Jakten på dirigenten

Har du ambisjoner om en profesjonell karriere som dirigent på internasjonalt nivå? Nå har du sjansen – portalen åpner denne uka, og søknadsfrist er 10. juni.

Nå utlyses en ny søknadsrunde til eliteprogrammet i det nasjonale talentutviklingsprogrammet Dirigentløftet, opplyser Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNB, som står bak programmet.

Dirigentløftet er en langsiktig satsing med mål om å heve nivå, dyrke kompetanse, øke status, skape samarbeid og bidra til økte karrieremuligheter for norske dirigenter. Det er plass til inntil 10 kandidater i elitesatsingen, som består av Dirigentforum og lanseringsprogrammet Opptakt.

Dirigentforum er et utviklingsprogram for talentfulle dirigenter med ønske om en profesjonell karriere som dirigent. Det tas opp inntil 9 kandidater. Deltakerne får veiledning av ledende internasjonale dirigentpedagoger og maestroer som en del av programmet.

I Opptakt tas det kun inn én kandidat. Vedkommende står på spranget til en potensiell internasjonal karriere, og deltakeren får et opplegg med individualisert og skreddersydd veiledning som er basert på deltakerens egne ønsker og kunstneriske profil.

Kandidatene tas inn for to år, og må forplikte seg til å prioritere samlingene (fem til seks helgesamlinger, besøk hos de profesjonelle orkestrene), være godt forberedt til disse samt å delta inn i Dirigentløftet med eget bidrag inntil fem dager i løpet av året.

Søknadsportalen for elitesatsingen i Dirigentløftet åpner tirsdag 11. mai.

Det stilles ingen formelle krav til søkerne, men de reelle kravene er høye:

– Søknad skal leveres med CV, motivasjonsbrev og video

– 10 – 12 søkere velges ut til prøvedirigering

– Øvre aldersgrense er henholdsvis 30 år for Dirigentforum og 35 år for Opptakt.

Søknadene vurderes av Dirigentløftetets faglige råd, som velger ut 10 – 12 kandidater til prøvedirigering med Trondheim Symfoniorkester i august. Kandidater som plukkes ut til prøvedirigering vurderes av en jury fra faglig råd samt representanter for alle landets symfoniorkestre.

Søknadsfristen er 10. juni.

