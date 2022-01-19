Krever at publikumsbegrensningene fjernes

Demonstrerer mot en ubotelig skade på kultursektoren.

Foran Stortinget onsdag samlet kulturarbeidere seg med krav om at antallsbegrensninger på kulturarrangement fjernes. Raskt. – Hvis ikke dette skjer, vil det være en skade på kultursektoren som ikke kan repareres, sier Karianne Jæger, produsent i Scenekvelder.

– Kulturlivet er blitt til symbolpolitikk for regjeringens handlekraft. Vi er de første arenaene som stenges ned og de siste som blir åpnet opp, uten at det foreligger smittefaglig grunnlag som tilsier at det er mer fare for smitte hos oss enn hos andre. Det er nok nå. Vi kan ikke lenger bære byrden for manglende helse- og sykehuskapasitet i dette landet, sier Jæger i en pressemelding som de sendte ut før demonstrasjonen.

– Vi må likebehandles med andre virksomheter

Arrangørene har hentet inn informasjon fra de største kulturarenaene i Norge, som viser at det i løpet av 22 måneder har vært 39 koronatilfeller på 3200 arrangementer med 900 000 publikummere, med 0 videresmittede. Nå ber de om at deres arrangementer blir likebehandlet med praksisen for varehandel, museer og biblioteker, hvor det er opp til den enkelt virksomhet å fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene, beregnet ut fra lokalenes størrelse og utforming.

Scenekvelder er produksjonsselskapet bak forestillingene i Folketeatret i Oslo. I dag er det også demonstrasjon i Trondheim, i regi av Olavshallen. Der var Charlotte Audestad, Ida Jenshus, Andreas Helland, Conor Patrick, Rasmus Rohde, Øyvind Weiseth, Kriss Stemland, Magnus Hestegrei, Viktor Stavruk, Trondh Helge Johnsen, Sverre Stenløkk, Øyvind Smidt, Kristian Raanes, Therese Ulvan, Bergmund Waal Skaslien, Jon Krogstad, Børge Rømma, Kay Ronny Dahl, Jo Sverre Sande, Jovan Pavlovic, Tore Dalsaune og Torstein Flakne annonsert med opptredener. Anne Kathrine Slungård, som leder Trondheim Symofoniorkester, og Nora Bilalović Kulset fra musikkutdanningen ved NTNU, var blant appellantene.

– Det gir ikke mening at det skal være mindre smittefarlig å gå på bar, enn å sitte i en stor teatersal med utmerket ventilasjon og munnbind. Erfaringene hittil har vist at vi er svært gode på publikumshåndtering og smitteverntiltak. Det betyr at regjeringen bør vise oss den samme tillitten, som bibliotekene, museene og varehandelen får, sa Jæger i Scenekvelder før demonstrasjonen i Oslo.