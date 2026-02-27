Forfatter: Johanna Holt Kleive

Vi feirer nytt kvart århundre med ny nettside for Ballade

– Ballade er en merkevare med mye historie og betydning for mange mennesker i norsk musikkliv, og det er ikke...

Fra fjorårets festival «Ding-dong eller dong-ding #3 – Uten kulturlivet er Norge fattig». Her fra forestillingen «Mitt rom» av Eir Inderhaug, med Jan Gunnar Sørbø på piano.
Å være musikalsk i et etisk perspektiv

Under festivalen «Ding-dong eller dong-ding?» 4. mars vil pianist Ellen Ugelvik og musikkterapeut Gro Trondalen utfordre publikum til å reflektere...

Symre
Symre: – Kulturen for å gi videre til de som kommer etter er noe av det fineste med musikk

Symre Bang flyttet hjem til Morgedal. Her bygger hun bedrift og musikkliv, drevet av eksistensiell uro, praktisk ansvar og en...

Johan Dalene representerer en ny generasjon nordiske solister som kombinerer teknisk briljans med en tydelig kunstnerisk identitet. Nå bærer han 1725-fiolin til Svalbard, et av verdens mest ettertraktede strykeinstrumenter.
​​1725-fiolin til Svalbard

En 300 år gammel Stradivarius har funnet veien til Arktis, båret fram av en ung fiolinist mange allerede omtaler som...

– Jeg tror det åndelige er en dimensjon i veldig mange av oss, sier komponisten bak operaen Heroine Chick. Verket er basert på Maria Kjos Fonns roman, og er resultatet av en kunstnerisk prosess der Solveig har spilt høyt for å realisere en drøm hun lenge har båret på.
«Heroin Chic» endelig på scenen i Norge: – Jeg har prøvd å få fram at noe skurrer under den glansbildeaktige overflaten

Konsertoperaen «Heroin Chic» er Solveig Sørbøs mest ambisiøse prosjekt til dags dato, og et resultat av flere års kompromisser, samarbeid...

Interpuls vil gi klassisk musikk nytt publikum, med morgenrave, yoga og mørkekonserter
Slik skal Interpuls åpne klassisk musikk for et større publikum

– Klassisk musikk er ikke kjedelig. Den er ikke døende. Den lever i høyeste grad. Spørsmålet er bare hvordan den...

Even Samir Kaushik
– Som kritiker må du tåle risikoen som følger med å mene noe offentlig

Fra mobilnotater under lockdown til titusenvis av lesere i riksmedia: Even Samir Kaushik har etablert seg som en markant stemme...

I ti år har Billy Meier bygget et fiktivt romunivers av space-jazz, psykedelisk rock og fri improvisasjon. Nå skroter de konseptet, og vender blikket innover.
Billy Meier – nå uten romkostymer og små, grønne menn

Etter et tiår med romfantasier, fiktive univers og utenomjordiske referanser, har den norske space-jazz-kvintetten Billy Meier landet.

Med TBA har Ida Madsen Hestman skapt en uavhengig plattform for pop, subkultur og kritikk.
– Du kan ikke skrive om en subkultur og samtidig forakte den

Mens kulturjournalistikken bygges ned og kritikerne forsvinner ut av redaksjonene, har Ida Madsen Hestman startet sitt eget prosjekt. I dette...

Rapper Kjartan Gaulfossen og produsent Fred Russel slipper en jazz-inspirert, lavmælt og gjennomført personlig hiphop-plate som tar mål av seg til å vare lenge.
– Vi er to introverte typer som lager en introvert skive

Har Norge plass til en moden og godt voksen hiphop-plate? Fredag 30. januar slipper rapper Kjartan Gaulfossen og produsent Fred...

«Velkommen til Kauto (Capital of Nowhere)» er laget av Might Be Twins og Hánná Rein, og setter tonen for både NRKs nye samiske dramaserie og et nytt musikalsk samarbeid.
– Vi er jo selv fra Alta, og kjenner igjen mye av den samme energien, humoren og mørket

Might Be Twins og Hánná Rein har laget låta som setter den mørke, energiske tonen for NRKs nye samiske storsatsing.

Bulldozer fra Italia
Årets første festival i den «passe mørke enden av metal-spekteret»

Orgivm V er langt fra en selvfølge. I et konsertmarked med hard konkurranse og sent billettsalg, fortsetter den Oslo-baserte ekstremmetalfestivalen...

Hva betyr musikkjournalistikk i dag, og hvorfor trenger vi den fortsatt? I dette intervjuet møter vi Geir Rakvaag, nestoren blant norske musikkkritikere, som har levd med kritikken lengre enn de fleste, og fortsatt nekter å gi slipp.
– Musikkjournalistikk må være nyhetsjournalistikk på sine egne premisser

I en tid der kulturjournalistikken krymper og kritikken stilles spørsmål ved, finnes det fortsatt én som har stått løpet ut....

Johanna Holt Kleive oppsummerer musikkåret 2025.
KRISEMUSIKK! Vi vil kjenne noe sammen!

Nei, det var aldri meningen å sette på Pavarotti på full guffe, styrte vodka og sende en slik melding. Det...

Fanatismes debutalbum er et sjeldent følelsesladet møte mellom mørke, skjønnhet og ung sårbarhet. Fra venstre: Stian Hjertvik (rytmegitar og vokal), Håkon Leira (leadgitar), Erik Consani (bass) og Birk Hynne (trommer).
– Jeg prøver å vekke tristesse og sorg

Stian Hjertvik (22) vokste opp som outsider på ei øy på Nordvestlandet. Nå er han aktuell med ett av de...

