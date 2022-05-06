Visesanger Hilja lenker seg mot deponi i Førdefjorden i dag

– Så gammeldags og unødvendig, og i dag er jeg flau over å være norsk. Det sier visesanger Hilja Løvvik før hun lenker seg mot utbygginga.

Etter over en uke med aksjoner har politiet blitt satt inn for å fjerne aksjonistene på anleggsområdet på Engebø ved Førdefjorden, der de har hindret oppstart av det omstridte gruveprosjektet som inkluderer et stort sjødeponi i Førdefjorden.

I dag ble klagen Natur og Ungdom har sendt inn til næringsminister Jan Christian Vestre avvist, men aksjonistene skriver i en pressemail til Ballade at de vil fortsette sine forsøk på å stanse anleggsarbeid.

– Dette prosjektet er så gammeldags og unødvendig, og i dag er jeg flau over å være norsk. Norge kaller seg selv en verdensledende havnasjon, og godtar samtidig dumpingen av giftig gruveavfall i en ren og levende fjord. Det sier Hilja Løvvik, visesangeren som Ballade intervjua om sitt klima- og naturengasjement, og som hun lagde sanger om på plata Hvor ble det av regnet?.

Løvvik sier videre at hun er villig til å la seg arrestere for saken, og planlegger sivil ulydighet fredag. Hun har engasjert seg lenge i kampen mot sjødeponi, og har blant annet skrevet en låt om saken, den ble utgitt i går (se under).

– I sommer var jeg i Repparfjord i Finnmark, der en lignende sak pågår. Kampen for ren natur og samers rettigheter har mange paralleller til Alta-saken, og fikk meg til å tenke på arven fra Alta-aksjonistene. Så mye har endret seg de siste 40 åra, og allikevel kjemper vi de samme kampene som de gjorde da. Derfor har jeg skrevet en låt om fjordsakene, om Alta-saken, om en verden i endring og om hvor viktig det er å stå sammen i disse kampene. Vi har ikke råd til at miljøbevegelsen skal være for et lite fåtall lenger. Hvordan vi behandler naturen vår angår oss alle, enten vi vil det eller ikke.

Låta ble lagt ut rått og umastra på SoundCloud, som en reaksjon på aksjonene som foregår og blir først tilgjengelig på de større plattformene, i ferdig versjon, om noen uker.

– Det er nå det aksjoneres, og vi trenger all den støtten vi kan få. Er det noe historien har lært oss, er det at vi kan gjøre en forskjell. Det er ennå ikke for sent å redde Førdefjorden, sier Løvvik.

Det norske selskapet Nordic mining har fått tillatelse til å drive gruvedrift i Engebøfjellet i Vestland fylke som ligger på vestkysten i Norge. I gruven skal de utvinne rutil og granat. De skal lage et åpent dagbrudd og bore seg ned i fjellet. Restmassene fra dette prosjektet planlegger de å dumpe i Førdefjorden.

Havforskningsinstituttet har gått imot prosjektet og advarer om store konsekvenser for livet i fjorden, skriver aksjonistene.

«Vestre sier han skal vurdere fremtiden for sjødeponi som metode. Vi håper dette ender med et forbud, slik resten av verden allerede har gjort. Men det er svært skuffende at han ikke tør å ta ansvar nå og dermed redde Førdefjorden» skriver de videre.

Hiljas «Fjorden er ikke vår» kan du høre her.