AktueltBransjen

Strømmeplattformer kutter i antall ansatte

Publisert
04.01.2024
Skrevet av
Siri Narverud Moen

Både Tidal og Spotify gikk inn i 2024 med beskjed om å kutte i stabene globalt.

Variety.com og Bloomberg skriver at Tidal har gitt avskjed til 40 ansatte. Dette skal inkludere folk på Tidals Oslo-kontor.

Strømmeplattformen Tidal bygger på norske Wimp, og har i tillegg til å satse på høykvalitetslyd, vært kjent for at rapper Jay Z kjøpte plattformen, samt en storsvindel der de blåste opp utvalgte strømmetall.

Kuttene skal ramme dem som kuraterer spillelister i Tidal.

Før jul bekreftet også Spotify at de kutter staben internasjonalt med 17 % – dette tilsvarer 1500 ansatte i den dominerende musikkstrømmeplattformen i vår del av verden. I et brev til de ansatte – publisert på Spotifys egne sider – skriver sjef og gründer Daniel Ek til dem som nå må gå at – Jeg håper dere vet at bidragene deres har påvirket mer enn en halv milliard mennesker og millioner av artister og skapere rundt om i verden på dyptgående måter. Han skriver også at selskapets økonomiske vekst som har gått dramatisk saktere enn målet deres, samtidig som kapital har blitt dyrere.

CMU er blant musikknettstedene som omtalte nyheten, og beskriver at rammene for Spotifys finanser er endret de siste årene, som lån til 0% rente i 2021.

Veksthensyn også hos Tidal
Variety.com siterer Tidals eiere Block på at
– Vi kan bekrefte at antall ansatte kuttes for å fokusere på vekst. Tidal har nøye vurdert hvordan å finne rette størrelse på vårt team for å forsikre fortsatt bygging og investering i kritiske områder av virksomheten. Det sier Sade Ayodele, globalt kommunikasjonsansvarlig i Tidal. Ayodele skal ha lagt til at Tidal ikke kutter med letthet, og at de er oppriktig takknemlige for bidragene fra berørte ansatte.

 

Red. anm.: I denne notisen kom først i skade for først å skrive «inn i 2023» i ingressen. Det skal selvsagt være 2024, og vi har rettet det opp i løpet av årets første torsdag.

SpotifystrømmeøkonomistrømmeplattformTidal

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

