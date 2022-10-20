Artisten Spira ble 34 år – her er hans siste låter

Borte for et år siden – nå er de siste sangene hans ute på plate.

Musikeren Steffen Falch, bedre kjent som hiphop-artisten Spira, døde mandag 4. oktober i 2021, bare 34 år gammel. Nå kommer det siste albumet han rakk å spille inn, Oppturer/nedturer.

«Spira står bak den selvransakende teksten her, mens han har skrevet melodien med Bjørn-Gunnar Skagen og Jacob Holm-Lupo. «Feile nå» er nok et melodiøst og emosjonelt nakent spor fra det kommende albumet Oppturer / nedturer.» Det skreiv Ballades spalteskribent Arvid Skancke-Knutsen 20. august i 2021. Det skulle ta over et år før Spiras album kom.

– Spira var sannsynligvis den mest følelsesmessig åpne og ærlige musikeren jeg har truffet. Han var helt uredd for å blottlegge seg selv og sine kamper med tilværelsen, samtidig som det aldri føles påtrengende eller selvmedlidende. Han forteller bare hvordan det er å være menneske, uten sjenanse. I tillegg har han en musikalitet som går hinsides hiphop og rapping, en melodisk nerve og et uttrykk som treffer rett i hjerterota, siterte vi produsent for Oppturer/nedturer, Jacob Holm-Lupo, på.

Selskapene Sony og Drabant music kaller Spiras nyeste samling låter for ei oppløftende plate. De skriver i pressemeldinga at det skyldes at Spira også visste at kjærlighet er noe vakkert, samme hvor mye den kan bryte deg ned. Med på plata er altså også gitarist Bjørn-Gunnar «BG» Skagen.

– BG og jeg var barndomsvenner, fortalte Spira selv, kort tid før han døde.

– Så traff vi hverandre igjen som voksne. Da oppdaget jeg at han var blitt Norgesmester på melankolske riff. Dette er en plate som handler om at du ikke har noe å tape. Og sånn føltes det da vi laget musikken også, siterer pressemeldinga ham på.

Du var på en god plass i livet, og sammen med Bjørn-Gunnar Skagen og Jacob Holm-Lupo, hadde dere funnet fram til formen og uttrykket, som du gledet deg så mye til å presentere på albumet ditt Oppturer/Nedturer, som etter planen skal komme 22. oktober. Og så svikter det varme, store og gode hjertet ditt. Dette er en blytung dag for alle som stod deg nær, og det er en sorgens dag for norsk musikkliv. Dette skrev Terje Pedersen i Drabant Music etter hjerteinfarktet som tok Falch. Nøyaktig ett år etter gir Pedersen altså ut det nevnte albumet.

Første gang Spira ble vist i Ballade video var i mars 2019. «Den mest ensomme dagen» med video av Aleksander Dario Nilsen og Filthy Frames. Igjennom to år var sangene «Å nei», «Storm» og «Knust» også med i Ballade video.