Tabita Berglund

Tabita Berglund deltok i Dirigentløftets Opptakt i 2018-20. Den nasjonale elitesatsningen for dirigenttalenter har gjort det mulig for henne å forfølge en internasjonal karriere. Fra august 2021 blir hun den første gjestedirigenten hos Kristiansand Symfoniorkester, en avtale som strekker seg over tre år. Berglund blir del av et solid kunstnerisk lag, med sjefdirigent Nathalie Stutzmann og gjestedirigent Julian Rachlin. (Foto: Nikolaj Lund)

Jakten på dirigenten

10.05.2021
- Red.

Har du ambisjoner om en profesjonell karriere som dirigent på internasjonalt nivå? Nå har du sjansen – portalen åpner denne uka, og søknadsfrist er 10. juni.

Nå utlyses en ny søknadsrunde til eliteprogrammet i det nasjonale talentutviklingsprogrammet Dirigentløftet, opplyser Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNB, som står bak programmet.

Dirigentløftet er en langsiktig satsing med mål om å heve nivå, dyrke kompetanse, øke status, skape samarbeid og bidra til økte karrieremuligheter for norske dirigenter. Det er plass til inntil 10 kandidater i elitesatsingen, som består av Dirigentforum og lanseringsprogrammet Opptakt.

Dirigentforum er et utviklingsprogram for talentfulle dirigenter med ønske om en profesjonell karriere som dirigent. Det tas opp inntil 9 kandidater. Deltakerne får veiledning av ledende internasjonale dirigentpedagoger og maestroer som en del av programmet.

I Opptakt tas det kun inn én kandidat. Vedkommende står på spranget til en potensiell internasjonal karriere, og deltakeren får et opplegg med individualisert og skreddersydd veiledning som er basert på deltakerens egne ønsker og kunstneriske profil.

Kandidatene tas inn for to år, og må forplikte seg til å prioritere samlingene (fem til seks helgesamlinger, besøk hos de profesjonelle orkestrene), være godt forberedt til disse samt å delta inn i Dirigentløftet med eget bidrag inntil fem dager i løpet av året.

Søknadsportalen for elitesatsingen i Dirigentløftet åpner tirsdag 11. mai. Her finner du mer informasjon og portalen for innlevering av søknad.

Det stilles ingen formelle krav til søkerne, men de reelle kravene er høye:
– Søknad skal leveres med CV, motivasjonsbrev og video
– 10 – 12 søkere velges ut til prøvedirigering
– Øvre aldersgrense er henholdsvis 30 år for Dirigentforum og 35 år for Opptakt.

Søknadene vurderes av Dirigentløftetets faglige råd, som velger ut 10 – 12 kandidater til prøvedirigering med Trondheim Symfoniorkester i august. Kandidater som plukkes ut til prøvedirigering vurderes av en jury fra faglig råd samt representanter for alle landets symfoniorkestre.

Søknadsfristen er 10. juni.

Les mer om Dirigentløftet her.

dirigentløftetSparebankstiftelsenTalent Norge

– Jeg bestemte meg for å gjøre stemmen til hovedinstrumentet mitt, men beholdt dirigentdrømmen for bedre tider, forteller Nathalie Stutzmann, dirigent og kontra alt.

Nathalie Stutzmann: – Jeg var som en junkie uten narkotika

Nathalie Stutzmann: – Jeg var som en junkie uten narkotika

Hva har Kristiansand Symfoniorkester og det verdensberømte Philadelphia Orchestra til felles?

Aage Richard Meyer

Neste toppdirigent: Aage Richard Meyer vant Opptakt

– Jeg er sjokkert, skjelven og veldig, veldig glad, sier vinneren.

Opptaksprøvene i Dirigentløftet

Løfter unge dirigenter: Hvem vinner Opptakt?

Etter å ha vært i ilden foran Stavanger Symfoniorkester er fem finalister klare til morgendagens finale. Det kjempes om viktige...

Ethel Smyth – komponist, dirigent, forfatter og feminist.

Ethel Smyth (1858-1944): Kaste stein i glasstak

Ethel Smyth kjempet for å bli komponist, for stemmerett for kvinner og for verkene sine. Hun hadde sitt eget rom,...

Cathrine Winnes, dirigent og programleder i «She Composes Like a Man»

«She Composes Like a Man» nominert til Rose d´Or

Gullrose-nominasjon til musikkserie med den norske dirigenten Cathrine Winnes.

Kristin Asbjørnsen mottar Kardemommestipendet Foto: Aslaug Olette Klausen

Kardemommestipend til Kristin Asbjørnsen og Hilde Marie Kjersem

Stipendene ble delt ut under NOPAs jubileumskonsert tirsdag kveld.

Lasse Thoresen Foto: Paal Audestad / NMH

Lasse Thoresen: – Uroppførelser er blitt en bruk og kast-øvelse

Komponisten har sett seg lei på at institusjonene kun er interessert i premierer.

Fra Borealist

Likestillingspris til Borealis

Festivalen for eksperimentell musikk fikk Komponistforeningens likestillingspris fredag.