Aage Richard Meyer

(Foto: Marie von Krogh)

Neste toppdirigent: Aage Richard Meyer vant Opptakt

10.06.2020
- Red.

– Jeg er sjokkert, skjelven og veldig, veldig glad, sier vinneren.

Aage Richard Meyer imponerte stort, og ble i dag kåret til vinner av eliteprogrammet Opptakt – det øverste nivået i Dirigentløftet, melder Talent Norge.

Som vinner av Opptakt vil Meyer over en periode på to år få en bred lansering i hele Norge og blir invitert til å gjøre konserter med alle landets profesjonelle orkestre. I tillegg får han mentorer fra aller øverste internasjonale nivå, personlig coach og støtte til karriereutvikling.

– Jeg har søkt på Opptakt hvert år, men at jeg endelig får komme til finaleplassen og i tillegg vinner plassen! Jeg er sjokkert, skjelven og veldig, veldig glad. Det er lenge siden jeg har kjent på en slik følelse, sier Aage Richard Meyer.

Aage Richard Meyer har siden januar 2020 vært assistendirigent for Bergen Filharmoniske Orkester og deres sjefsdirigent Edward Gardner. Han har mastergrad i dirigering ved Universitet i Stavanger, og tar for tiden en Postgraduate Diploma i direksjon ved samme sted og er deltaker i Dirigenløftets nest øverste nivå, Dirigentforum. Nå rykker han opp til Opptakt!

Internasjonale karrieremuligheter
– Vi har hatt tre flotte dager i med semifinaler og finale i Stavanger Symfoniorkester. Alle de 14 kandidatene som har prøvedirigert gjorde gode prestasjoner. Våre internasjonale jurymedlemmer forteller oss at de er imponert over nivået. I dag leverte de seks finalistene topp innsats og juryen måtte velge blant flere sterke kandidater. Vi gratulerer vinneren, Aage Richard Meyer, sier Morten Wensberg som også er leder av Dirigentløftets faglige råd.

Satsingen har siden lanseringen i 2018 vakt stor internasjonal begeistring. Eliteprogrammene Opptakt og Dirigentforum har etablert og etablerer stigende stjerner på dirigenthimmelen. Til eksempel er de to tidligere vinnerne av Opptakt, Tabita Berglund og Daniel Reith, blitt plukket opp av et av verdens største artistmanagements, HarrisonParrott, og lansert globalt.

– Vi i Talent Norge gratulerer Aage Richard Meyer med plassen i Opptakt, og Roeland Henkens, Guro Haugli, Ingunn Korsgård Hagen, Christian Blex og Carl Nilsen som nye deltakere i Dirigentforum. Innledende runder og finalen i dag viser at talentene i Dirigentløftets eliteprogrammer holder et svært høyt internasjonalt nivå. Det blir spennende å følge dem videre både her i Norge og globalt, sier Maria Mediaas Jørstad, daglig leder i Talent Norge.

dirigentløftetSparebankstiftelsenTalent Norge

