Ella-prisen til Ellen Brekken

Bassist Ellen Brekken fikk torsdag kveld Ella-prisen for å ha bidratt til Oslo Jazzfestival i både organisering og som musiker gjennom flere år. Brekken spiller blant annet med Hedvig Mollestad Trio, Caledonia Jazzband, Jens Wendelboe Kvintett og Du og jeg og vi 2 – 3 – 4. Under årets jazzfestival leder hun sitt eget band, A Tonic For The Troops. (Foto: Matija Puzar/Oslo Jazzfestival)

AktueltJazz

Publisert
19.08.2022
Skrevet av
- Red.

Den allsidige bassisten ble tildelt Oslo Jazzfestivals hederspris torsdag kveld.

«Årets Ella-prisvinner har en allsidighet uten like,» sier juryen i begrunnelsen, og ramser opp en serie ulike band og konstellasjoner Ellen Brekken har spilt med: Dance with a Stranger, Tord Gustavsen, Staffan William-Olssson, Trine Rein, Frode Alnæs, Frida Ånnevik, Guro von Germeten, Bugge Wesseltoft, Ine Hoem, Espen Rud, Frode Nymo, Magni Wentzel, Aasmund Nordstoga, Karl Seglem, Erik Smith og Maria Arredondo.

Ella-prisen deles ut til personer som har gjort en vesentlig innsats til fremme for Oslo Jazzfestival eller jazzmiljøet i Oslo gjennom å delta i organisasjonsarbeidet til festivalen gjennom flere år, delta som musiker med høy, internasjonal kvalitet eller på andre måter ha gjort en betydelig innsats for jazzmiljøet, jazzklubber og -musikere i Oslo.

Ellen Brekken har i følge juryen deltatt i organisasjonsarbeidet i Oslo Jazzfestival som medlem av festivalens programråd, og deltatt som musiker «med høy internasjonal kvalitet» gjennom flere år, blant annet som medlem av Hedvig Mollestad Trio, Falkevik og Du og jeg og vi 2 – 3 – 4. Under årets festival leder hun sitt eget band, A Tonic For The Troops.

Prisen et maleri av festivalkunstner Fredrick Arnøy.

Ella-prisenEllen Brekken

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

