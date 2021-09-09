Ballade radio: Hvordan ta vare på et kulturliv i stadig krise?

Finnes det en upstairs og downstairs i norsk kulturliv? Og er det urettferdig at de tilgodeses med forskjeller i offentlige penger? Hør musikkpolitisk debatt med SV, Venstre, Norsk jazzforum og Nopa i vår podkast.

Vi er i en pandemi som vi ikke helt vet enden på – mulig vi er i den spede sluttfasen, kanskje må vi gjennom en runde til med restriksjoner, nedstengning og distansering som gjør offentlige musikkaktiviteter umulig igjen.

– Landets kulturpolitikere skal stake ut en retning for musikk- og kulturlivet gjennom politiske grep og budsjettfordelinger. Men også landets musikkorganisasjoner, musikkbransje og musikkliv, skal finne gode måter å samarbeide på, sammen og med politisk nivå, for å sikre et solid musikkfelt. Slik innleder redaktør Guro Kleveland denne debatten som skjedde på den første kvelden med fysisk innhold på scenen på Røverstaden i Oslo i slutten av august – og som nå kan høres her.

Statssekretær Emma Lind – Venstre, stortingspolitiker i familie- og kulturkomiteen på Stortinget for SV – Freddy André Øvstegård , daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr – samt styreleder i Nopa, Ole Henrik Antonsen, som jobber for en medlemsmasse av omponister og tekstforfattere – så framover og bakover i politikk og skjebner rammet av nedstenging.

Lytt på Spotify

Lytt på Apple Podkaster

Her finner du den på Soundcloud – og ellers finnes den i alle vanlige podkastplattformer:

https://w.soundcloud.com/player/?visual=true&url=https%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F1121560429&show_artwork=true&maxheight=750&maxwidth=500

Red. anm.: Nopa er en av tre organisasjoner i Foreningen Ballade, som eier og gir ut ballade.no. Ballade er redaksjonelt uavhengig.