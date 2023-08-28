smilende dronning sonja i blå drakt, ved siden av afrikansk-amerikansk ung kvinne med diplom i hendene, smiler, begge står foran et orkester

H.M. Dronning Sonja var til stede under finalekonserten i Den Norske Opera & Ballett og delte ut prisene. Her med vinneren, kontra-alt Jasmin White fra USA. (Foto: Per Ole Hagen / QSSC.no)

Amerikansk kontra-alt til topps i Dronningens sangkonkurranse

28.08.2023
- Red.

Jasmin White fra USA vant Dronning Sonja Sangkonkurranse 2023 i Operaen denne helgen.

Tidligere i konkurransen uttalte Randi Stene, juryleder og operasjef ved Den Norske Opera & Ballett, at hun opplever nivået i årets konkurranse som veldig høyt og veldig jevnt:
Det har vært ekstremt jevnt. Så vi ser etter en vinner som har hele pakken, sa Stene.

Den amerikanske kontra-alten Jasmin White vinner €50.000 og et kunstverk av Dronning Sonja. Aksel Davyean (baryton) fra Armenia ble nummer to, mens Nils Wanderer (kontratenor) fra Tyskland tok tredjeplassen. De vinner henholdsvis 10.000 og 5000.

Dronningen med de tre vinnerne i årets sangkonkurranse. Fra venstre: Baryton Aksel Davyean fra Armenia, kontra-alten Jasmin White fra USA, Hennes Majestet Dronning Sonja og kontratenor Nils Wanderer fra Tyskland.  (Foto: Per Ole Hagen / QSSC.no)

Konkurransen ble avsluttet med en finalekonsert i en fullsatt opera lørdag kveld. Den norske operastjernen Lise Davidsen var konferansier gjennom konkurransen og kvelden.

Lise Davidsen ledet publikum gjennom kvelden i Operaen. (Foto: Per Ole Hagen / QSSC.no)

Juryen bestod av dette sterke internasjonale panelet: 
Randi Stene, Norge juryleder, operasjef ved Den Norske Opera & Ballett
Samuel Gelber, USA  Director of Artistic Planning, Washington National Opera, Washington D.C.
Michael Heaston, USA  Assistant General Manager, Artistic, The Metropolitan Opera, New York
Stefan Herheim, Norge  operadirektør, Theater an der Wien
Sophie de Lint, Sveits/Nederland Direktør, Dutch National Opera, Amsterdam
Pål Christian Moe, Norge  artistadministrator og castingrådgiver
Annette Weber, Tyskland  operadirektør, Opernhaus Zürich

Dronning Sonjas Sangkonkurranse

