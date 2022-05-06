Hilja Løvvik protesterer mot utbygging i Førdefjorden.

(Foto: privat)

Visesanger Hilja lenker seg mot deponi i Førdefjorden i dag

06.05.2022
Siri Narverud Moen

– Så gammeldags og unødvendig, og i dag er jeg flau over å være norsk. Det sier visesanger Hilja Løvvik før hun lenker seg mot utbygginga.

Etter over en uke med aksjoner har politiet blitt satt inn for å fjerne aksjonistene på anleggsområdet på Engebø ved Førdefjorden, der de har hindret oppstart av det omstridte gruveprosjektet som inkluderer et stort sjødeponi i Førdefjorden.

I dag ble klagen Natur og Ungdom har sendt inn til næringsminister Jan Christian Vestre avvist, men aksjonistene skriver i en pressemail til Ballade at de vil fortsette sine forsøk på å stanse anleggsarbeid.
– Dette prosjektet er så gammeldags og unødvendig, og i dag er jeg flau over å være norsk. Norge kaller seg selv en verdensledende havnasjon, og godtar samtidig dumpingen av giftig gruveavfall i en ren og levende fjord. Det sier Hilja Løvvik, visesangeren som Ballade intervjua om sitt klima- og naturengasjement, og som hun lagde sanger om på plata Hvor ble det av regnet?.

Løvvik sier videre at hun er villig til å la seg arrestere for saken, og planlegger sivil ulydighet fredag. Hun har engasjert seg lenge i kampen mot sjødeponi, og har blant annet skrevet en låt om saken, den ble utgitt i går (se under).
– I sommer var jeg i Repparfjord i Finnmark, der en lignende sak pågår. Kampen for ren natur og samers rettigheter har mange paralleller til Alta-saken, og fikk meg til å tenke på arven fra Alta-aksjonistene. Så mye har endret seg de siste 40 åra, og allikevel kjemper vi de samme kampene som de gjorde da. Derfor har jeg skrevet en låt om fjordsakene, om Alta-saken, om en verden i endring og om hvor viktig det er å stå sammen i disse kampene. Vi har ikke råd til at miljøbevegelsen skal være for et lite fåtall lenger. Hvordan vi behandler naturen vår angår oss alle, enten vi vil det eller ikke.

https://w.soundcloud.com/player/?visual=true&url=https%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F1262772877&show_artwork=true&maxheight=750&maxwidth=500

Låta ble lagt ut rått og umastra på SoundCloud, som en reaksjon på aksjonene som foregår og blir først tilgjengelig på de større plattformene, i ferdig versjon, om noen uker.
– Det er nå det aksjoneres, og vi trenger all den støtten vi kan få. Er det noe historien har lært oss, er det at vi kan gjøre en forskjell. Det er ennå ikke for sent å redde Førdefjorden, sier Løvvik.

Det norske selskapet Nordic mining har fått tillatelse til å drive gruvedrift i Engebøfjellet i Vestland fylke som ligger på vestkysten i Norge. I gruven skal de utvinne rutil og granat. De skal lage et åpent dagbrudd og bore seg ned i fjellet. Restmassene fra dette prosjektet planlegger de å dumpe i Førdefjorden.

Havforskningsinstituttet har gått imot prosjektet og advarer om store konsekvenser for livet i fjorden, skriver aksjonistene.
«Vestre sier han skal vurdere fremtiden for sjødeponi som metode. Vi håper dette ender med et forbud, slik resten av verden allerede har gjort. Men det er svært skuffende at han ikke tør å ta ansvar nå og dermed redde Førdefjorden» skriver de videre.

Hiljas «Fjorden er ikke vår» kan du høre her.

Relaterte saker

Hilja albumdebuterte i høst, og fant seg sjøl som musikkskaper da hun omfant viseformen.

Den sjette masseutryddelsen og moderne, norske viser

En historie om vår overlevelse, fortalt i ord og toner.

Hilja Løvvik i inngangen til Klimahuset i Botanisk hage, Oslo

Hiljas klimakamp

– Jeg vil bruke musikken i kampen. For artist, musikkstudent og visesanger Hilja er valget et klimavalg.

Flere saker

Chris Holsten mottar Spelleman for Årets låt

– Mye av glamouren og høytideligheten har blitt borte

– Det stormer alltid rundt Spellemann, skriver Mona Olsen, men viser eksempel på hvordan prisutdelinga tar til seg forslag og...

Fra Tons of Rock – som nå er deleid av Live Nation, og som fikk den største kompensasjonsutbetalinga blant enkeltarrangører etter

Regjeringa skroter støtte som gir overskudd

Ett år ut i sitt eget støtteregime foreslår Kulturdepartementet å holde koronakompensasjon unna dem som går med overskudd.

Norske Anna of the Norths musikk har blitt brukt i både reklame for Apple og i Netflix serien Never have I ever

Ny plattform vil løfte norsk musikk inn i nye markeder

Ekko Songs skal gjøre det enklere å velge norsk musikk til innkopiering i TV, film og reklame, sier grunnleggerne av...