Karpe: Omar Sheriff. Ga duoen sju Spellemannpriser, inkludert Årets Spellemann og rekord i priser.

Karpe er nominert i sju kategorier til årets Spellemann-utdeling, som skjer på Fornebu lørdag 15. april. (Foto: akam1k3/Michael Ray Vera Cruz Angeles)

Slik blir Spellemanns 50-årsfeiring – her er de nominerte

Publisert
03.03.2023
Skrevet av
Siri Narverud Moen

Her er noen av de over 100 nominasjonene. Noen opptar flere plasser enn andre før Spellemann deles ut i april.

I dag fredag kom lista over de nominerte til Spellemannpriser etter musikkåret 2022.

At en duo som nå heter Karpe har fått flere nominasjoner for EPen «Omar Sheriff» og musikken som først ble sluppet som en 24-timers-videoloop, kommer neppe overraskende på norske musikklyttere. Men sju nominasjoner knytta til «Omar Sheriff» er mange.

«Omar Sheriff» nominert til Spellemann for Årets utgivelse. «Omar Sheriff» har også seks andre nominasjoner, inkludert produsentjobben til Axxe Carlsson/Thomas Kongshavn – og musikkvideoen laget av Kavar Singh. På promobildet synes også samarbeidspartnere som står bak Spellemann. (Foto: Spellemann.no)

Spellemann feirer 50 år med årets utdeling 15 april – i H3 Arena på Fornebu:

– Det er plass til rundt 700 på H3 og rundt 1200 på Telegrafen. Vi vet mer om antall billetter som er tilgjengelig for øvrig bransje når vi har oversikt over hvor mange nominerte og jurymedlemmer som kommer, opplyser Simen Idsøe Eidsvåg i Sesong 1, som produserer prisutdelinga.

I klassisk-kategorien er Vilde Frang, Leif Ove Andsnes, Truls Mørk/Håvard Gimse nominert for innspillinger. I  elektronika-gruppa finner vi Ary, han gaiden, Jerry Folk og André Bratten. I det … åpne, heh, heatet Åpen klasse kan alt skje, der vi finner Jon Balke, Ingrid Jasmin, Anja Lauvdal og Soundstories. I tradisjonsmusikk er uttrykkene vidt forskjellige, fra samisk tradisjon hos Gabba, taterviser med Akselsen/Kvernberg/Carstensen, djup fele/vise hos Julie Alapnes og slåttemusikk hos Erlend Viken Trio. For å nevne bare noen få blant de 107 nominasjonene. Hele nominasjonslista ligger her.

Nominert for plate, låtskriveri, produksjon – minst: Chirag Patel og produsent Thomas Kongshavn jobber med Karpe-musikk i studio (produsent Axel Axxe Carlsson og Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid i bakgrunnen). (Foto: Michael Ray Vera Cruz Angeles)

Til en som valgte døden – og til dem vi vil skal fortsette å leve med oss

ARYs engler

Soulartist Beharie ropes ut som vinner, etter en original og TV verdig framføring med overraskelser.

Omar Sheriff spilles av nå, på nettet. Her spiller Magdi (t.v.) og Chirag at de tar i øyesyn noe som kommer på døra i herskapshuset deres i Skien. Innholdet i pakkene skal (?) virke mot skrivesperre.

Den norske rapduoen sender 24 timers sci fi fra Skien – med og om ny musikk.

Tine Thing Helseth ble frisk av kreft. Honningbarna ble voksne. Her er de beste albumene fra 2022.

Ary, Beharie, Honningbarna, Oslo-Filrhamonien, Djupet, Amalie Holt Kleive, Munch i musikken til Satyricon, med flere: her er Balladeredaksjonens favorittplater fra...

ARYs engler

Sangdikter, produsent og artist ARY ga sist uke ut det etterlengtede debutalbumet "For Evig" på eget plateselskap. Oppbyggingen til dette...

Redaksjonens favoritter: Her er enkeltøyeblikkene vi holdt høyest, i et fortsatt litt rart musikkår.

Hva sier du til han som forsvant? Og hva sier du til deg sjøl? Ingeborg Oktober har laget sanger av...

Annbjørg Lien får Osaprisen i samband med 30-årsjubileum

Annbjørg Lien har sidan midten av 1980-talet vore ein av dei mest sentrale utøvarane i norsk musikkliv, og stend i...

Skal ta over hiphop-tronen

Festivalen EMPWR skal løfte kvinner i norsk hiphop og urban musikk.

NRK: – Vi ønsker å bidra til et mangfoldig norsk musikkliv 

Det er nettopp mangfold som er vårt mål hver dag i vårt totale lydtilbud, skriver NRK i dette tilsvaret til...