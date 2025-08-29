Katarina Barruk første samiske artist på BBC Proms: – Dette hadde ikke vært mulig da jeg vokste opp.

Umesamiske Katarina Barruk blir historiens første samiske kunstner på den klassiske festivalen BBC Proms i London søndag 31. august.

Førstkommende søndag opptrer Katarina Barruk i Royal Albert Hall i London sammen med Det Norske Kammerorkester og den finske fiolinisten og dirigenten Pekka Kuusisto på BBC Proms.

Den umesamiske artisten og komponisten Katarina Barruk skriver historie som den første samiske artisten på festivalen som blir kalt verdens største klassiske musikkfestival. Etter både bestillingsverk til og egen konsert på Roskildefestivalen i sommer, parallelt med den internasjonale kunstinstallasjonen TAKKUUK, etablerer Barruk seg nå som en verdensartist på noen av verdens mest prestisjefylte scener.

– At umesamisk skal få lyde på en av verdens største scener gjør meg utrolig stolt, men også ydmyk, sier Katarina Barruk.

– På en måte føles det nesten uvirkelig. Dette hadde ikke vært mulig da jeg vokste opp. Vi har gått en lang vei sammen for å revitalisere og synliggjøre umesamisk. Som artist, etter 12 år i musikkbransjen, føles det selvfølgelig veldig stort å få stå på den scenen og gjøre det jeg elsker mest!

Les også: Intervju med Katarina Barruk på Reeperbahn-festivalen 2024: – Språket gjør at jeg skiller meg ut

Programmet byr på en kombinasjon av samisk, samtids- og klassisk musikktradisjon, og vever sammen musikk fra Barruks kritikerroste album Ruhttuo (Boreal Forest) og utdrag fra lydverket Sådna Jahttá (She Says) med verk av blant andre J.S. Bach, Philip Glass og Caroline Shaw.

Samtidig med BBC Proms deltar hun også i det immersive og audiovisuelle installasjonsverket TAKKUUK, skapt av den elektroniske duoen BICEP (Andy Ferguson og Matthew McBriar), billedkunstneren Zak Norman og filmskaperen Charlie Miller, i samarbeid med urfolkskunstnere som deler sine historier om livet, kulturen og klimaendringene i Arktis. Verket hadde premiere på kunstsenteret Outernet i London 3. juli, og turnerer verden rundt det kommende året som en del av veldedighetsorganisasjonen In Place of War sitt prosjekt EarthSonic.

– For to år siden, da jeg gikk inn i studio med BICEP, ante jeg ikke hvilket stort og fantastisk prosjekt dette skulle bli: urfolksstemmer som får bli hørt for å sette klimakrisen på agendaen. I låta «Dárbbuo» prøver jeg å formidle en følelse av empati – empati mellom oss mennesker og jorden – slik at man ikke skal trenge å føle seg så alene. Jeg tror det er viktigere nå enn noen gang, sier Barruk.

Tidligere i sommer debuterte Katarina Barruk på Roskildefestivalen med bandet sitt, hvor hun også fremførte bestillingsverket Seäjvvuot (To Land) sammen med Elina Waage Mikalsen. Hun ble også nominert til Best New Talent Award 2025.