Sveinung Sundli slutter i Gåte

«Kjære Gåte-publikum. Denne sommeren tok jeg et valg som har vært vanskelig å ta. Nå er valget tatt, og jeg kjenner det er veldig riktig. Denne høsten vil dere ikke se meg på scenen med Gåte.»

Slik startet brevet fele- og tangentspiller Sveinung Sundli fra Gåte la ut på bandets sosiale medier-plattformer tirsdag ettermiddag.

I brevet forteller han at familielivet og oppgaver han har i det daglige utenom Gåte krever større oppmerksomhet fra ham. Sundli nevner blant annet sønnens «stormende karriere», som vi har omtalt og vist gjennom musikkvideoer i Ballade video det siste året.

Sveinung Sundli takker bandet, familien, partnere i musikklivet og ikke minst mangeårig manager og støttespiller, Per Tronsaune:

Gåte har gitt meg en fantastisk reise, med dyktige og flotte mennesker i alle ledd. Å spille i og med Gåte har først og fremst vært en stor glede! Vi har gjort så mye flott og spennende sammen som jeg aldri hadde trodd var mulig, og som jeg aldri skulle vært foruten. Jeg vil takke alle dyktige arrangører, våre samarbeidspartnere i plateselskap og booking, Gåtes partnere på lyd, lys og teknikk (alltid de beste!), og ikke minst vårt fantastiske åpne publikum! Alle har vært med å skape dette eventyret for meg.

Livet med Gåte har krevd sitt, både når det kommer til tid og følelser. Når bandet nå har lagt nye omfattende planer for fremtiden, har jeg kjent på at det er andre områder jeg i større grad trenger, og vil, fordele mer av ressursene mine på. Først og fremst min nydelige familie! Jeg får mye glede av å hjelpe min eldste sønn og hans stadig stormende karriere. Hvor yngstemann tar veien vet ingen, men jeg skal være der. Den nydelige kona mi elsker å reise rundt, akkurat som meg. I tillegg har jeg en litt uvanlig «vanlig-jobb» ved siden av som byr på mye spennende fremover.

Gåte er et helt utrolig flott band. Magnus er landets heftigste gitarist, Mats kan være både rå og var, Jon Even har gitt oss kraft både som dyktig trommeslager og vokalist, og søstera mi Gunnhild skaper virkelig magi få i denne verden kan måle seg med! Dere aner ikke hvor mye jeg gleder meg til å se Gåte som publikum, live!

Til sist vil jeg rette en ekstra takk til Per Tronsaune. Uten Per hadde nok Gåte aldri kommet så langt som vi har gjort. Per har vært nær støttespiller hele denne tiden, faktisk over 25 år! Den gangen han plukket opp Gunnhild og meg fra vår spe start på Veita scene i Trondheim, var det ingen av oss som kunne se hvor mye flott fremtiden skulle bringe. Han førte oss stødig frem, det meste av tiden som en særdeles engasjert og dyktig manager. Takk Per, for alle eventyrene!

Hilsen Sveinung

Gåte ble startet av Sveinung og Gunnhild Sundli i 1999. Koblingen mellom norsk tradisjons- og folkemusikk og hardere rock og prog gjorde dem raskt store i norsk og skandinavisk musikkliv, de traff noe spesielt og hadde en annen tilnærming, og et annet både lydlig og visuelt uttrykk, enn andre band som hadde mikset liknende sjangre tidligere.

Bandet la opp i 2005, den gangen fordi vokalist Gunnhild Sundli ville utforske andre retninger i kunsten og livet. I 2017 kom Gåte tilbake. I et intervju med Musikknyheter.no i desember 2021 sa Gunnhild Sundli at det aldri hadde vært mer givende å spille i Gåte enn nå:

– På det personlige plan opplevde vi oss sterkere og bedre enn noen gang, da livet har gitt oss viktig innputt fra ulike hold gjennom den tiden vi har vært borte fra Gåte. Da vi begynte på igjen i 2017 møttes vi med mer kompetanse og mening, enn da vi ga oss. Det ga en eksplosjon av mestringsfølelse og kunstnerisk skaperglede som team, og det har aldri vært mer givende å spille i Gåte enn nå, sier hun.

