige utøvere.

Skinheads på Oi pønkkonsert i Tyskland 2005 Wikimedia Commons

Pære drita nazi-metalfans og paranoide snauskaller. Et møte med hvit makt-musikken

Journalist Knut Gigstad deler erfaringer og tanker rundt nasjonalsosialistisk black metal-publikum på festival i Ukraina, paranoide høyreekstremister made in Europe,...

Lars Norberg – her på konsert med Satyricon

Perspektiver på heavy metal som skapende praksis

Metal i 2023 er et konglomerat av stiler og uttrykk – musikalsk, visuelt og konseptuelt, skriver musiker og musikkviter Lars...

Sounds Like Gold

Uavhengige plateselskap slår seg sammen: Sounds Like Gold skal utfordre de store aktørene

Propeller Recordings, 777  MUSIC og Indie Recordings samler kreftene og blir det nye plateselskapet Sounds Like Gold, en konkurrent til de internasjonale selskapene i...

Pikekysz live

Å skrive fra hjertet

Med EP-en «Game Change» håper Pikekysz å treffe lytterne rett i sjelen.

Elin Aamodt slutter som leder i GramArt etter 13 år

Lederskifte i GramArt 

Elin Aamodt slutter som leder i GramArt etter tretten år. Marius Øvrebø-Engemoen blir fast daglig leder for organisasjonen.

Dirigent Anne Karin Sundal Ask med Det norske jentekor Foto: Morgan Randen

Jentekor i full fart

Det Norske Jentekor vil bli flinkere. Og de vil dra flere med seg. I sommer blir det kurs.