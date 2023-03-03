Her er noen av de over 100 nominasjonene. Noen opptar flere plasser enn andre før Spellemann deles ut i april.

I dag fredag kom lista over de nominerte til Spellemannpriser etter musikkåret 2022.

At en duo som nå heter Karpe har fått flere nominasjoner for EPen «Omar Sheriff» og musikken som først ble sluppet som en 24-timers-videoloop, kommer neppe overraskende på norske musikklyttere. Men sju nominasjoner knytta til «Omar Sheriff» er mange.

Spellemann feirer 50 år med årets utdeling 15 april – i H3 Arena på Fornebu:

– Det er plass til rundt 700 på H3 og rundt 1200 på Telegrafen. Vi vet mer om antall billetter som er tilgjengelig for øvrig bransje når vi har oversikt over hvor mange nominerte og jurymedlemmer som kommer, opplyser Simen Idsøe Eidsvåg i Sesong 1, som produserer prisutdelinga.

I klassisk-kategorien er Vilde Frang, Leif Ove Andsnes, Truls Mørk/Håvard Gimse nominert for innspillinger. I elektronika-gruppa finner vi Ary, han gaiden, Jerry Folk og André Bratten. I det … åpne, heh, heatet Åpen klasse kan alt skje, der vi finner Jon Balke, Ingrid Jasmin, Anja Lauvdal og Soundstories. I tradisjonsmusikk er uttrykkene vidt forskjellige, fra samisk tradisjon hos Gabba, taterviser med Akselsen/Kvernberg/Carstensen, djup fele/vise hos Julie Alapnes og slåttemusikk hos Erlend Viken Trio. For å nevne bare noen få blant de 107 nominasjonene. Hele nominasjonslista ligger her.

