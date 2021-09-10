Hiljas klimakamp

– Jeg vil bruke musikken i kampen. For artist, musikkstudent og visesanger Hilja er valget et klimavalg.

På forhånd hadde hun skrevet til redaksjonen:

– De siste årene har bevisstheten og engasjementet for klima og miljø økt kraftig blant folk flest, uten at vi ser resultater i politikken. Siden jeg skrev «Spor på isen» som 19-åring, har det blitt varmere, våtere og villere, som vi visste det ville. Den nye FN-rapporten viser det tydeligere enn noen gang at det haster med klimahandling. Vi står i halvsirkelen av glassvegger der Hilja Løvvik stiller ut lyd sammen med Gina Gylver, kunstner, men også kjent fra Natur og Ungdom, sine bilder. Den skal minne oss om valg. Og et ansvar. – Det virker som folk synes det fungerer, bildene og musikken sammen, sier Hilja nøkternt.

Den venstre delen av halvsirkelen har barndomstematikk i Gylvers bilder, før en råere lino- og annen grafikk tar over med politiserte budskap. Høyre side har samiske tema og nettere strek i grafikken. Lyden som spilles av følger bildenes tematikk, som når du hører opptak fra Repparfjord, der aktivister i disse dager kombinerer naturvern og beiterettighetskamp i samiske områder (les mer om den saken her). Utstillingen «Ha valg, ta valg» har såpass pågang fra publikum at Klimahuset nå vil forlenge utstillingen ut september. I det artist og journalist står i døra, svinger et ansikt fra en UiO-museums-ansatt inn og sier at de har fått veldig gode tilbakemeldinger.

– Den oppsummerer at med stor valgfrihet kommer også stort ansvar, sier Hilja. Dagens singel «Take them down» går rett i strupen på næringsledere som tenker profitt framfor naturarv. «Our house is falling apart …»

Vi står under den mellomste av tre lyddusjer i halvsirkelen. Hiljas klanger, hovedsaklig med mild trompet, avløses av opptak fra 2018: Greta Thunberg fra en talerstol i Strasbourg snakker om hvor raskt arter forsvinner rundt oss.

– Jeg gikk i mange år og ville skrive om klima og miljø uten å få det til. Helt til det kom til et punkt hvor klimasaken var et regelmessig innslag i følelseslivet mitt. Jeg kunne høre talen av Thunberg og bli helt fra meg, og måtte skrive det ut. Den første singelen jeg slapp var veldig tydelig resultat av den frustrasjonen og redselen.

– I den siste låta jeg skreiv mens jeg var i Repparfjord ville jeg skrive litt som en 70-tallsvise, siden det er en tydelig arv fra den tida og Alta-saken. Jeg vil bruke musikken i kampen.

Hilja Løvvik mottok Norsk Viseforums Artiststipend 2020. Hennes singler «Ronja», som er Ronja Røverdatters mammas Vargsang slik den kunne høres ut i et neste kapittel – den sinte «Take Them Down» og 19-åringssangen«I Don’t Cry for Me Anymore» er ute. Plata «Hvor ble regnet av» kommer neste uke.