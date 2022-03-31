Nå åpner Musikkontoret: Vil heve og samle kompetansen i norsk musikkbransje

To og et halvt år etter innvilget prosjektstøtte er det digitale Musikkontoret lansert. Nettressursen skal være en hjelp for alle aktører som på en eller annen måte jobber med musikk – fra musikere til bookingbyråer og teknisk crew – og bidra til å få musikklivet opp og fram igjen etter pandemien.

– Det finnes så utrolig mye kunnskap om musikkbransjen spredt rundt i Norge. Når vi nå samler og tilgjengeliggjør ressurser, erfaringer og kompetanse om musikk på én åpen digital flate, er det via 19 interesseorganisasjoner i musikkbransjen fra hele landet, sier prosjektleder i Musikkontoret, Tord Litleskare.

Torsdag 31. mars trykkes det på offentliggjøringsknappen i publiseringsløsningen til det digitale kontoret. Ressursportalen Musikkontoret er for alle som driver med musikk, forteller kontoret i en pressemelding, men sier at de har et større, overordnet mål: å heve og samle kompetansen i norsk musikkbransje for å sikre en trygg og bærekraftig fremtid for norsk musikk.

Det er de syv regionale musikkontorene i Norge som står bak initiativet (se faktaboks nederst for hvem og hvor de er). I 2019 gikk de samen om å søke Kulturrådet om midler til å utvikle en nettside med ressurser og verktøy, maler og informasjon som skulle forenkle arbeidshverdagen i musikkbransjen, som representanten for gruppen beskrev det til Ballade den gang. – Målet er å skape en plattform som effektiviserer hverdagen til profesjonelle aktører i bransjen, utdypet daværende daglig leder i Tempo i Trondheim, Are Bergerud.

Høsten 2019 ble det klart at de fikk 2,3 millioner fra Kulturrådet til å utvikle den digitale plattformen. Siden den gang har de regionale kompetansesenterne for musikk – som med et fellesnavn kaller seg Musikkontorene i Norge – også knyttet til seg 12 interesseorganisasjoner som samarbeidspartnere og bidragsytere, blant dem Music Norway, Creo og Norske Konsertarrangører.

I dag ble nettsiden sjøsatt, med en felles, overordnet profil for alle de regionale musikkontorene og områdespesifikke artikler, aktualiteter og andre redaksjonelle saker.

Kompetanseflukt

– I løpet av de siste to årene har det vært en voldsom kompetanseflukt fra musikkbransjen, sier Litleskare. Den tidligere GAFFA-redaktøren ble ansatt som prosjektleder og redaktør for Musikkontoret i juni 2020, og vil at den nye fellesportalen for musikkbransjen skal bidra til å få bransjen på fote igjen, og videreutvikle seg.

– Det er utfordringer i mange fagfelt, fortsetter han: – Lyd- og lysfolk har omskolert seg og skiftet beite, flere underleverandører har gått konkurs, musikere har sett seg nødt til å selge instrumentene sine. Musikkontoret skal hjelpe konsertarrangører, lyd- og lyspersonell, produsenter, markedsførere, plateselskaper, bookingbyråer og alle aktører som på en eller annen måte jobber med musikk – om de så har juridiske spørsmål, trenger inspirasjon eller trenger hjelp til å komme i kontakt med de riktige folkene.

Åpne musikkbransjen som næring

– Vi vet at mange opplever musikkbransjen som noe mystisk. Med musikkontoret ønsker vi å «demystifisere» alle aspektene rundt musikken. Helt fra musikken lages – til den fremføres på en scene foran et publikum, spilles på radio eller oppdages via spillelister. Samtidig som vi skal presentere relevant innhold for erfarne bransjeaktører, sier Litleskare.



Ballade gratulerer med lanseringen av Musikkontoret, og ser frem til godt samarbeid og til å følge det digitale kontoret både på nett og ute i musikklivet.