Sergey Kaydalov vinner av Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse 2019

25.08.2019
- Red.

Den russiske barytonen ble tildelt førsteprisdiplomet i operahuset fredag kveld.

– Takk til foreldrene mine, til kona mi, til landet mitt, takk til deg maestro, takk til juryen og takk til publikum. Jeg er så lykkelig, sa Kaydalov fra scenen.

I en pressemelding til Ballade skriver musikkonkurransen at 27-årige Kaydalov over de siste ti dagene har konkurrert blant et stjernelag av unge operasangere og kyndige jurymedlemmer. Av 304 søkere til årets konkurranse, har 40 deltakere blitt til seks finalister. Kaydalov står nå igjen med viktige karrieremuligheter og 500 000 norske kroner i baklommen.

Hennes Majestet Dronning Sonja delte ut prisene. Her overrekker hun førstepremien til vinneren Kaydalov (Foto: Adrian Nielsen)

Hennes Majestet Dronning Sonja delte ut første-, andre- og tredjeprisen under fredagens finalekonsert. Andreprisen gikk til baryton Stefan Astakhov (21) fra Tyskland, mens tredjemann på pallen ble baryton Adam Kutny (27) fra Polen. Øvrige finalistpriser gikk til sopran Meigui Zhang (26) fra Kina, tenor Theodore Browne (28) fra Tyskland og sopran Natalia Tanasii (28) fra Moldova.

– Jeg vil takke finalistene. Jeg er full av beundring for den fantastiske opplevelsen dere har gitt oss i kveld, og jeg er ganske sikker på at publikum er like begeistret. Dere har rørt oss dypt. La meg takke alle og enhver for de flotte opptredenene deres, og ikke minst Operaorkesteret, sa Hennes Majestet Dronning Sonja fra scenen, som også hedret førsteprisvinneren med et originalt kunstverk signert Dronningen selv.

Ingrid Bjoners stipend til beste norske deltaker, på 100 000 norske kroner, gikk til Astrid Nordstad (28) fra Trondheim.

Konkurransens prisvinnere hentes tilbake til Norge 3. oktober, da de skal delta på operagalla i Grieghallen sammen med Bergen Filharmoniske Orkester.

Den norske opera og ballettDronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse

