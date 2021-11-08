Kulturbudsjettet 2022: Trettebergstuen vil øke kulturbudsjettet med 100 millioner

Regjeringa foreslår 150 millioner til full momskompensasjon for frivillige organisasjoner og 100 millioner mer til kultur og likestilling.

Regjeringen foreslår å øke kulturbudsjettet med 100 millioner kroner, og vil sette av 59 millioner til å styrke kunstnerøkonomien.

I pressemeldingen fra Kulturdepartementet sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen at hun er glad for å kunne gi denne kunstnerne et etterlengtet løft.

– Pandemien har vist hvor små marginer kultursektoren har å gå på, og hvor spesielt sårbare og utsatte kunstnere er som gruppe. Mange har sammensatt økonomi med usikre inntektskilder og ustabile arbeidsmuligheter.

I tilleggsproposisjonen til det nasjonale budsjettet for 2022 foreslår regjeringen også å øke momskompensasjonen med 150 millioner kroner, og dermed sikre full momskompensasjon for de frivillige organisasjonene allerede neste år.

– Med dette peker vi ut en tydelig retning for hva denne regjeringen ønsker. Vi prioriterer frivillighet, og er opptatt av at det frivillige Norge skal ha gode vilkår for å gjøre det de er best på. Denne økningen betyr mer penger til aktivitet i hele landet, sier Trettebergstuen.

Kultur- og likestillingsministeren vil også løfte likestilling og mangfold i budsjettet, og starter det hun kaller en satsing på mediemangfold, pressefrihet og ytringsfrihet.

– Vi styrker den undersøkende journalistikken samtidig som vi ser til at lokalavisene har gode kår.

I følge kulturdepartementet er de 100 millionene fordelt slik på kulturbudsjettet:

59 millioner kroner til å styrke kunstnerøkonomien

33,2 millioner kroner fordelt på 100 nye kunstnerstipend

20 millioner kroner til Norsk kulturfond. 10 millioner går til ordningen for musikkfestivaler og 10 til ordningen for turné- og virksomhetstilskudd for musikere, artister og band.

4 millioner til etablerte scenekunstkompani

1,8 millioner kroner til Fond for lyd og bilde

15 millioner kroner ekstra til film

8 millioner kroner til filmfondet

5 millioner kroner til Bygdekinoen

2 millioner kroner til Samisk filminstitutt (ISFI)

11 millioner ekstra til likestilling

5 millioner til likestillingssentra

2 millioner kroner til likestillingsorganisasjoner

2 millioner til LHBTIQ-organisasjoner

2 millioner kroner til et mannsutvalg

10 millioner ekstra til journalistikk

8 millioner kroner ekstra i mediestøtte til lokalaviser

2 millioner kroner til Senter for undersøkende journalistikk

5 millioner kroner til markeringa av 1000-års jubileet på Stiklestad i 2030

2 millioner kroner til Stiklestad nasjonale kultursenter. Regjeringa ønskjer at SNK får ei nasjonal rolle i jubileet.

3 millioner til jubileumstiltak i samband med 1000-års jubileet fram mot 2030