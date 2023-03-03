Støttekonsert for Fosen-samene på Riksscenen fredag kveld

Mari Boine, Sara Marielle Gaup Beaska, Marja Mortensson, Moddi og Katarina Barruk er blant artistene som opptrer til støtte for Fosen-saken og aksjonistene fredag kveld.

Blant talerne og appellantene som møter opp på Riksscenen i Oslo for å vise sin støtte fredag 3. mars er sametingspresident Silje Karine Muotka, Maja Kristine Jåma fra Sametingsrådet, Lars Haltbrekken fra SV og Elle Nystad fra ungdomsutvalget til Norske Samers Riksforbund (NSR).

Kunstnerne som er bekreftet til konsert er Mari Boine, Agnete Saba, Sara Marielle Gaup Beaska, Máret Áile Gaup Beaska, ÅVLA, Marja Mortensson, Katarina Barruk, Timimie Märak og Moddi.

Arrangørene består av bred gruppe samiske kulturarrangører, blant dem festivalene Riddu Riđđu Festivála og Tjaktjen Tjåanghkoe, Riksscenen – den nasjonale scenen for folkedans og folkemusikk, Senter for nordlige folk / Davvi álbmogiid guovddáš, kultusenteret Saemien Sijte, Dáiddadállu – Sámi artist network Guovdageaidnu, The Saami Council og Samisk Hus Oslo.

Arrangementet er gratis, og dørene åpner kl. 19.00. Konserten strømmes også på Facebook-sidene til Riddu Riđđu og Márkomeannu og på Riddu Riđđus YouTube-side. Salt Art & Music i Oslo viser også strømmingen for publikum. Les mer om arrangementet her.