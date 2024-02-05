Israel må utestenges fra Eurovision 2024, mener GramArt og Nopa. Organisasjonene fritar band som Gåte fra ansvaret for boikott.

– Eurovision er en internasjonal musikk- og mediebegivenhet med stor kulturell gjennomslagskraft. Konkurransen har i alle år vært en folkefest som forener land og folk og løfter opp låtskrivere og artister på verdensbasis, og slik bør det også være i fortsettelsen. Israels krigføring i Gaza har drept flere titusen palestinske sivile, og WHO rapporterer at en befolkning på 2 millioner står i fare for å sulte i hjel. En omfattende rettsprosess der Israel anklages for folkemord er også i gang. Derfor ser vi det som høyst kritikkverdig at Israel får delta i Eurovision 2024. I 2022 ble Russland utestengt fra Eurovision, og vi mener EBU nå må utestenge Israel fra konkurransen.

Dette skriver Nopa – som samler komponister og tekstforfattere i popmusikk – og artisforbundet GramArt i dag.

De mener boikotten må være et nasjonalt og internasjonalt ansvar, og ikke den enkelte musikkskaper og artist sitt ansvar, med klar adresse til de mange spørsmålene og krav til dem som nettopp har deltatt i den norske MGP-finalen. Denne vant folkrockbandet Gåte på lørdag. Bandet er blant mange som har blitt bedt om å klargjøre om de vil delta eller ikke i en internasjonal ESC-finale med et israelsk bidrag.

Vi tar sterk avstand fra hets, blant annet i sosiale medier, mot artister og opphavere, som deltar i MGP. Deltakelse i en nasjonal musikkonkurranse, eventuelt å skulle representere sitt land i en internasjonal musikkonkurranse, er ikke å legitimere Israels krigføring, skriver styrene i henholdsvis GramArt og Nopa mandag.



I sine vinnerintervjuer etter den norske MGP-finalen lørdag har Gåte sagt at de vil komme med en uttalelse i løpet av mandag om hvordan de vil stille seg til Israels deltakelse i finalen i Eurovision Song Contest.

Nopa har 1500 opphavere som medlemmer, GramArt organiserer nesten 3000 medlemmer. Noen musikere kan være medlemmer begge steder.

