Nordisk visefestival vil løfte visa fram i lyset på tvers av grenser

Gjennom fire dager samles hele Norden i Lillestrøm for å feire visemusikken – med allsangmorgener og nordiske nattkonserter på programmet.

Når Nordisk visefestival 2025 inntar Lillestrøm 22.–25. mai, er det med et program som viser hvorfor den melodiøse historiefortellingen igjen treffer tidsånden: fra intimkonsert med fersk Spellemann-vinner til låtskriverkurs med Tuva Syvertsen og et etterlengtet gjensyn med Grønlands sterke røst, Rasmus Lyberth. Det blir allsangmorgener og nordiske nattkonserter, samt historisk konsert med «Til Ungdommen», som er oversatt til samtlige nordiske språk.

Viser har alltid handlet om å speile tidsånden, og akkurat nå virker behovet for nære historier større enn på lenge. Festivalen lover både klassikere og helt nye klanger – levert av artister fra alle de nordiske landene, inkludert Island og Grønland – for å vise at visesjangeren ikke bare overlever, men blomstrer: her er dagsaktuell kulturpolitikk, klokkeklare følelser og et sterkt, nordisk fellesskap.

Den karismatiske sangeren fra Grønland kommer med den ferske portrettfilmen «Rasmus Lyberth – Grønlands stemme» før han kaster seg rett ut i konsert. Lyberth kombinerer humor, politisk snert og hjerteskjærende historier – og har allerede fått overskrifter med sin tydelige melding til verden: «Gratulerer med wake-up-callen deres.» Når visesanger, bustehode, pilegrim og miljøforkjemper Pål Moddi Knutsen går på scenen fredag 23. mai, kan publikum forvente storslagen musikk, smittende engasjement og en glødende tilstedeværelse.

Marie Løvås tok nylig hjem Spellemannprisen i viseklassen for det kritikerroste albumet Alle mine svar blei om til såpebobleregn. Ifølge Dagsavisen har hun “spilt seg inn i den absolutte eliten av norske visepopartister”, og under festivalen får publikum møte henne tett på – akkurat slik låtene hennes kler best.

Valkyrien Allstars-frontfigur Tuva Syvertsen leder også et gratis låtskriverkurs under årets festival, der hun deler triksene bak kraftfulle tekster og umiddelbar formidling.

På dagtid fylles Lillestrøms gater av gratis minikonserter, og hver kveld avsluttes med hovedscenen der nordiske stjerner står skulder ved skulder.

Nordisk visefestival har ifølge styreleder i Norsk viseforum, Per-Arne Brunvoll, som målsetting «å etablere et varig nettverk blant nordiske viseartister», samtidig som de ønsker å nå ut til et nytt og bredere publikum. Festivalen kaller deltakerne «viseambassadører» – et samhold som føles viktigere enn noen gang.

– Vi har invitert syv viseambassadører fra hvert av de nordiske landene, som presenterer både egne sanger og tradisjonelle viser. I tillegg er så å si alle arrangementene gratis, med unntak av hovedkonserten med Moddi og en allsangaften i kultursenteret. Det er et bevisst grep for å gjøre festivalen tilgjengelig og inkluderende, forteller Brunvoll.

