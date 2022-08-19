Ella-prisen til Ellen Brekken

Den allsidige bassisten ble tildelt Oslo Jazzfestivals hederspris torsdag kveld.

«Årets Ella-prisvinner har en allsidighet uten like,» sier juryen i begrunnelsen, og ramser opp en serie ulike band og konstellasjoner Ellen Brekken har spilt med: Dance with a Stranger, Tord Gustavsen, Staffan William-Olssson, Trine Rein, Frode Alnæs, Frida Ånnevik, Guro von Germeten, Bugge Wesseltoft, Ine Hoem, Espen Rud, Frode Nymo, Magni Wentzel, Aasmund Nordstoga, Karl Seglem, Erik Smith og Maria Arredondo.

Ella-prisen deles ut til personer som har gjort en vesentlig innsats til fremme for Oslo Jazzfestival eller jazzmiljøet i Oslo gjennom å delta i organisasjonsarbeidet til festivalen gjennom flere år, delta som musiker med høy, internasjonal kvalitet eller på andre måter ha gjort en betydelig innsats for jazzmiljøet, jazzklubber og -musikere i Oslo.

Ellen Brekken har i følge juryen deltatt i organisasjonsarbeidet i Oslo Jazzfestival som medlem av festivalens programråd, og deltatt som musiker «med høy internasjonal kvalitet» gjennom flere år, blant annet som medlem av Hedvig Mollestad Trio, Falkevik og Du og jeg og vi 2 – 3 – 4. Under årets festival leder hun sitt eget band, A Tonic For The Troops.

Prisen et maleri av festivalkunstner Fredrick Arnøy.