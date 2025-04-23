– Det er ikke algoritmene, men håndverket som til syvende og sist gir resultater

Gitarist Magnus Berg gav nylig ut albumet «Electric Sugar» til strålende kritikker. Ballade har fått innblikk i prosessen bak verket.

– Jeg ønsker å ta vare på en tradisjon som omhandler ærlighet og ekthet, sier gitarist Magnus Berg, som med sitt siste album Electric Sugar befester sin posisjon som en av de mest spennende gitaristene i blues-/soulrock-sjangeren i Europa akkurat nå.

Berg har opptrådt på noen av de beste bluesfestivalene, har varmet opp for Gary Clark Jr. under hans turné gjennom Europa og Storbritannia, og har blitt rost av Little Steven (gitarist i Bruce Springsteens E Street Band).

Berg plukket opp gitaren allerede som seksåring, og konsertdebuten fikk han seks år senere, under Kraftfestivalen.

Som 15-åring var han aktuell med sitt første album, Going to St. Pete, laget i samarbeid med Ola Øverby og Martin Morland. Men det er først med Electric Sugar at Berg er i ferd med å finne sin helt særegne sound.

Mottakelsen av Electric Sugar har overgått alle forventninger, forteller Berg til Ballade en drøy måned etter utgivelsen.

Kritikerne beskriver Berg som en av våre neste store gitarhelter.

– Jeg har ikke brukt én krone på markedsføring, og synes det er veldig kult at plata sprer seg organisk, sier han, og fortsetter:

– Det har vært så godt som utelukkende positive tilbakemeldinger fra folk jeg ser opp til, samt både ukjente og kjente publikummere. Det er deilig å vite at man faktisk har noen fans der ute som digger det man driver med.

Veien til albumet har imidlertid vært en lang og ganske krevende prosess.

– Jeg hadde en morsom start med skriveøkter alene, etterfulgt av kule stunder med bandet. Vi spilte inn live på tape i Studio Paradiso, med Christian Engfelt som tekniker.

Det ble dyrere enn først planlagt, forklarer Berg.

– Det tok veldig lang tid å få ferdigstilt albumet på grunn av dårlig planlegging fra min side. Men det var veldig inspirerende å ha et såpass bra verk liggende «i skuffen» samtidig som jeg vokste og utviklet meg som musiker.

Berg forteller at han gjennom denne tunge prosessen har fått en bedre forståelse av hvilke mennesker som faktisk backer hans musikalske prosjekt og ideer.

– Jeg føler nå at jeg virkelig har funnet musikere og kamerater som jeg skal jobbe med i lang tid fremover.

Ola Øverby, Jørgen Kasbo, Martin Morland og Leo Geller utgjør stjernegalleriet som, ifølge Berg, har mange spennende planer som nå kan gjennomføres.

– Dette albumet har hjulpet meg et godt stykke på vei når det gjelder å finne et eget sound. Jeg har blitt en bedre låtskriver og en bedre musiker, og gleder meg til veien videre.

– Hva inspirerer deg som musiker?

– Flinke musikere. Jeg elsker å henge med folk som er bedre enn meg selv. Håndverk. Allen Toussaint uttrykker det presist: I think of how well someone is doing what they intend to do. Det betyr at er du en jazzmusiker som prøver å spille blues, så bør det i alle fall være autentisk.

Det finnes mange som prøver å «lure» folk ved bare å lage noe, eller som selv mener at de spiller fett, uten at intensjonen er der, mener Berg.

– Jeg måler suksess i arbeid utført og utgitt, forteller Berg.

– Jeg blir vel så inspirert av en bluesmann med kassegitar som av et stort klassisk orkester, en jazzkvartett eller elektrisk pop. Det må bare gjøres med en intensjon om ærlighet og ekthet. Akkurat nå er Jørgen Kasbo, Ola Øverby, Martin Morland, Ryan Scott og John Coltrane mine største helter.

Berg leverer et vintage sound, forankret i det tradisjonelle. Samtidig blander han blues og soulrock med mer moderne og innovative ideer og beats.

– Hva er det aller viktigste du ønsker å formidle med musikken din?

– Jeg ønsker å ta vare på en tradisjon som omhandler nettopp ærlighet og ekthet. Jeg synes også det er gøy å utfordre meg selv som musiker. Det er viktig å ville forbedre og fornye seg selv.

– Det er ikke algoritmene, men håndverket som til syvende og sist gir resultater. Jeg måler suksess i arbeid utført og utgitt.

– Hvilken betydning har musikk for deg som individ i 2025?

– Musikk har alltid vært det viktigste for meg. Det er en kunstform som kan treffe hvem som helst, når som helst. Musikk for meg er som mat, luft, vann og familie. Nå øver jeg mye mer enn før og nyter virkelig det å oppdage og utforske nye former for musikk.