Lydkunst i fokus på årets Momentum-biennale i Moss

Samtidskunstbiennalen i Moss fokuserer utelukkende på lydkunst i år, og inviterer publikum til å dykke ned i 40 unike lyduniverser.

Det er første gang Momentum fullt og helt er dedikert til lydkunst. Denne uka var direktør Lise Pennington og kurator Morten Søndergaard i Berlin for å promotere den 13. utgaven av samtidskunstbiennalen.



Momentum 13 har fått tittelen «Between/Worlds: Resonant Ecologies», og inviterer publikum til å lytte til lydene rundt oss – lyder vi kanskje ikke pleier å legge merke til eller ofte ignorerer. Det kan være summing fra en skog, bølger som slår mot land, eller rytmer fra byens maskiner.

Mandag denne uken møtte rundt 25 journalister, kuratorer og andre som jobber med kultur opp på den norske ambassaden i Berlin. Der fortalte Lise Pennington, ny direktør for Galleri F15 og Momentum, og kurator Morten Søndergaard fra Danmark om den kommende utgaven av Momentum i en samtale og spørsmålsrunde ledet av den norske ambassadens kultur- og presseansvarlige, Clemens Bomsdorf.

– Innen billedkunst er Morten Søndergaard en av de som vet mest om lydkunst. Da vi bestemte at Momentum skulle fokusere på lyd, var det naturlig å kontakte ham. Han har et enormt nettverk globalt, både blant kunstnere, samarbeidspartnere og forskningsmiljøer, forteller Lise Pennington til Ballade om valget av kurator.

Å nærme seg verkene på en annen måte

Det er første gang biennalen fokuserer på lyd som medium, og direktøren bekrefter at det vil bli en annerledes opplevelse for publikum i år.

– Det vil være annerledes fordi det ikke er øyet som står i fokus. Man vil nærme seg verkene på en annen måte. Mange av verkene er ute i naturen, og måten vi sanser naturen på til vanlig kan minne om hvordan vi ønsker å henvende oss til publikum denne gangen.

Søndergaard, som har kuratert en rekke lydkunstfestivaler over hele verden, mener plasseringen i Moss gjør Momentum helt spesiell. Blant annet hvor tett på skogen og fjorden man kommer. Første gang han var i Moss tok han bena fatt ut mot Jeløya, hvor Galleri F15 ligger.

– Jeg merket hvordan landskapet endret seg ganske raskt, fra by til natur. Det er noe som gjør denne biennalen helt spesiell sammenlignet med tidligere prosjekter jeg har gjort, som for det meste har foregått innendørs, sier han.

– Her er vi ute, i resonans med det som omgir galleriet. På den måten oppstår det et samspill mellom kunsten, menneskene og det som finnes rundt oss. Det er tanken. Og det har vært ganske frigjørende.

– Frigjørende, på hvilken måte?

– Fordi kunsten kan bli noe annet når den kommer ut. Den trenger ikke være så konvensjonell i forhold til hva vi vanligvis forventer. Jeg vet for eksempel at Jana Winderen, som jo er en virkelig internasjonalt kjent norsk lydkunstner, har endret uttrykket sitt nettopp fordi hun merket friheten ved Oslofjorden, og hvordan hun ville involvere publikum i måter å lytte på som man ikke kunne gjort innendørs, forteller han til Ballade.

Han anslår at rundt 70 prosent av programmet består av helt nye ting, som ikke er vist eller hørt tidligere, og laget stedsspesifikt for blant annet Albyskogen og stranden ved galleriet på Jeløya. Det vil også bli flere konserter i Moss kulturkirke.

Lyder og stemmer fra den virkelige verden

Det var ingen kunstnere på scenen i Berlin, men Ballade kontaktet Natasha Barrett for en kommentar. Kurator Søndergaard beskriver lyd som en måte å utforske forholdet mellom menneskelige og ikke-menneskelige verdener på. Hvordan forholder Barretts arbeid seg til denne tanken?

