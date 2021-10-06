Spira har gått bort

Musiker Steffen Falch, bedre kjent som hiphop-artisten Spira, døde mandag 4. oktober, bare 34 år gammel.

Familien bekreftet til Avisa Toten at Steffen Falch gikk bort mandag 4. oktober, referert av Dagbladet tirsdag 5. oktober.

Steffen Falch, kjent som artisten Spira, var fra Bøverbru i Vestre Toten, og ble tidlig interessert i hiphop. Han fortalte at musikken hadde reddet livet hans, og at det å kunne dele musikken og kanskje kunne hjelpe andre var «en følelse som ikke kan beskrives».

– Jeg får daglig høre hvor mye musikken betyr for folk. Det betyr mer enn både penger og en plass i stolen hos Lindmo, sa Falch til Oppland Arbeiderblad tidligere i år, da han ble spurt om hva han syntes om tilbakemeldinger på musikken sin.

I går kveld ble du rammet av et hjerteinfarkt og døde fra oss så altfor ung, kun 34 år gammel. Du var på en god plass i livet, og sammen med Bjørn-Gunnar Skagen og Jacob Holm-Lupo, hadde dere funnet fram til formen og uttrykket, som du gledet deg så mye til å presentere på albumet ditt Oppturer/Nedturer, som etter planen skal komme 22. oktober. Og så svikter det varme, store og gode hjertet ditt. Dette er en blytung dag for alle som stod deg nær, og det er en sorgens dag for norsk musikkliv. Hvil i fred, gode Steffen.

Dette skriver daglig leder i Drabant Music, Terje Pedersen, i en hilsen på Facebook dagen etter at Falch gikk bort. Drabant Music er plateselskapet bak de siste utgivelsene til Steffen Falch/Spira.

Spira var en god bekjent av Ballades musikkvideospalte, Ballade video. Første gang vi møtte ham i Ballade video var like etter at spalten hadde startet opp, i mars 2019. «Den mest ensomme dagen» heter låten, og er en uttrykksfull video, laget av Aleksander Dario Nilsen og Filthy Frames.

I september 2020 var låten og videoen «Å nei» med i videospalten her på Ballade.no.

– «Å nei» handler om et kjærlighetsforhold som går på overtid – men vedkommende du er sammen med får deg fortsatt til å si «å nei». Man burde ikke tilbake, og vet det er feil, men klarer ikke la være, fortalte Spira til Ballade video den gangen.

Senere samme år kunne vi se videoen til låten «Storm» fra Spiras fjerdeplate, Bipopulær, som ble sluppet 5. februar 2021. Philip Geertsen lagde videoen.

– «Storm» beskriver en periode i livet mitt, da det virkelig blåste stiv kuling og storm rundt meg, fortalte Spira i en kommentar til oss.

Spiras «Knust» var toppvideo da Ballade video feiret 100 utgaver av videospalten vår 11. juni i år.

Jacob Holm-Lupo, som har produsert det kommende albumet Oppturer / nedturer sammen med Falch, og som bidrar som musiker på utgivelsen, omtalte musikeren Spira slik til Ballade video:

– Spira er sannsynligvis den mest følelsesmessig åpne og ærlige musikeren jeg har truffet. Han er helt uredd for å blottlegge seg selv og sine kamper med tilværelsen, samtidig som det aldri føles påtrengende eller selvmedlidende. Han forteller bare hvordan det er å være menneske, uten sjenanse. I tillegg har han en musikalitet som går hinsides hiphop og rapping, en melodisk nerve og et uttrykk som treffer rett i hjerterota.

Senest 20. august i år hadde vi i Ballade video premiere på en ny musikkvideo og låt av Spira, «Feile nå».

«Spira, aka Steffen Falch, står bak den selvransakende teksten her, mens han har skrevet melodien med Bjørn-Gunnar Skagen og Jacob Holm-Lupo. «Feile nå» er nok et melodiøst og emosjonelt nakent spor fra det kommende albumet Oppturer / nedturer», skrev spalteskribent Arvid Skancke-Knutsen om låten og albumet, som er planlagt utgitt senere denne måneden.

Vi i Ballade sender våre varmeste tanker til Steffen Falchs familie og venner.