Ballade video LXV: Erotisk urkraft

Ny helg, nye musikkvideoer. Sterke og solide bidrag fra Gåte, Ingrid Jasmin, Hanna Børseth Rønningen, KitFai, Vestamaran og Sondre Lerche. Seks videoer, to premierer.

Denne uken byr vi på den oppsiktsvekkende regidebuten til Gunnhild Sundli fra Gåte, som er full av erotisk urkraft. Vi lanserer også den ferske soloartisten Ingrid Jasmin, som fra første øyeblikk fremstår som en egenartet stemme. Begge sangene er basert på arven fra den norske folkemusikk, satt inn i en ny og spennende kontekst. Vi blir også med Sondre Lerche på et ti minutters besøk på kirkegården, der lyden av et fly blander seg inn i musikken.

Lyden av fly var lenge borte. Nå har den vært tilbake en stund, som et tegn på at samfunnet hadde gjenåpnet etter pandemien. Samtidig er smittetallene igjen blitt høye, slik at det nok en gang er snakk om nasjonale tiltak. Utesteder og konsertarrangører frykter en ny periode med redusert drift.

Som Oslobandet KitFai sier til oss i sin kommentar til videoen «Looking For The Sun»: Vi er ferdige med pandemien, og vil videre. Det kan vi nå bare krysse fingrene for.

GÅTE: Svik

Premiere! Og det med den første videoen Gunnhild Sundli selv har stått som regissør for.

«Svik» er andre single fra Gåtes kommende album Nord. Og gjennom den kraftfulle musikkvideoen får Gunnhild visualisert symbolikken i Gåte på en måte du nok aldri har sett før.

Tematisk handler sangen om hvordan vi hjemsøkes av vår egen fortid, og det kompliserte forholdet vi har til vår egen unike historie. Hvordan angst og traumer jager oss, men på mange vis også er med på å forme grunnlaget for hvem vi er.

– Gjennom arbeidet med musikkvideoen har jeg fått gi liv til den stemningen og de bildene jeg selv har i hodet når jeg synger «Svik», sier Gåte-sangeren, som også spiller fele i bandet. De andre medlemmene er Magnus Børmark (gitar, vokal, perkusjon), Sveinung Sundli (hardingfele, orgel, vokal og perkusjon) og Jon Even Schærer(perkusjon og vokal).

– I «Svik» jages hovedperson av sin egen fortid. Han slåss med sine indre demoner og traumer. Men selv om han vil løpe fra alt, er det kanskje først når han slutter å kjempe at kampen er over?

Videoen er filmet på Storås, i Storvika i Stjørdal, og i blackbox ved lager 11 i Trondheim. Det er Arne Stoltenberg har stått som hovedansvarlig for filming. Nord slippes gjennom Indie Recordings 3. desember 2021.



INGRID JASMIN: Pilgrim

Enda en premiere! Og for en flott debut dette er!

Ingrid Jasmin er en ny stemme i det norske musikklandskapet. I 2021 har hun opptrådt på blant annet Førdefestivalen og Telemarkfestivalen, Riksscenen og Cosmopolite Scene. I dag, 12. november, slipper hun «Pilgrim», som er hennes første single.

– Låta åpner med en folketone som jeg har sunget fra jeg var liten. For meg handler «Pilgrim» om følelsen av å høre hjemme over alt og samtidig ingen steder, sier Ingrid Jasmin. Den helt ferske musikkvideoen er produsert av Elisa Bates.

– Jeg ville at musikken og videoen skulle få fram følelsen av at livet bærer deg av gårde. Du klamrer deg fast og gjør så godt du kan, sier debutanten. Med seg på «Pilgrim» har hun bassist Mattis Kleppen og hardingfelespiller Tuva Færden.

I arbeidet med singelen har hun også jobbet med flamenco-instrumentalisten Yannick Corre. «Pilgrim» blander tradisjonelle motiver og akustiske instrumenter med elektronisk produksjon. Den er produsert av Jonas Kroon, Ingrid Jasmin, Bernt Isak Wærstad og Almir Meskovic, mikset av Jonas Kroon og mastret av Georg Tanderø.

– Vi har vært bevisste på å holde tilbake i produksjonen i låta. Det handlet om å strippe sangen ned til kjernen for at de organiske elementene skulle stå fram.

Torsdag 25. november kan du høre Ingrid Jasmin live på Cosmopolite Scene i Oslo, sammen med gitarist Jesús Morente.



HANNA BØRSETH RØNNINGEN: Silent Ambition

Og nok en sterk låt og video.

