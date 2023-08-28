Amerikansk kontra-alt til topps i Dronningens sangkonkurranse

Jasmin White fra USA vant Dronning Sonja Sangkonkurranse 2023 i Operaen denne helgen.

Tidligere i konkurransen uttalte Randi Stene, juryleder og operasjef ved Den Norske Opera & Ballett, at hun opplever nivået i årets konkurranse som veldig høyt og veldig jevnt:

– Det har vært ekstremt jevnt. Så vi ser etter en vinner som har hele pakken, sa Stene.

Den amerikanske kontra-alten Jasmin White vinner €50.000 og et kunstverk av Dronning Sonja. Aksel Davyean (baryton) fra Armenia ble nummer to, mens Nils Wanderer (kontratenor) fra Tyskland tok tredjeplassen. De vinner henholdsvis €10.000 og €5000.

Konkurransen ble avsluttet med en finalekonsert i en fullsatt opera lørdag kveld. Den norske operastjernen Lise Davidsen var konferansier gjennom konkurransen og kvelden.

Juryen bestod av dette sterke internasjonale panelet:

Randi Stene, Norge – juryleder, operasjef ved Den Norske Opera & Ballett

Samuel Gelber, USA – Director of Artistic Planning, Washington National Opera, Washington D.C.

Michael Heaston, USA – Assistant General Manager, Artistic, The Metropolitan Opera, New York

Stefan Herheim, Norge – operadirektør, Theater an der Wien

Sophie de Lint, Sveits/Nederland – Direktør, Dutch National Opera, Amsterdam

Pål Christian Moe, Norge – artistadministrator og casting–rådgiver

Annette Weber, Tyskland – operadirektør, Opernhaus Zürich