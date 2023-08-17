Sibeliusprisen til Det Norske Kammerorkester og kunstnerisk leder Pekka Kuusisto

Orkesteret og kunstnerisk leder mottar prisen for å bidra til å styrke båndene mellom norsk og finsk musikkliv.

– Kuusisto har en enestående bredde i sitt repertoar og i sin musikkinteresse. Ikke minst har han et brennende engasjement for samtidens musikk. Denne interessen kommer tydelig frem i konsertprogrammene til Det Norske Kammerorkester (DNK), sier Stephan Barratt-Due, styreleder for Sibelius-selskapet i Norge.

– Ikke minst er det spennende at orkesteret med Kuusisto presenterer ny finsk samtidsmusikk og ulike finske musikere for det norske publikum. Samarbeidet mellom DNK og Pekka Kuusisto styrker utvilsomt båndene mellom norsk og finsk musikkliv, så vel utøvende som skapende. Med Sibeliusprisen ønsker Sibelius-selskapet å rette oppmerksomhet mot og styrke den norsk-finske dimensjonen i dette samarbeidet, utdyper Barratt-Due.

Det Norske Kammerorkester er et musikerkollektiv med nordiske strykere som i nærmere 50 år har vært en sentral aktør i norsk musikkliv, og som regnes som et av våre ledende kammerorkestrene i internasjonal sammenheng. Den finske fiolinisten og dirigenten Pekka Kuusisto er orkesterets kunstneriske leder. Han er i tillegg til sitt engasjement med DNK fast tilknyttet en rekke sentrale orkestre og ensembler i Europa og USA.

Orkesteret og Kuusisto mottar prisen ved Det Norske Kammerorkesterets konsert 29. august. Sibeliusprisen er en hederspris for fremragende innsats for å fremme kontakten mellom finsk og norsk musikkliv eller for forståelse for og kjennskap til finsk musikk i Norge eller norsk musikk i Finland, oppkalt etter den kjente finske komponisten Jean Sibelius. Den kan tildeles skapende og utøvende finske eller norske musikere og skribenter, opplyser Sibelius-selskapet i Norge. Prisbeløpet er 100 000 kroner, og i år er det attende gangen prisen deles ut.

Tidligere mottakere av Sibeliusprisen er dirigent Klaus Mäkelä, komponist Kaija Saariaho, fiolinistene Arve Tellefsen, Henning Kraggerud og Vilde Frang, dirigentene Eivind Aadland, Jukka-Pekka Saraste og Jorma Panula, pianistene Håvard Gimse og Leif Ove Andsnes, sopranene Solveig Kringlebotn og Lise Davidsen, mezzosopranen Randi Stene, cellisten Truls Mørk, multimusikeren Sinikka Langeland, professor Idar Karevold og Oslo Filharmoniske Orkester.