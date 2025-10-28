– Gode tekster går aldri ut på dato

Norsk Viseforum feirer 50 år med utsolgt jubileumskonsert på Gamle Logen.

Tirsdag 28. oktober inviterer Norsk Viseforum til en utsolgt jubileumskonsert i Gamle Logen i Oslo, der fortid møter framtid i en musikalsk festkveld.

Publikum får oppleve et bredt spekter av artister – blant dem Daniel Kvammen og Maj Britt Andersen, to av landets mest markante stemmer, som begge bærer visearven videre på hver sin måte.

Da Norsk Viseforum ble etablert i 1975, var det for å gi en stemme til en sjanger som var både folkelig og politisk. Visebølgen bar med seg sterke historier om kjærlighet, frihet og kamp – og mange av landets mest folkekjære artister hadde sitt første møte med scenen nettopp i en lokal viseklubb.

– Det var en stor bølge, og det gjorde visa gjeldende på den norske musikkscenen og i samfunnet for øvrig, minnes daglig leder i Norsk Viseforum, Liv Bakke Kvinlog.

– Siden den gang har visene fylt livene til nær sagt alle i landet vårt. Jeg tør påstå at alle i Norge har et sterkt forhold til en eller annen vise. Om det er en klassiker av en av våre største viseartister gjennom tidene, slik som Lillebjørn Nilsen, om det er oppvekst med noe av Prøysen, en vuggevise eller viser av de ugne som inntar den norske visescenen i dag.

Gjennom fem tiår har Norsk Viseforum løftet fram den gode norske teksten, med konsertserier, skrivekurs og prosjekter som bygger bro mellom generasjoner.

De siste årene har organisasjonen blant annet stått bak konsertserien Unge Viser på SALT i Oslo, for å vise fram hvordan visa høres ut i dag – gjennom unge utøveres stemmer.

Et annet sentralt prosjekt er låtskriverkursene, som startet i Oslo i 2021 med Bendik og Sebastian Zalo som kursholdere. Siden har Moddi, Jonas Alaska, Daniel Kvammen og Erlend Ropstad fulgt opp – og bevist at visen er grenseløs i både uttrykk og språk, men alltid tro mot teksten.

– Visesjangeren er en veldig uttrykksfull sjanger, hvor historiefortellingen og den gode teksten står helt sentralt. Visa sitt uttrykk berører og når mennesker gjennom nettopp dette samspillet mellom melodi og tekst, sier Bakke Kvinlog.

– I tillegg ser vi at ved bruk av eget språk og et litt nedtonet uttrykk som visa har, vekker det følelser både hos den som formidler og den som lytter.

– Ingen vegar utanom

For Daniel Kvammen er visekunsten helt fundamental for alt han driver med, musikalsk og kreativt.

– Det å høyre og fortelle om den menneskelige opplevinga, som det så fint heiter på engelsk, er noko eg alltid har hatt blitt dradd i mot, sier han til Ballade.

– Om det har vore norske heltar som Ole Paus, Alf Prøysen eller Lars Lillo-Stenberg, eller engelsktalende storheter som Bob Dylan, Neil Young eller Joni Mitchell, så har eg alltid dradd mot desse stemmene med emosjonelle stemmer og sterke fortellinger. Slik sett var det ganske instinktivt då eg havna i den sjangeren sjølv. Det var ingen vegar utanom.

Kvammen tror visen fortsatt appellerer til publikum fordi den, mer enn noen annen sjanger, vektlegger historiefortelling:

– Og universelle historier om kjærleik, livet, tap og vinning, og alt anna eit rikt liv måtte inneholde; det trur eg alltid har stor verdi i folk. Shakespeare og Ibsen går jo ikkje av moten, og det er noko av den samme verdien i visekunsten, trur eg. Når ein i tillegg tonesetter desse universelle fortellingane? Det går rett og slett rett i åra, det!

Om sin egen tolkning sier han:

– Det å tolke visekunsten i lyset av mi eiga tid har vore eit ganske viktig poeng for meg. Kunsten er jo alltid i bevegelse. Derfor har eg hatt ein slags filosofi om å gjøre ein personlig og moderne tolkning av sjangeren. Korleis ein opplever det? Det får andre avgjera, haha.

– Gode tekster går aldri ut på dato

For Maj Britt Andersen handler visekunsten om nærhet, formidling og tillit til ordene.

– Det er viktig å stole på teksten og ikke «overtolke» den, da gir du lytteren en større mulighet til å tolke den selv, noe som er viktig for meg.

Hun vokste selv opp med Alf Prøysen – og har viet store deler av sin karriere til å videreføre og fornye hans viser, både til barn og voksne.



– Min første Prøysenplate, Kjærtegn, var ukjente tekster med nye melodier av Geir Holmsen. På min andre Prøysenplate, Dørstokken heme, tolket jeg kjente viser for voksne, og på den tredje utgivelsen, Onger er rare, sang jeg de sangene jeg selv hadde vokst opp med. Jeg har også gitt ut mange plater med viser for barn i samarbeid med Trond Brænne og Geir Holmsen. I dag hører jeg nye tolkninger av visene våre med nye, unge visesangere, og det er jeg veldig takknemlig for.

Andersen tror visesjangeren appellerer fordi den bærer en tidløs kjerne:



– Gode tekster og melodier går aldri ut på dato, de kan bli klassikere som synges og spilles om og om igjen. Men jeg tror også det er viktig med nye tolkninger av visene våre, så de kan leve videre gjennom flere generasjoner.



Viseklubber landet rundt fortsetter å være viktige møteplasser og rekrutteringsarenaer for nye talenter – og denne kvelden samles de under samme tak for å hylle ordet, melodien og fellesskapet.

– Visesjangeren byr på en nærhet og kontakt som vi mennesker trenger. Tenk bare på alle de ulike musikkprogrammene som går på TV, når kommer det mest tårer? Jo, når det er på eget språk og når man uttrykker seg nært og sårbart – slik man gjør i visekunsten, sier Bakke Kvinlog.

– Dette ser vi at er viktig for folk, både artister og lyttere. Så med fremveksten av det organiske uttrykket som nå tar større plass i den store musikkverden, kanskje som en reaksjon på bruk av mye teknologi og en fremvekst og bruk av KI, så ser man mer og mer at vi trenger visekunsten. Så det er spennende tider for visefeltet, det vil jeg helt klart påstå.



Jubileumskonserten i Gamle Logen blir en storslått feiring av fem tiår med norsk visekunst – der både klassiske viser og nye verk får skinne.