Kultur og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

(Foto: Ilja C. Hendel)

AktueltBransjen

Kulturministeren varsler kutt: – I 2023 blir det en seier å ikke bli kuttet

Publisert
09.09.2022
Skrevet av
- Red.

Anette Trettebergstuen (Ap) varsler stopp i statens pengebruk til kultur.

– Alt det vi har lovet, står fast. Men vi kommer til å bruke lengre tid på det. Det sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen til Aftenposten.

I 2022 gikk cirka 0,9 prosent av statsbudsjettet til kultur. Andelen vil ikke bli høyere for 2023.
– Målet var å nå 1 prosent i løpet av perioden. Det ser jeg på som urealistisk. Det kommer til å ta lengre tid, men målet vårt er å styre i mer enn fire år, sier Trettebergstuen til avisa.

Aftenposten har også intervjuet aktører i kulturlivet som er kritiske til kulturministeren når signalene om stopp i pengebruk til kultur kommer. SomRhiannon Edwards i Virke, som snakker på vegne blant andre museer og scener:
– Det er en presset økonomi – det har vi forståelse for. Men vi er likevel bekymret for om kulturministeren har gjennomslag i egen regjering, sier Edwards.

Regjeringas budsjettkonferanse er avsluttet, og resultatet er klart. Kulturfeltet får ikke nye tiltak og økte bevilgninger når budsjettet legges frem i oktober, skriver Aftenposten.
– Situasjonen er slik at mye enten må stå stille eller kuttes. I 2023 vil det å bli skjermet for kutt være den store seieren, sier Trettebergstuen.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

De frie musikerne og de frivillige: I følge flere organisasjoner blir de hengende etter i regjeringas fordeling av penger.

Trettebergstuen setter i gang kunstnermeldinga på nytt

En lenge bebudet kunstnermelding kommer etter innspill som settes i gang nå. Kulturministeren vil se på følgene av usikker og...

Festivalsommeren som uteble: Stavernfestivalen er blant dem som søker staten om millioner etter pålagt avlysning

Ikke famle i mørket

LEDER: Myndighetene har muligheten til å gi kultursektoren større forutsigbarhet i pandemiens andre år. Bruk den.

Anette Trettebergstuen

Trettebergstuen vil nå musikkskapere med disse millionene

– Staten kan ikke dekke for billetter som ikke er solgt til kommende arrangementer nå, det skjønner alle.

Anette Trettebergstuen

Kulturbudsjettet 2022: Trettebergstuen vil øke kulturbudsjettet med 100 millioner

Regjeringa foreslår 150 millioner til full momskompensasjon for frivillige organisasjoner og 100 millioner mer til kultur og likestilling.

Flere saker

Operasjef Per Boye Hansen på fagseminar i Operaen

Operakritikk førte til seminar med operasjefen

Komponistforeningens etterlysning av satsing på ny norsk opera fikk operasjef Per Boye Hansen til å reagere. Det resulterte i et...

Kultur og likestillingsminister Abid Raja

Raja: – Jeg er glad for å presentere kraftfulle tiltak

Koronasituasjonen: Kompensasjonsordning på 900 millioner i særskilte tiltak for kultur, frivillighet og idrett.

Skjermbilde 2025 02 20 kl. 17.56.04

Ballade video: Søstre på langtur

Vi legger ut på tur med Klossmajor, Solveig Sørbø og Maria Kjos Fonn, 2AM-DM, SayWhat, The Young Mothers, Warduna og...