Spira, aka Steffen Falch, ble bare 34 år gammel. - Han forteller bare hvordan det er å være menneske, uten sjenanse. I tillegg har han en musikalitet som går hinsides hiphop og rapping, en melodisk nerve og et uttrykk som treffer rett i hjerterota, sa produsent Jacob Holm-Lupo om Spira.(Foto: Tarjei Krogh)

Spira har gått bort

06.10.2021
Guro Kleveland

Musiker Steffen Falch, bedre kjent som hiphop-artisten Spira, døde mandag 4. oktober, bare 34 år gammel.

Familien bekreftet til Avisa Toten at Steffen Falch gikk bort mandag 4. oktober, referert av Dagbladet tirsdag 5. oktober.

Steffen Falch, kjent som artisten Spira, var fra Bøverbru i Vestre Toten, og ble tidlig interessert i hiphop. Han fortalte at musikken hadde reddet livet hans, og at det å kunne dele musikken og kanskje kunne hjelpe andre var «en følelse som ikke kan beskrives».

– Jeg får daglig høre hvor mye musikken betyr for folk. Det betyr mer enn både penger og en plass i stolen hos Lindmo, sa Falch til Oppland Arbeiderblad tidligere i år, da han ble spurt om hva han syntes om tilbakemeldinger på musikken sin.

I går kveld ble du rammet av et hjerteinfarkt og døde fra oss så altfor ung, kun 34 år gammel. Du var på en god plass i livet, og sammen med Bjørn-Gunnar Skagen og Jacob Holm-Lupo, hadde dere funnet fram til formen og uttrykket, som du gledet deg så mye til å presentere på albumet ditt Oppturer/Nedturer, som etter planen skal komme 22. oktober. Og så svikter det varme, store og gode hjertet ditt. Dette er en blytung dag for alle som stod deg nær, og det er en sorgens dag for norsk musikkliv. Hvil i fred, gode Steffen.

Dette skriver daglig leder i Drabant Music, Terje Pedersen, i en hilsen på Facebook dagen etter at Falch gikk bort. Drabant Music er plateselskapet bak de siste utgivelsene til Steffen Falch/Spira.

Spira var en god bekjent av Ballades musikkvideospalte, Ballade video. Første gang vi møtte ham i Ballade video var like etter at spalten hadde startet opp, i mars 2019. «Den mest ensomme dagen» heter låten, og er en uttrykksfull video, laget av Aleksander Dario Nilsen og Filthy Frames.

I september 2020 var låten og videoen «Å nei» med i videospalten her på Ballade.no.
– «Å nei» handler om et kjærlighetsforhold som går på overtid – men vedkommende du er sammen med får deg fortsatt til å si «å nei». Man burde ikke tilbake, og vet det er feil, men klarer ikke la være, fortalte Spira til Ballade video den gangen.

Senere samme år kunne vi se videoen til låten «Storm» fra Spiras fjerdeplate, Bipopulær, som ble sluppet 5. februar 2021. Philip Geertsen lagde videoen.
– «Storm» beskriver en periode i livet mitt, da det virkelig blåste stiv kuling og storm rundt meg, fortalte Spira i en kommentar til oss.

Spiras «Knust» var toppvideo da Ballade video feiret 100 utgaver av videospalten vår 11. juni i år.

Jacob Holm-Lupo, som har produsert det kommende albumet Oppturer / nedturer sammen med Falch, og som bidrar som musiker på utgivelsen, omtalte musikeren Spira slik til Ballade video:
– Spira er sannsynligvis den mest følelsesmessig åpne og ærlige musikeren jeg har truffet. Han er helt uredd for å blottlegge seg selv og sine kamper med tilværelsen, samtidig som det aldri føles påtrengende eller selvmedlidende. Han forteller bare hvordan det er å være menneske, uten sjenanse. I tillegg har han en musikalitet som går hinsides hiphop og rapping, en melodisk nerve og et uttrykk som treffer rett i hjerterota.

Spira. (Foto: Tarjei Krogh)

Senest 20. august i år hadde vi i Ballade video premiere på en ny musikkvideo og låt av Spira, «Feile nå».

«Spira, aka Steffen Falch, står bak den selvransakende teksten her, mens han har skrevet melodien med Bjørn-Gunnar Skagen og Jacob Holm-Lupo. «Feile nå» er nok et melodiøst og emosjonelt nakent spor fra det kommende albumet Oppturer / nedturer», skrev spalteskribent Arvid Skancke-Knutsen om låten og albumet, som er planlagt utgitt senere denne måneden.

Vi i Ballade sender våre varmeste tanker til Steffen Falchs familie og venner.

Relaterte saker

Bilde fra Spira

Ballade video C: Ballade i hundre!

Hundre utgaver, elleve videoer, tre premierer! Vi feirer med Spira, Leifson, Ida Maria, Nikkeby Lufthavn, Endtimers, Jarle Bernhoft, Sleepyard, Karin...

Sigrid

Ballade Video IX: På vei til Spellemann

Ensomme dager og hender som brenner.

Stillbilde fra Susannas video The Vampire

Ballade video LXIV: Noen fortalte meg det

Åtte videoer, fire premierer. Ring inn helgen med Susanna, Nebula Horizon, Oma Desala, Kalandra, Annette Gil, Spira, Ousu Leigh og...

Nordlyset. Stillbilde fra Kajsa Baltos video Min máttuid rávvagat / The Advice from our Ancestors

Ballade video LXXIII: Forfedre under nordlyset

Åtte videoer, fem premierer. Kajsa Balto, Annette Gil, Spira, Ballrogg, 2 x NyNorsk Messingkvintett, Maria Norseth Garli og Jul i...

Stillbilde fra videoen til Vamp, Tiå det tar. Regi ved Thomas Mortveit. med regi av Thomas Mortveit.

Ballade video CIII: Alt er tid, tid for alt

Syv nye videoer, og hele fire premierer. Vi åpner døren for Vamp, Falkevik, Spira, Charlotte Jacobsen, Kate Havnevik, Chrome Hill...

Flere saker

Illustrasjon laget av kunstneren Thore Hansen, som Madsen har kjent og samarbeidet med i mange år

Trygve Madsen: En nasjonalskatt fyller 80 år

Komponistkolleger ønsker at det kommende året skal fylles med musikk av jubilanten. Og at Trygve Madsen skal bli minst like...

TONOs årsmøte ble avholdt tirsdag 10. juni som et hybridmøte med deltakere på Sentralen i Oslo og over nett. Her fra Tonos årsmøte i 2021.

Svar til Kjell Sampkopfs åpne nyttårsbrev

«Å kalle min retorikk i en hilsen til NOPAs medlemmer splittende eller polariserende, synes jeg er urettferdig,» skriver NOPAs styreleder...

Skjermbilde av Anna Kajander i samtale med journalist Eskil O. Vestre på Skype

DEBUTANTENE: Platedebut under pandemien

De har jobbet i flere år med sine aller første plater, men da tiden endelig var inne for utgivelse kom...