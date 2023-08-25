Afrikansk-amerikansk kvinne i rød kjole synger opera ved et flygel. Mann i sort dress spiller på flygelet

Kontra-alt Jasmin White fra USA er en av seks finalister i Dronning Sonja Sangkonkurranse 2023. Finalen skjer i Operaen lørdag 26. august. (Foto: Per Ole Hagen / QSSC.no)

AktueltKunstmusikk

Dronning Sonja Sangkonkurranse 2023: Finalistene er klare

Publisert
25.08.2023
Skrevet av
Guro Kleveland- Red.

Seks sangere er klare for den store finalen i Den Norske Opera & Ballet lørdag 26. august.

De seks finalistene kommer fra Europa og USA, men ingen av årets finalister er fra Norge. Deltakerne skal synge operaarier, akkompagnert av Operaorkestret under ledelse av dirigent James Gaffigan.

De seks finalistene er:
Aksel Daveyan (f. 1995) / Armenia / baryton
Navasard Hakobyan (f. 1998) / Armenia / baryton
Vladyslav Tlushch (f. 1992) / Ukraina / baryton
Rebecka Wallroth (f. 1999) / Sverige / mezzo-sopran
Nils Wanderer (f. 1993) / Tyskland / kontra-tenor
Jasmin White (f. 1993) / USA / kontra-alt

– Det har vært en fantastisk konkurranse så langt. Nivået er skyhøyt. Det var en jevn strøm av fantastiske sangprestasjoner gjennom hele semifinalen, og det er bare å glede seg til finalekonserten, sier daglig leder Lars Hallvard Flæten i Dronning Sonja Sangkonkurranse. Norske Victoria Randem og Hedvig Haugerud var med i den innledende runden, men kom ikke med videre i denne omgang.

Etter semifinalen søndag 20. august ble det delt ut en spesialpris innen kategorien lied – ofte kalt romanser på norsk. Denne prisen gikk i år til barytonen Felix Gygli (f. 1996) fra Sveits, opplyser Queen Sonja Singing Competition (QSSC), som Dronningens sangkonkurranse heter i internasjonal sammenheng.

Mann i sort dress synger romanser ved et flygel. Kvinne i sort og hvit blomstrete kjole spiller på flygelet.

Felix Gygli fra Sveits vant lied-kategorien i Dronning Sonjas Sangkonkurranse 2023. (Foto: Per Ole Hagen / QSSC.no)

Konkurransen arrangeres annethvert år, og deltakerne kjemper om en førstepremie på €50.000 (cirka kr 560.000 med dagens kurs), mens andreplassen får €10.000 og tredjeplassen €5000. H.M. Dronning Sonja er til stede under finalekonserten, og deler ut prisene. Finalekonserten ledes av Norges egen Lise Davidsen, sopranen som av mange regnes som den største operastjernen i verden i dag, og som selv er tidligere vinner av Dronningens konkurranse.

Dronning Sonja Sangkonkurranse skal gi talenter muligheten til å eksponere seg, og være en døråpner for innpass i den profesjonelle musikkverdenen. Konkurransen er også en brobygger mellom norsk og internasjonalt musikkliv, forteller arrangørene, som opplever at ledende internasjonale operahus som Metropolitan Opera i New York, Royal Opera Covent Garden i London, Bayerische Staatsoper i München, Staatsoper Unter den Linden i Berlin og Opernhaus Zürich sender aspiranter til konkurransen.

Den Norske Opera & BalletDronning Sonja SangkonkurranseLise DavidsenQueen Sonja Singing Competition (QSSC)

