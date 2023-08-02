Beyond the Gates Grieghallen floorshot Emperor

Emperor framfører In the Nightside Eclipse i Grieghallen, 5. august 2022.(Foto: Jarle H. Moe/Beyond the Gates)

Metal

Jaggu ikke musikk for alle: Da metallåret 1994 ble feiret

Publisert
02.08.2023
Skrevet av
- Red.Kjetil Vikene

Slik lød 1994 anno 2022 med bandene Emperor, Mayhem og Enslaved det, i følge anmelder Kjetil Vikene:

– Selv om svartmetallen fremdeles lever med sine dystre ur-assosiasjoner – vitner alt om at fenomenet har gått fra å tilhøre en marginalt kult på utsiden av etablerte strukturer til å bli en av musikk-Norges «største eksportartikler» som det heter i kapitalismens språk.

Balladetilbakeblikk: Det var 2022, det var fredag i Bergens ærverdige storstue, det var tampen av en sommer som prøvde å famle seg tilbake til publikumsnormalen etter pandemiårene, og det var en hyllest til svartmetallens «year zero» 1994. I sin oppsummering av Beyond the Gates, Grieghallen MCMXCIV – skrev anmelder Vikene at

Eirik Pytten Hundvin (t.v.) med Silje Wergeland styreleder i Beyond the Gates og Attila Csihar, vokalist i Mayhem, på festivalen i fjor. (Foto: Silje Wergeland / Beyond the Gates)

– Dette er selvsagt en forenkling å si at svartmetallen oppsto i 1994, men det markerte uten tvil et ekstremt (sic!) produktivt år i sjangeren, med utgivelser fra en veritabel hvem-er-hvem-i-svartmetallen-liste. Året så utgivelser fra band som Satyricon (The Shadowthrone + Dark Medieval Times), Dimmu Borgir (debut demo), Darkthrone (Transilvanian Hunger), Gorgoroth (Pentagram) og – de tre utgivelsene som skulle feires denne kvelden – Enslaved (Vikingligr Veldi), Emperor (In the Nightside Eclipse) og Mayhem (De Mysteriis Dom Sathanas), som altså alle er spilt inn i Grieghallen.

For et tilbakeblikk, som også sier noe om både tida i mellom 1994 og 2022 – og hvordan viktige album som ble produsert der, av Eirik «Pytten» Hundvin, les Balladeanmeldelsen fra august 2022.

Beyond the Gates 2023 starter i dag, onsdag.

BalladearkivetBeyond the GatesEirik HundvinEmperorEnslavedKjetil VikeneMayhemNorsk black metalPyttensvartmetall

