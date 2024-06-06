Operasjefene

(Foto: Mode Steinkjer / Dagsavisen)

AktueltKunstmusikk

Historisk satsing: Kompaniene i Oslo, Bergen og Trondheim sammen om nye, norske kammeroperaer

Publisert
06.06.2024
Skrevet av
Guro Kleveland- Red.

Operakompaniene i Norges tre største byer forener krefter for å skape mer norsk opera i turnévennlige formater.

– Det er en gammel drøm som nå blir til realitet. Sammen skal vi fornye operakunsten i Norge, løfte fram nye stemmer og få mer, aktuell opera ut til folket – på norsk, sier Eivind Gullberg Jensen, operasjef i Bergen Nasjonale Opera og en av initiativtakerne bak prosjektet.

Samarbeidet mellom Den Norske Opera & Ballett i Oslo (DNO&B), Bergen Nasjonale Opera (BNO) og Trondheim Symfoniorkester & Opera (TSO) beskrives som en historisk satsing i en felles pressemelding fra de tre operakompaniene. Det er ikke ofte vi opplever nye, norske operaer, og enda sjeldnere er det at de settes opp på nytt eller spilles flere steder, heter det i meldingen.

– Å lage ny opera er viktig for kunstformen, både for musikkmiljøet og for publikum, men det er også dyrt, sier Randi Stene, operasjef ved Den Norske Opera & Ballett.
–Det alle egentlig ønsker, er at det som lages skal bli spilt mer enn én gang. Da må vi lage mobile og turnévennlige produksjoner. De nye kammeroperaene skal spilles minst tre ganger, i Oslo, Bergen og Trondheim, men håpet er at de skal oppføres andre steder i landet også, forteller hun.

Tre nye operaer er allerede i produksjon, to av dem med premiere i 2025. De tre samarbeidspartnerne har lett utenfor operamiljøet for å finne nye kreative krefter, opplyser de:

– Vi ønsker å gi flere komponister og librettister muligheten til å lage opera, gjerne folk som ikke har jobbet med sjangeren før. Dersom vi får flere aktuelle tonekunstnere og forfattere til å engasjere seg for opera, kan vi både vitalisere miljøet og utvikle kunstformen, og dermed skape en mer levende operakultur i Norge, sier Frank Runar Gansmo, operakoordinator for Trondheim Symfoniorkester & Opera.

Dette har ført til flere nye og spennende samarbeid, forteller partnerne: TSO har hyret dramatiker og performance-kunstner Lisa Lie til å lage kammeroperaen Fønix  sammen med jazzmusiker og komponist Stian Westerhus. DNO&B produserer operaen Terminus, der forfatter Marit Eikemo skriver libretto, komponist Therese Birkelund Ulvo musikken, og Maren Bjørseth har regi. BNO lager barne- og ungdomsoperaen Nattfolket, med libretto av forfatter Bjørn Sortland og musikk av komponist Knut Vaage. Erik Ulfsby regisserer. Fønix og Terminus har premiere i 2025, Nattfolket i 2026.

 

