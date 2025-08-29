Katarina Barruk

(Foto: Sara Berglund (picturebysara.com))

AktueltKlassisk

Katarina Barruk første samiske artist på BBC Proms: – Dette hadde ikke vært mulig da jeg vokste opp.

Publisert
29.08.2025
Skrevet av
Guro Kleveland- Red.

Umesamiske Katarina Barruk blir historiens første samiske kunstner på den klassiske festivalen BBC Proms i London søndag 31. august.

Førstkommende søndag opptrer Katarina Barruk i Royal Albert Hall i London sammen med Det Norske Kammerorkester og den finske fiolinisten og dirigenten Pekka Kuusisto på BBC Proms.

Den umesamiske artisten og komponisten Katarina Barruk skriver historie som den første samiske artisten på festivalen som blir kalt verdens største klassiske musikkfestival. Etter både bestillingsverk til og egen konsert på Roskildefestivalen i sommer, parallelt med den internasjonale kunstinstallasjonen TAKKUUK, etablerer Barruk seg nå som en verdensartist på noen av verdens mest prestisjefylte scener.

– At umesamisk skal få lyde på en av verdens største scener gjør meg utrolig stolt, men også ydmyk, sier Katarina Barruk.
– På en måte føles det nesten uvirkelig. Dette hadde ikke vært mulig da jeg vokste opp. Vi har gått en lang vei sammen for å revitalisere og synliggjøre umesamisk. Som artist, etter 12 år i musikkbransjen, føles det selvfølgelig veldig stort å få stå på den scenen og gjøre det jeg elsker mest!

Les også: Intervju med Katarina Barruk på Reeperbahn-festivalen 2024: – Språket gjør at jeg skiller meg ut

Programmet byr på en kombinasjon av samisk, samtids- og klassisk musikktradisjon, og vever sammen musikk fra Barruks kritikerroste album Ruhttuo (Boreal Forest) og utdrag fra lydverket Sådna Jahttá (She Says) med verk av blant andre J.S. Bach, Philip Glass og Caroline Shaw.

Samtidig med BBC Proms deltar hun også i det immersive og audiovisuelle installasjonsverket TAKKUUK, skapt av den elektroniske duoen BICEP (Andy Ferguson og Matthew McBriar), billedkunstneren Zak Norman og filmskaperen Charlie Miller, i samarbeid med urfolkskunstnere som deler sine historier om livet, kulturen og klimaendringene i Arktis. Verket hadde premiere på kunstsenteret Outernet i London 3. juli, og turnerer verden rundt det kommende året som en del av veldedighetsorganisasjonen In Place of War sitt prosjekt EarthSonic.

– For to år siden, da jeg gikk inn i studio med BICEP, ante jeg ikke hvilket stort og fantastisk prosjekt dette skulle bli: urfolksstemmer som får bli hørt for å sette klimakrisen på agendaen. I låta «Dárbbuo» prøver jeg å formidle en følelse av empati – empati mellom oss mennesker og jorden – slik at man ikke skal trenge å føle seg så alene. Jeg tror det er viktigere nå enn noen gang, sier Barruk.

Tidligere i sommer debuterte Katarina Barruk på Roskildefestivalen med bandet sitt, hvor hun også fremførte bestillingsverket Seäjvvuot (To Land) sammen med Elina Waage Mikalsen. Hun ble også nominert til Best New Talent Award 2025.

BBC PromsDet norske kammerorkesterElina Waage MikalsenKatarina BarrukPekka Kuusistosamisk musikk

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

KATARINA.BARRUK REEPERBAHN 05 FOTO THOMAS KOLBEIN BJORK OLSEN BERLINKONTORET

Katarina Barruk: – Språket gjør at jeg skiller meg ut

I forrige uke spilte hun på Reeperbahn-festivalen og i oktober står WOMEX for tur. Katarina Barruk skynder seg sakte når...

Mari Boine

Støttekonsert for Fosen-samene på Riksscenen fredag kveld

 Mari Boine, Sara Marielle Gaup Beaska, Marja Mortensson, Moddi og Katarina Barruk er blant artistene som opptrer til støtte for Fosen-saken og aksjonistene...

Sajje Solbakk, festivalsjef Riddu Riđđu på Reeperbahn i Hamburg

Riddu Riđđu på Reeperbahn: Vil etablere samisk musikkeksportkontor

Sist uke arrangerte Riddu Riđđu og Hedline en samisk showcase på Reeperbahn-festivalen i Hamburg. Sajje Solbakk tror etableringen av et...

Elina Waage Mikalsen

– Historia vår er ein vev full av hol

Elina Waage Mikalsen utforskar historia gjennom lydbølger, og har gjort si bestemors gamle vev om til eit instrument.

Elina Waage Mikalsen

Elina Waage Mikalsen: – Min historjá lea ráigánan rátnu

Elina Waage Mikalsen guorahallá historjjá jietnabáruid bokte, ja lea dahkan áhkus boares suohppunstuolus čuojanasa.

Flere saker

Musiclessons e1392867061654

Den norske ideen om uanstrengt suksess

Kulturskolene starter nå høstsemesteret. Vi som er oppvokst i utlandet blir atter en gang forundret over nordmenns holdninger til læring,...

Utsnitt av bildekollasj. LØV, Jackie Charles, Lil Halima, Alma, Hollow Hearts, Senjahopen, Ólafur Arnalds, Nils Bech, Vokal Nord og Trondheim Jazzorkester med Ole Morten Vågan og Flu Hartberg er noen av årets artister på Festspillene i Nord Norges musikkprogram

Stort konsertprogram, store forventninger

– Vi ser etter artister som pusher grenser, sier Maria Utsi, direktør i Festspillene i Nord-Norge .

Illustrasjonen er utsnitt av artwork for det kommende albumet til Mad King Edmund, og er lagd av Elise Jarem

Ballade Video XIV: Gale konger og nyskudd

Et nytt knippe aktuelle musikkvideoer fra Norge. Vi starter på mørke landeveier, og ender på fest i Sør-Korea.