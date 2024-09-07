Back to Bylarm Black: Mer mangfold i metallen nå!

Etter et opphold i 2023, er Bylarm Black nå tilbake med sin åttende utgave på Vulkan Arena, og kan i år skryte av et bredt og variert program.

Bylarm Black startet opp i 2016, som et svar til den skrikende (sic) etterspørselen for å inkludere mer hardtslående varianter av vår yrende musikkflora. Noe annet ville vel være helligbrøde i svartmetallens famøse krybbe?

Etter oppstuss i 2016 om nettopp dette store, sorte metallformede hullet i Bylarm-programmet tok Erlend Gjerde i Indie Recordings affære. Sammen tryllet de på kort tid fram dette fenomenet, «Black», som med unntak av 2023 har gått hvert år siden oppstarten i 2016.

I år strekker lineupen over et vidåpent landskap med familiære relasjoner til rock og metall, og spekket med en vesentlig breiere representasjon enn metallen er kjent for – etnisk, kjønnsmessig, og musikalsk. Blant annet sier prosjektleder for Bylarm Black-programmet og bookingansvarlig i Indie Recordings, Celine Høie, at de har «ønsket å speile hele spekteret innen disse sjangrene.»

– Årets program er et bevis på dette, med alt fra Sylvaines atmosfæriske og dualistiske lydlandskap, via den energiske crossover-punken til Fights, til hardtslående progressiv metalcore fra Allt.

Etter ett års opphold av prosjektet, er det en kjærkommen tilbakevendelse Bylarm Black står overfor, for så vel prosjektansvarlige som artister og publikummere. Og det kan se ut som Bylarm Black i større grad ikke skiller seg drastisk ut fra det øvrige Musikk-Norge, men heller vever seg mer sømløst inn i det.

– Vi ser en tydelig trend hvor fuzz og tyngre sjangre igjen inntar en mer sentral plass i det kommersielle lydbildet, noe som naturligvis gleder hjertene til oss med dype røtter i rock og metal, forteller Høie.

Hun legger til at de har klart å samle 14 vidt forskjellige acts – fra smalt til mer kommersielt, som representerer det beste av norsk undergrunn. Høie utdyper:

– Tromsøs egne Cult Member, spennende navn fra utlandet som britiske SNAYX og danske SYL. Publikum kan forvente alt fra lynrask thrash til dyp post-metal, med et tydelig fokus på bredde i sjanger, alder, demografi og kjønn.

Denne bragden takker de samarbeidet med ulike partnerfestivaler for.

Bylarm Black foregår på Vulkan Arena i Oslo 12.-14. september.

Red. mrk.: Omtalte Celine Høie er også frilanser-skribent i Ballade, særskilt på feltet spill og musikk.