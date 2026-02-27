Forfatter: Johanna Holt Kleive
Vi feirer nytt kvart århundre med ny nettside for Ballade
– Ballade er en merkevare med mye historie og betydning for mange mennesker i norsk musikkliv, og det er ikke...
Å være musikalsk i et etisk perspektiv
Under festivalen «Ding-dong eller dong-ding?» 4. mars vil pianist Ellen Ugelvik og musikkterapeut Gro Trondalen utfordre publikum til å reflektere...
Symre: – Kulturen for å gi videre til de som kommer etter er noe av det fineste med musikk
Symre Bang flyttet hjem til Morgedal. Her bygger hun bedrift og musikkliv, drevet av eksistensiell uro, praktisk ansvar og en...
1725-fiolin til Svalbard
En 300 år gammel Stradivarius har funnet veien til Arktis, båret fram av en ung fiolinist mange allerede omtaler som...
«Heroin Chic» endelig på scenen i Norge: – Jeg har prøvd å få fram at noe skurrer under den glansbildeaktige overflaten
Konsertoperaen «Heroin Chic» er Solveig Sørbøs mest ambisiøse prosjekt til dags dato, og et resultat av flere års kompromisser, samarbeid...
Slik skal Interpuls åpne klassisk musikk for et større publikum
– Klassisk musikk er ikke kjedelig. Den er ikke døende. Den lever i høyeste grad. Spørsmålet er bare hvordan den...
– Som kritiker må du tåle risikoen som følger med å mene noe offentlig
Fra mobilnotater under lockdown til titusenvis av lesere i riksmedia: Even Samir Kaushik har etablert seg som en markant stemme...
Billy Meier – nå uten romkostymer og små, grønne menn
Etter et tiår med romfantasier, fiktive univers og utenomjordiske referanser, har den norske space-jazz-kvintetten Billy Meier landet.
– Du kan ikke skrive om en subkultur og samtidig forakte den
Mens kulturjournalistikken bygges ned og kritikerne forsvinner ut av redaksjonene, har Ida Madsen Hestman startet sitt eget prosjekt. I dette...
– Vi er to introverte typer som lager en introvert skive
Har Norge plass til en moden og godt voksen hiphop-plate? Fredag 30. januar slipper rapper Kjartan Gaulfossen og produsent Fred...
– Vi er jo selv fra Alta, og kjenner igjen mye av den samme energien, humoren og mørket
Might Be Twins og Hánná Rein har laget låta som setter den mørke, energiske tonen for NRKs nye samiske storsatsing.
Årets første festival i den «passe mørke enden av metal-spekteret»
Orgivm V er langt fra en selvfølge. I et konsertmarked med hard konkurranse og sent billettsalg, fortsetter den Oslo-baserte ekstremmetalfestivalen...
– Musikkjournalistikk må være nyhetsjournalistikk på sine egne premisser
I en tid der kulturjournalistikken krymper og kritikken stilles spørsmål ved, finnes det fortsatt én som har stått løpet ut....
KRISEMUSIKK! Vi vil kjenne noe sammen!
Nei, det var aldri meningen å sette på Pavarotti på full guffe, styrte vodka og sende en slik melding. Det...
– Jeg prøver å vekke tristesse og sorg
Stian Hjertvik (22) vokste opp som outsider på ei øy på Nordvestlandet. Nå er han aktuell med ett av de...
Hellig opprør. Et reisebrev fra Pigalle
I møte med russiske kunstnere i eksil, fransk undergrunn og min egen skrivesperre, følger jeg fluktens mange retninger.
– Du får ikke realisert en nisjeavis som Natt & Dag uten nærmest hjernedødt entusiastiske folk
Som siste redaktørduo i Natt & Dag måtte Geir Staurland og Eilif Guldvog Hartvedt balansere performativ skriving, kontroverser og stadig...
Soulens arkivar
Han kalles hovedstadens soul-ekspert, og hobbyen hans er dyrere enn Burgund. Men for Tommy Søvik handler samlingen av sjeldne singler...
– Kanskje vil lyden som lagres i kunsten overleve all digitalisering
Neste år er det 200 år siden grensen mellom Norge og Russland ble tegnet opp langs Pasvikelva. Nå har komponist...
Et lydsystem for evigheten
Etter åtte år med planlegging og samarbeid står lydskulpturen 1110 klar på Klosterøya: en permanent, åpen arena for lydkunst, elektronisk...
Et sonisk postkort av Oslo
Trikken, måkeskrikene og pulsen fra Oslos gater danner grunnlaget for Sound of the City, som viser hvordan vi kan knytte...
– Du må være skamløs
Fra punkfanziner på Blitz til redaksjonen i Aftenposten: Nazneen Khan-Østrem har erfart musikkjournalistikken fra innsiden. Nå ser hun tilbake på...
– Gode tekster går aldri ut på dato
Norsk Viseforum feirer 50 år med utsolgt jubileumskonsert på Gamle Logen.
– Jeg skriver meg litt fri fra alt
Hun spiller trommer med hele kroppen, rapper med lavmælt autoritet og skriver låter som er klokere enn henne selv. Øyunn...
Hvor brenner det, Siri Haugan Holden, Hans Ole Rian og Gry Bråtømyr?
Kulturbudsjettet 2026: Et løft for institusjonene, men det frie feltet reagerer.
Et nytt notefirma for komponister – av komponister
Nye Noter gir komponister full kontroll over sine egne verk. Daglig leder Tove Kragset forteller om visjonen, samarbeidet og planene...
– Ballade er et sted hvor journalistiske prinsipper teller
I et kvart århundre har Ballade.no åpnet rom for stemmer som sjelden høres, og løftet blikket mot det som ofte...
– Du må hente lisensen fra deg selv
Jazznytt-redaktør Filip Roshauw skriver for å gjøre lytteren litt mindre ensom. Selv om musikkjournalistikken er under press, tror han fortsatt...
Hekla Stålstrenga fyller 20 år: – Vi har jævlig stor respekt for publikum
Hekla Stålstrenga markerer 20 år med albumet Heimført. Vi møter vi bandet for å se tilbake på den eventyrlige reisen,...
– Det er skummelt å dele. Men enda skumlere å la være
Ragnhild og graver dypt i de rå og ærlige følelsene som driver oss alle. Med sitt kommende album «Might as...