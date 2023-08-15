De konkurrerer i prestisjefylte Dronning Sonja Sangkonkurranse

I morgen starter de første rundene.

En av verdens største operastjerner akkurat nå, Lise Davidsen, leder finalekonserten 26. august. Der vil også Dronning Sonja være til stede under finalekonserten og dele ut prisene. To norske stjerneskudd er med i konkurransen i år: Sopranene Hedvig Haugerud og Victoria Randem, begge fra Oslo.

Sopran Lise Davidsen er selv tidligere vinner.

40 av verdens fremste operatalenter skal vise seg fram for juryen bestående av tungvektere fra internasjonal operabransje, samtidig som et norsk publikum får anledning til å se morgendagens store operastjerner på nært hold gjennom flere utslagsrunder. Det skriver arrangørene i en pressemelding til ballade.no.

De 40 deltakerne skal først gjennom innledende runder over to dager. Tolv deltakere går videre til semifinale søndag 20. august. Herfra går de seks beste deltakerne videre til finalen i Operaen.

Årets konkurranse innledes med en åpningsseremoni i Oslo Rådhus onsdag 16. august – og avsluttes altså med finalekonserten i Den Norske Opera lørdag 26. august, ledet av sanger Lise Davidsen. H.M. Dronning Sonja deler ut prisene.

Underveis vil deltakerne tilbys karriereveiledning fra operasjefer,castingsjefer, agenter og PR-eksperter. Deltakerne kjemper om en førstepremie på 50 000 euro (rundt 560 000 norske inflasjonskroner), mens andreplassen får €10 000, tredjeplassen €5000.

De 40 utvalgte har kommet gjennom et svært trangt nåløye, med en internasjonal jury bestående av operasjefer og castingansvarlige ved flere ledende operahus, heter det i pressemeldinga.

Den Norske Opera & Ballett, NRK, Norges Musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo, Oslo-Filharmonien og Det

kongelige hoff er partnere for musikkonkurransen.

På nettsidene QSSC kan man lese merittene til Hedvig og Victoria – og de andre 38 talentene.