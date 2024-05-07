Mayhem – Jørn Stubberud og journalist og forfatter Harald Fossberg

Mayhem-bassist Jørn Stubberud og journalist og forfatter Harald Fossberg møtes til samtale, historiefortelling og Q&A på Deichman Bjørvika Kr. himmelfartsdag, torsdag 9. mai kl. 17.00.(Foto: Ester Segarra / Dan P. Neegaard)

AktueltMetal

Mayhem: 40 år med totalt jævla armageddon

Publisert
07.05.2024
Skrevet av
Guro Kleveland

Samtale og historiefortelling med Jørn «Necrobutcher» Stubberud og journalist Harald Fossberg på Deichman Bjørvika på selveste Kr. himmelfartsdag.

De har det med å velge de mest kristne dagene, musikerne med de mørkeste uttrykkene.

Denne Kristi himmelfartsdagen, torsdag 9. mai, inviterer Deichman Bjørvika til samtale og historiefortelling gjennom bilder fra Mayhem-bassist Jørn Stubberuds eget arkiv og kutt fra bandets rikholdige musikkatalog.

Stubberud møter journalist og forfatter Harald Fossberg til samtale og Q&A, og publikum får et genuint innblikk i Mayhems mildt sagt voldsomme historie: Hør om massiv motgang, turneer fra helvete, hat og latterliggjøring omgjort til legendestatus, artisthyllester og hederspriser.

Det er gratis å komme inn, opplyser Deichman, men man må ha billett for å sikre seg plass. Sjekk billett her – og om billettene skulle være borte, blir uavhentede billetter delt ut kort tid før arrangement. Og slik omtaler Deichman arrangementet, med program for ettermiddagen og kvelden:

Da dagens norske svartmetallband gulpet barnegrøt, spydde black metal-pionerene i Mayhem blod. Siden starten i 1984 har bandet fra Langhus vært i spissen for sjangeren som er blitt verdenskjent. Uten Mayhem hadde ikke norsk black metal vært det den er i dag.


Torsdag 9. mai, Deichman Bjørvika i Oslo. Program:
17:00 – Baren i kjelleren åpnes. Vi varmer opp med musikk kuratert av Harald Fossberg på anlegget!
17:40 – Dørene til Deichmansalen åpnes
18:00 – Samtale med Harald Fossberg og Jørn Stubberud.
18:50 – Pause
19:00 – Samtalen fortsetter med Q&A
20:00 – Arrangementet er slutt

Mayhem spiller to konserter på Sentrum Scene i Oslo førstkommende helg, fredag 10. og lørdag 11. mai. Lørdagens konsert er utsolgt, men det er fortsatt flere billetter til ekstrakonserten som ble satt opp fredagen – her er det også fri aldersgrense på galleriet.

