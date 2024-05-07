Mayhem: 40 år med totalt jævla armageddon

Samtale og historiefortelling med Jørn «Necrobutcher» Stubberud og journalist Harald Fossberg på Deichman Bjørvika på selveste Kr. himmelfartsdag.
De har det med å velge de mest kristne dagene, musikerne med de mørkeste uttrykkene.
Denne Kristi himmelfartsdagen, torsdag 9. mai, inviterer Deichman Bjørvika til samtale og historiefortelling gjennom bilder fra Mayhem-bassist Jørn Stubberuds eget arkiv og kutt fra bandets rikholdige musikkatalog.
Stubberud møter journalist og forfatter Harald Fossberg til samtale og Q&A, og publikum får et genuint innblikk i Mayhems mildt sagt voldsomme historie: Hør om massiv motgang, turneer fra helvete, hat og latterliggjøring omgjort til legendestatus, artisthyllester og hederspriser.
Det er gratis å komme inn, opplyser Deichman, men man må ha billett for å sikre seg plass. Sjekk billett her – og om billettene skulle være borte, blir uavhentede billetter delt ut kort tid før arrangement. Og slik omtaler Deichman arrangementet, med program for ettermiddagen og kvelden:
Da dagens norske svartmetallband gulpet barnegrøt, spydde black metal-pionerene i Mayhem blod. Siden starten i 1984 har bandet fra Langhus vært i spissen for sjangeren som er blitt verdenskjent. Uten Mayhem hadde ikke norsk black metal vært det den er i dag.
Torsdag 9. mai, Deichman Bjørvika i Oslo. Program:
17:00 – Baren i kjelleren åpnes. Vi varmer opp med musikk kuratert av Harald Fossberg på anlegget!
17:40 – Dørene til Deichmansalen åpnes
18:00 – Samtale med Harald Fossberg og Jørn Stubberud.
18:50 – Pause
19:00 – Samtalen fortsetter med Q&A
20:00 – Arrangementet er slutt
Mayhem spiller to konserter på Sentrum Scene i Oslo førstkommende helg, fredag 10. og lørdag 11. mai. Lørdagens konsert er utsolgt, men det er fortsatt flere billetter til ekstrakonserten som ble satt opp fredagen – her er det også fri aldersgrense på galleriet.