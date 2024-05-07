Mayhem: 40 år med totalt jævla armageddon

De har det med å velge de mest kristne dagene, musikerne med de mørkeste uttrykkene.

Denne Kristi himmelfartsdagen, torsdag 9. mai, inviterer Deichman Bjørvika til samtale og historiefortelling gjennom bilder fra Mayhem-bassist Jørn Stubberuds eget arkiv og kutt fra bandets rikholdige musikkatalog.

Stubberud møter journalist og forfatter Harald Fossberg til samtale og Q&A, og publikum får et genuint innblikk i Mayhems mildt sagt voldsomme historie: Hør om massiv motgang, turneer fra helvete, hat og latterliggjøring omgjort til legendestatus, artisthyllester og hederspriser.

Det er gratis å komme inn, opplyser Deichman, men man må ha billett for å sikre seg plass. Sjekk billett her – og om billettene skulle være borte, blir uavhentede billetter delt ut kort tid før arrangement. Og slik omtaler Deichman arrangementet, med program for ettermiddagen og kvelden: