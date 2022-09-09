Kulturministeren varsler kutt: – I 2023 blir det en seier å ikke bli kuttet

Anette Trettebergstuen (Ap) varsler stopp i statens pengebruk til kultur.

– Alt det vi har lovet, står fast. Men vi kommer til å bruke lengre tid på det. Det sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen til Aftenposten.

I 2022 gikk cirka 0,9 prosent av statsbudsjettet til kultur. Andelen vil ikke bli høyere for 2023.

– Målet var å nå 1 prosent i løpet av perioden. Det ser jeg på som urealistisk. Det kommer til å ta lengre tid, men målet vårt er å styre i mer enn fire år, sier Trettebergstuen til avisa.

Aftenposten har også intervjuet aktører i kulturlivet som er kritiske til kulturministeren når signalene om stopp i pengebruk til kultur kommer. SomRhiannon Edwards i Virke, som snakker på vegne blant andre museer og scener:

– Det er en presset økonomi – det har vi forståelse for. Men vi er likevel bekymret for om kulturministeren har gjennomslag i egen regjering, sier Edwards.

Regjeringas budsjettkonferanse er avsluttet, og resultatet er klart. Kulturfeltet får ikke nye tiltak og økte bevilgninger når budsjettet legges frem i oktober, skriver Aftenposten.

– Situasjonen er slik at mye enten må stå stille eller kuttes. I 2023 vil det å bli skjermet for kutt være den store seieren, sier Trettebergstuen.