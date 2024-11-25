TSO

STJERNESKUDD: – Adam Hickox [...] bringer med seg en imponerende merittliste og erfaring som vil bidra til orkesterets kunstneriske utvikling, siier Trondheim Symfoniorkester (TSO).(Foto: Ben Ealovega)

AktueltBransjen

Ny sjefdirigent i Trondheim Symfoniorkester & Opera

Publisert
25.11.2024
Skrevet av
- Red.

Britiske Adam Hickox (28) er sjefdirigent fra høsten 2025: – En stigende stjerne på den internasjonale scenen, sier TSO i sin pressemelding.

TSO innleder sin kunngjøring med å si at Adam Hickox allerede har «gjort seg bemerket med uttrykksfulle og mesterlige tolkninger. Hans ekspertise innen opera, som også er et strategisk satsingsområde for TSO, kombinert med hans omfattende erfaring med orkesterrepertoaret, gjør ham til en perfekt match for vår organisasjon. Som sjefdirigent vil Hickox ha ansvar for å planlegge og lede våre symfoniske produksjoner og bidra til den overordnede strategiske planleggingen.»

Hickox besøkte Trondheim Symfoniorkester & Opera 3. august 2024, og leverte en tolkning av Verdis Requiem i en utsolgt Nidarosdomen under Olavsfest. Til tross for at han er relativt tidlig i karrieren, har han allerede etablert seg som en ettertraktet dirigent på den internasjonale scenen, fortsetter TSO med å si, og forteller videre at de er stolte over å samarbeide med ham i årene som kommer.

Samtidig skryter TSO av å ha opplevd sterk kunstnerisk vekst under nåværende sjefdirigent Han-Na Chang, og tror Hickox vil «bidra og styrke denne retningen», skal vi tro direktør for TSO, Anne Kathrine Slungård.

TSO

Direktør i TSO, Anne Kathrine Slungård. (Foto: TSO)

Hun underbygger dette med å at Hickox allerede har bred og betydelig erfaring, «med nære bånd til prestisjefylte orkestre og operahus over hele verden» og tror dette vil bidra til videre samarbeid og økt synlighet.

Slungård legger til at det viktigste allikevel er å gjøre orkestermusikk og opera «tilgjengelig for et bredt publikum.»

Selv uttaler Hickox at hans «første møte med Trondheim Symfoniorkester & Opera føltes virkelig elektrisk. Kjemien var umiddelbar […] Derfor er jeg henrykt over å ha blitt spurt om å ta på meg rollen som sjefdirigent. […] I en verden hvor vi trenger musikkens uttrykkskraft mer enn noen gang, er det den største ære å nå kunne kalle disse strålende musikerne mine kolleger.»

Adam HickoxansettelsedirigentsjefsdirigentTrondheim SymfoniorkesterTrondheim Symfoniorkester og OperaTSO

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