– Jeg kjenner meg igjen i Mortens idé. Arbeidet mitt tar utgangspunkt i lyder og systemer fra den virkelige verden, og vrir dem på måter jeg håper vil vekke lytterens interesse og nysgjerrighet på nytt. I installasjonene mine utforsker jeg også musikk, men i stedet for å komponere med tradisjonelle instrumenter, «maler» jeg med lyder fra våre hverdagsomgivelser, lyder som vanligvis ikke betraktes som musikalske, skriver hun i en e-post til Ballade.

Verket Barrett presenterer på naturskjønne Jeløya har tittelen «Talking Trees: A Nature-Responsive Grove».

– Teknisk sett bruker installasjonen bevegelsessensorer, en aktiv mikrofon, en Raspberry Pi, fire høyttalere, og er programmert i MaxMSP-RBNO. Kunstnerisk ønsker jeg å trekke lytterens øre nærmere den fysiske opplevelsen av lydene og omgivelsene i kystskogslandskapet rundt Albyskogen, strandlinjen og den ytre Oslofjorden. Jeg arbeider med enkle, ekte lyder som susende trær, knirkende greiner og lydene fra kyst- og tidevannssonen, forklarer hun.

Blant annet har hun plassert en bevegelsessensor i en pendel som henger mellom trærne. Den registrerer sanntidsdata om vindhastighet og vindretning, og disse dataene styrer hvilke lyder som spilles, hvordan de spilles og hvordan de transformeres. En aktiv mikrofon gjør det også mulig for lydene fra de besøkende å bli en del av lydlandskapet.

– Monentums ramme har gjort det mulig for meg å ta arbeidet mitt med utendørs lyd i en ny retning, ved å bruke sanntids- og interaktive teknologier som reagerer på både omgivelsene og publikum. Det kan kanskje høres enkelt ut, men i praksis er det alt annet enn trivielt å skape en utendørs installasjon som forblir kunstnerisk og teknisk stabil gjennom flere måneder med automatisk drift, i all slags vær, avslutter hun.



Kunstnerne som deltar i Momentum13. Between/Worlds: Resonant Ecologies:

Natasha Barrett (Storbritannia/Norge), Ralf Baecker (Tyskland), Christian Boltanski (Frankrike), Janet Cardiff & George Bures Miller (Canada), Frank Ekeberg (Norge), Douglas Gordon (Storbritannia/Tyskland), Antye Greie-Ripatti (AGF) (Tyskland/Finland), HC Gilje (Norge), Marie Højlund, Julian Toldahm Juhlin og Christian Albrechtsen (Danmark), Annie Mahtani (Storbritannia), Brona Martin (Irland/Storbritannia), Christian Marclay (USA/Sveits/Storbritannia/Tyskland), Louise Mackenzie (Storbritannia), Mogens Jacobsen (Danmark), Jo Kazuhiro (Japan), Arendse Krabbe (Danmark), Jacob Kirkegaard (Danmark), William Kudahl (Danmark), Kalle Laar (Latvia/Tyskland/Østerrike), Stephanie Loveless (Canada), Carsten Nicolai (Tyskland), Juan Pablo Pacheco Bejarano (Colombia), Takuro Oshima (Japan), Leena Lee (Mexico) & Robertina Šebjanič (Slovenia), Mélia Roger (Frankrike), Tulle Ruth (Danmark/Norge), Luz María Sánchez (Mexico/Norge), Christian Skjødt Hasselstrøm (Danmark), Charles Stankievech (Canada), Maia Urstad (Norge), Carl Michael von Hausswolff (Sverige), Jana Winderen (Norge), Amanda Gutiérrez (Mexico) & Freya Zinovieff (Canada).



Momentum 13 finner sted i Moss mellom 14. juni og 12. oktober. Les mer om program og annet på nettsiden til biennalen.

Red.mrk.: Ved en feil skrev Ballade i en billedtekst at Natasha Barrett bodde i Bergen. Det gjør hun ikke, og har heller aldri gjort det i løpet av sine 25 år i Norge. Ballade beklager feilen.