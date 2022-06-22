Bel Canto er Anneli Drecker og Nils Johansen.

(Foto: Artist Vision)

Nytt Bel Canto-album på gang

22.06.2022
Siri Narverud Moen

Legendariske tromsøduo føler seg inspirert og kommer med ny musikk.

Bel Canto planlegger comeback. Bandet var det første i Norge som ble kjent for kombinasjon av klassisk musikk, verdensinspirasjoner og 80- og 90-tallets nye elektroniske lydbilde – samt «vakkersang» inspirert av toneangivende Cocteau Twins.

I flere poster på sosiale medier igjennom året har den norske legendariske duoen til Anneli Drecker og Nils Johansen meldt at de har ny musikk på gang. I år har de også beskrevet at det skal være et nytt album så godt som ferdig, men at «pipelinen» rundt må på plass.

I starten av juni skrev de på Bel Canto sin side på facebook: – Ahh summer! Feeling inspired and ready to work! The polar sun gives us energy, especially 3 in the morning! Great things in the making, so stay tuned.

iTromsø har spurt Johansen:
– Folk er nok nysgjerrige på selve musikken. Hva kan du si om dén?
– Den er vi også nysgjerrige på, haha! Vi har mer materiale enn det som får plass på ett album, så problemet for vår del blir å velge hva som skal med. Vi har jo ikke lyst stil å «brenne inne» med låter.

Bel Canto ble starta av Nils Johansen og Geir Jenssen (seinere Biosphere) i 1985 og regnes som inspiratorene for den seinere tromsøbølgen og elektronika i Norge – blant annet for Röyksopp. De opptrådte på noen norske festivaler i 2018 – men har ikke gitt ut plater siden 2002. Drecker har også en omfattende solokarriere og som vokalist sammen med andre band og kunstnere – for tida turnerer hun med a-ha. Hun er også førsteamanuensis med forskning på vokalteknikk.

Anneli DreckerBel CantoBiosphereGeir JenssenNils Johansen

