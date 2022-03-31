Tord Litleskare

- Det har vært en voldsom kompetanseflukt fra musikkbransjen, sier Tord Litleskare, prosjektleder for Musikkontoret og blant annet tidligere GAFFA-redaktør. Gjennom Musikkontoret ønsker han å bidra til å få musikkbransjen på fote igjen etter pandemien. (Foto: Johanna Siring)

AktueltBransjen

Nå åpner Musikkontoret: Vil heve og samle kompetansen i norsk musikkbransje

Publisert
31.03.2022
Skrevet av
Guro Kleveland

To og et halvt år etter innvilget prosjektstøtte er det digitale Musikkontoret lansert. Nettressursen skal være en hjelp for alle aktører som på en eller annen måte jobber med musikk – fra musikere til bookingbyråer og teknisk crew – og bidra til å få musikklivet opp og fram igjen etter pandemien.

– Det finnes så utrolig mye kunnskap om musikkbransjen spredt rundt i Norge. Når vi nå samler og tilgjengeliggjør ressurser, erfaringer og kompetanse om musikk på én åpen digital flate, er det via 19 interesseorganisasjoner i musikkbransjen fra hele landet, sier prosjektleder i Musikkontoret, Tord Litleskare.

Torsdag 31. mars trykkes det på offentliggjøringsknappen i publiseringsløsningen til det digitale kontoret. Ressursportalen Musikkontoret er for alle som driver med musikk, forteller kontoret i en pressemelding, men sier at de har et større, overordnet mål: å heve og samle kompetansen i norsk musikkbransje for å sikre en trygg og bærekraftig fremtid for norsk musikk.

Det er de syv regionale musikkontorene i Norge som står bak initiativet (se faktaboks nederst for hvem og hvor de er). I 2019 gikk de samen om å søke Kulturrådet om midler til å utvikle en nettside med ressurser og verktøy, maler og informasjon som skulle forenkle arbeidshverdagen i musikkbransjen, som representanten for gruppen beskrev det til Ballade den gang. – Målet er å skape en plattform som effektiviserer hverdagen til profesjonelle aktører i bransjen, utdypet daværende daglig leder i Tempo i Trondheim, Are Bergerud.

Høsten 2019 ble det klart at de fikk 2,3 millioner fra Kulturrådet til å utvikle den digitale plattformen. Siden den gang har de regionale kompetansesenterne for musikk – som med et fellesnavn kaller seg Musikkontorene i Norge – også knyttet til seg 12 interesseorganisasjoner som samarbeidspartnere og bidragsytere, blant dem Music Norway, Creo og Norske Konsertarrangører.

I dag ble nettsiden sjøsatt, med en felles, overordnet profil for alle de regionale musikkontorene og områdespesifikke artikler, aktualiteter og andre redaksjonelle saker.

Slik så Musikkontorets forside ut noen timer før lanseringen torsdag formiddag. Arkitekturen, strukturen og designet hos alle de regionale musikkontorenes hjemmesider er formet etter samme lest som moderskipets. (Foto: Guro Kleveland / Ballade)

Kompetanseflukt
– I løpet av de siste to årene har det vært en voldsom kompetanseflukt fra musikkbransjen, sier Litleskare. Den tidligere GAFFA-redaktøren ble ansatt som prosjektleder og redaktør for Musikkontoret i juni 2020, og vil at den nye fellesportalen for musikkbransjen skal bidra til å få bransjen på fote igjen, og videreutvikle seg.
– Det er utfordringer i mange fagfelt, fortsetter han: – Lyd- og lysfolk har omskolert seg og skiftet beite, flere underleverandører har gått konkurs, musikere har sett seg nødt til å selge instrumentene sine. Musikkontoret skal hjelpe konsertarrangører, lyd- og lyspersonell, produsenter, markedsførere, plateselskaper, bookingbyråer og alle aktører som på en eller annen måte jobber med musikk – om de så har juridiske spørsmål, trenger inspirasjon eller trenger hjelp til å komme i kontakt med de riktige folkene.

Åpne musikkbransjen som næring
– Vi vet at mange opplever musikkbransjen som noe mystisk. Med musikkontoret ønsker vi å «demystifisere» alle aspektene rundt musikken. Helt fra musikken lages – til den fremføres på en scene foran et publikum, spilles på radio eller oppdages via spillelister. Samtidig som vi skal presentere relevant innhold for erfarne bransjeaktører, sier Litleskare.
 

Ballade gratulerer med lanseringen av Musikkontoret, og ser frem til godt samarbeid og til å følge det digitale kontoret både på nett og ute i musikklivet. Se Musikkontorets spenstige, sylferske hjemmeside her!

de regionale kompetansesenterne for musikkMusikkontorene i NorgeMusikkontoretnettressurspandemitord litleskare

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Tord Litleskare

Tord Litleskare til Musikkontoret.no

Den tidligere GAFFA-redaktøren blir prosjektleder og redaktør for Musikkontoret.no, norsk musikkbransjes nye felles digitale ressursside.

De regionale kompetansesenterne og Music Norway skriver samarbeidsavtale om felles prosjekter som skal komme norske musikere og bransjepersoner til gode.

Vil legge til rette for regional vekst i musikkbransjen

Norges regionale kompetansesentre for musikk og Music Norway med avtale om samarbeid.

Bildet viser noen av de regionale kompetansesenterne samlet under Vill Vill Vest i Bergen nylig. Fra venstre: Anna Willrodt (Sørf), Renate Eggan (Tempo), Vegard Moberg (Brak) (øverst), Martha Lyse (STAR), Angelica Manke, Are Bergerud (Tempo), Oda Sofie Aaring (Tempo), Tor Arne Vikingstad (STAR), Leif Haaland (MØST)

Millioner til utvikling av digital plattform

De regionale kompetansesenterne for musikk har fått ​2,3 millioner fra Kulturrådet til utvikling av en ​digital ressursbank for musikkbransjen​.

Musikkhjemmekontoret.no

Nettressurs for musikkfelt i krise

Musikkhjemmekontoret heter portalen spesielt tilrettelagt for musikkfeltet under koronapandemien. Her finner du konkrete svar og ressurser, og veier videre til...

Vegard Moberg, leder av Brak i Bergen

Brak: Kompetansesenter med nye utfordringer

Det er over 20 år siden det største kompetansesentret for musikk på Vestlandet ble opprettet. Siden den gang har musikkmiljøet...

Flere saker

Ola Kvernberg

Ola Kvernberg er årets Stormenprofil

Den allsidige musikeren skal sette preg på årets konsertprogram i Konserthuset Stormen i Bodø.

Anette Trettebergstuen, kulturpolitisk person i Arbeiderpartiet og første nestleder i familie og kulturkomiteen på Stortinget.

Anette Trettebergstuen blir kulturminister

Aps mest profilerte kulturpolitiker blir kulturminister, skriver Dagens Næringsliv.

Hagen / Utsi

Kulturrådet ber om å få to navn

Rådsleder og nestleder i Kulturrådet vil ikke deles – men ber om to navn som tydeliggjør Kulturrådets forskjellige oppgaver.