I en by der eksil, kunst og opprør har vært en del av identiteten i over 150 år, står Sierra Veins som et moderne symbol på kraft, raseri og lidenskap. Hennes musikk minner oss om at sinne kan være en gave, skriver Johanna Holt Kleive i dette reisebrevet.
Hellig opprør. Et reisebrev fra Pigalle

I møte med russiske kunstnere i eksil, fransk undergrunn og min egen skrivesperre, følger jeg fluktens mange retninger.

De var nisjeavisens brannfakler: dristige, provoserende og kompromissløse. Geir Staurland og Eilif Guldvog Hartvedt ser tilbake på ti år med vennskap, idéhistorie, kritikk, gonzo og perfekt opportunisme.
– Du får ikke realisert en nisjeavis som Natt & Dag uten nærmest hjernedødt entusiastiske folk

Som siste redaktørduo i Natt & Dag måtte Geir Staurland og Eilif Guldvog Hartvedt balansere performativ skriving, kontroverser og stadig...

Landets største soul-ekspert har laget en bok som løfter frem noen av musikkhistoriens mest oversette helter.
Soulens arkivar

Han kalles hovedstadens soul-ekspert, og hobbyen hans er dyrere enn Burgund. Men for Tommy Søvik handler samlingen av sjeldne singler...

Et landskap formet av historie og spenning, er bearbeidet som lyd i et mørkt gallerirom i Oslo.
– Kanskje vil lyden som lagres i kunsten overleve all digitalisering

Neste år er det 200 år siden grensen mellom Norge og Russland ble tegnet opp langs Pasvikelva. Nå har komponist...

Et nytt signalprosjekt setter Skien på kartet for eksperimentell lydkunst.
Et lydsystem for evigheten

Etter åtte år med planlegging og samarbeid står lydskulpturen 1110 klar på Klosterøya: en permanent, åpen arena for lydkunst, elektronisk...

Hvordan høres Oslo egentlig ut? Lydkunstner Vilde Tuv har sammen med Giuseppe Pisano skapt et lydportrett av Oslo. Slik har du trolig aldri hørt byen før.
Et sonisk postkort av Oslo

Trikken, måkeskrikene og pulsen fra Oslos gater danner grunnlaget for Sound of the City, som viser hvordan vi kan knytte...

Storbritannia har hatt en avgjørende innflytelse på Khan-Østrem som musikkjournalist og skribent. Verdien av selvstendig initiativ, nettverksbygging og fanzine-kultur har senere preget hennes arbeid i Puls, Beat og Rock Furore, samt hennes programmer i NRK.
– Du må være skamløs

Fra punkfanziner på Blitz til redaksjonen i Aftenposten: Nazneen Khan-Østrem har erfart musikkjournalistikken fra innsiden. Nå ser hun tilbake på...

Fra Prøysen til Kvammen: Jubileumskonserten i Gamle Logen hyller fem tiår med norsk visetradisjon.
– Gode tekster går aldri ut på dato

Norsk Viseforum feirer 50 år med utsolgt jubileumskonsert på Gamle Logen.

– Her i Danmark opplever jeg at det finnes rom for å uttrykke meg. Vi eksisterer jo ikke i et vakuum – hvordan man blir sett, påvirker også hvor høyt man tør å hoppe, sier Øyunn, som nå er aktuell med albumet «I Know U Can Do It».
 – Jeg skriver meg litt fri fra alt

Hun spiller trommer med hele kroppen, rapper med lavmælt autoritet og skriver låter som er klokere enn henne selv. Øyunn...

Regjeringen lover styrket ytringsfrihet og stabile rammer for kulturinstitusjonene i forslaget til statsbudsjett for 2026. Men i det frie musikkfeltet, vokser bekymringen for økende skjevfordeling og manglende satsing.
Hvor brenner det, Siri Haugan Holden, Hans Ole Rian og Gry Bråtømyr?

Kulturbudsjettet 2026: Et løft for institusjonene, men det frie feltet reagerer.

– Vi ønsker å skape et fellesskap der komponister eier sin egen musikk og kan publisere enkelt og raskt, sier daglig leder Tove Kragset, som står bak Nye Noter.
Et nytt notefirma for komponister – av komponister

Nye Noter gir komponister full kontroll over sine egne verk. Daglig leder Tove Kragset forteller om visjonen, samarbeidet og planene...

HVOR BLE DET AV MUSIKK JOURNALISTIKKEN 4 e1759858019137 d6c8cf1ada
– Ballade er et sted hvor journalistiske prinsipper teller

I et kvart århundre har Ballade.no åpnet rom for stemmer som sjelden høres, og løftet blikket mot det som ofte...

Etter sju år og 290 utgaver har Filip Roshauw, sammen med makkeren Audun Vinger, brukt mye tid på å dokumentere samtidens musikalske strømninger. Hva ser han i dag? Og hvor er musikkjournalistikken på vei?
– Du må hente lisensen fra deg selv

Jazznytt-redaktør Filip Roshauw skriver for å gjøre lytteren litt mindre ensom. Selv om musikkjournalistikken er under press, tror han fortsatt...

Bandnavnet kom før en eneste tone var spilt. Hekla Stålstrenga ble navnet – og eventyret kunne begynne.
Hekla Stålstrenga fyller 20 år: – Vi har jævlig stor respekt for publikum

Hekla Stålstrenga markerer 20 år med albumet Heimført. Vi møter vi bandet for å se tilbake på den eventyrlige reisen,...

Ragnhild og forelsker seg lett, faller hardt, dikter opp scenarioer og plasserer menneskene hun møter på kongestoler i hodet sitt. Nå gir hun ut album som nettopp handler om en forelskelse.
– Det er skummelt å dele. Men enda skumlere å la være

Ragnhild og graver dypt i de rå og ærlige følelsene som driver oss alle. Med sitt kommende album «Might as...