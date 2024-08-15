Kari Grete Jacobsen – Ella prisen

Kari Grete Jacobsen mottok Oslo Jazzfestivals Ella-pris 2024 på Munch onsdag kveld, i forkant av konserten med Håkon Kornstad, Oslo Jazzensemble og Rohey Taalah: Mid-Atlantic. En glad og overrasket Jacobsen midt i bildet, flankert av festivalsjef Line Juul og styreleder Svein Skarheim.(Foto: Ante Petricevic)

Ella-prisen til Kari Grete Jacobsen fra Østnorsk jazzsenter

15.08.2024
- Red.

Jacobsen får anerkjennelsen for sitt brennende og smittende engasjement for jazzens vilkår, for arrangører og musikere, og for barn og unge.

Ella-prisen deles ut årlig av Oslo Jazzfestival, og går til en person som på en bemerkelsesverdig måte har bidratt til Oslos jazzmiljø. Prisen er i følge arrangøren en anerkjennelse, en takk, heder og ære, og har blitt delt ut siden 1995.

Onsdag kveld ble den overrakt lederen av Østnorsk jazzsenter gjennom de siste 20 årene, Kari Grete Jacobsen.

«Årets prisvinner er alltid imøtekommende, tålmodig og løsningsorientert, hun har et vennlig smil til alle og slutter aldri å kjempe for jazzens vilkår», skriver Oslo Jazzfestival om Jacobsen, som har vært en sentral administrator i norsk jazz i over tjue år.

Festivalen beskriver prisvinneren videre slik:
«Hun har et brennende og smittende engasjement for jazzens vilkår, for store og små arrangører, musikere og for barn og unge. Som stødig leder for Østnorsk jazzsenter i de siste 20 årene, er hun en støttespiller, pådriver, kunnskapsbank og lobbyist for det lokale jazzmiljøet på Østlandet. Hun har vært en viktig samarbeidspartner for Oslo Jazzfestival i mange år, både gjennom de profesjonelle ensemblene Oslo Jazzensemble og Oslo 14, og de ikke minst med de mange prosjektene for barn og unge som hun har drevet fremover.»

Vinneren av Ella-prisen mottar et maleri av kunstneren Fredrick Arnøy. Blant tidligere vinnere av prisen er Jazznytts redaktørduo, Audun Vinger og Filip Roshauw, bassist Ellen Brekken, Espen Nilsen (mannen bak puben og konsertstedet Herr Nilsen), sanger Karin Krog og trombonist, komponist og arrangør Kristoffer Kompen.

 