– “Silent Ambition” er min andre singel. Låten kom ut mot slutten av august, mens musikkvideoen hadde release rundt en måned etter det igjen, forteller Hanna Børseth Rønningen.

– “Silent Ambition” er en nøkkellåt for hele mitt musikalske prosjekt. En låt som for meg handler om indre ambisjoner og drømmer som krever sin plass. Tanken på å slippe dem ut er både skremmende og forlokkende. Det er sårbart og frigjørende, vakkert og vondt på samme tid. Og det var viktig for meg å ha en musikkvideo som kunne speile dette på en god måte.

Børseth Rønningen forteller at hun samlet et lite, men knallsterkt team. Marcus Undhagen står for foto og klipp, mens Evy Kasseth Røsten tok seg av idé, manus og regi. Dette er også hennes debut som musikkvideoregissør – noe vi bare må applaudere.

– Hun så med en gang for seg vann som gjennomgangstema og symbol for den indre kampen i mennesket. Vannet kan være skremmende, samtidig som det er essensielt for å leve. Vannet kan løfte, gi vektløshet og flyt, men også oversvømme og drukne det som lever. Sammen brukte vi mange kvelder og netter i vår og sommer i forskjellige iskalde tjern, og timevis med undervannsfilming i basseng. Det er mye jobb som ligger bak.

– Musikken min beskriver jeg som eventyrlig drømmepop med mørke undertoner, og denne videoen er et tydelig bilde på dette. En vakker, svevende, drømmende verden. Men mørket lurer i krokene, understrømningene under den rolige overflaten kan være sterke og farlige. Drøm kan fort bli mareritt.

Hanna Børseth Rønningen har til nå gitt ut tre singler, mens den fjerde kommer 26. november. Alle blir del av debutplaten hennes til neste år – også titulert Silent Ambition. Vi vil gjerne se og høre mer.



KITFAI: Looking For The Sun

Oslobandet KitFai har holdt på siden 2013, har spilt landet rundt, samt gjort sitt første inntog til Amerika. Nå sier de seg ferdige med pandemien, og klare for sin andre fullengder.

– «Looking for the Sun» er første single fra vårt kommende album Ways of Letting Go, og er det første som slippes fra bandet siden 2018. Sangen handler om å finne tilbake til noe man har mistet. Et slags ufokusert savn man ikke helt får tak på.

Videoen til «Looking for the Sun» er filmet og regissert av John-Halvdan Halvorsen, og er produsert av Roar Nilsen. Han har også stått bak innspillingen av det kommende albumet i Nabolaget Studio i Oslo.

– Videoen er spilt inn tidlig på morgenen før tidevannet nådde oss. Det er første av fem videoer som slippes opp mot albumet. I hver av videoene får en av de fem medlemmene i bandet komme litt ekstra i fokus.



VESTAMARAN: Cutest Offender

Hvordan skremme monstre ut av et barns soverom, når krefter i seg selv skulle ønske man befant seg på en scene i Berlin og vrengte fra seg hasardiøse gitarsoloer. Er det mulig å opprettholde en vill og poetisk livsstil, samtidig som man har hender og føtter bundet opp av ansvaret ved å oppdra to små barn?

Det er dette temaet powerpop-låten «Cutest Offender» i følge utgiver Apoillon Records tar et dypdykk i. Sangen er musikalsk sukret med Californiske koringer – og en saksofon-solo som kanskje heller får deg til å tenke på det store eplet.

Den tilhørende musikkvideoen beskrives som en liten historie som forteller hvor gøy voksne menn kan ha det i verdens største småby, når man er fri fra nevnte ansvarsområder. Den er både filmet og klippet av Rune Langhelle.

Vestamaran består av gode venner fra den fjordrike vestkysten i Norge: Endre Aasebø, Kjartan Ericsson, Kjell Arne Kjærgård, Jon Bolstad og Kristian Linz. Debutalbumet deres, Bungalow Rex, ble i slutten av juni lansert gjennom kanalene til Apollon Records. Det har blant annet fått fine omtaler på internasjonale nettsider som Progradar.org og Theobelisk.net.



SONDRE LERCHE: Dead Of The Night (Live at Cemetery)

Denne uken satte Sondre Lerche rekord for lengste sang som noensinne er blitt fremført på TV2s God Morgen Norge. Det dreide seg om den mer enn ti minutter lange «Dead Of The Night», som Bergens Tidende nylig kalte «et beist av en single».

Sangeren og musikeren har selv omtalt låten som «en ti minutter lang odyssé gjennom natten, som også er en av de aller mest intense og givende opplevelsene jeg har hatt som låtskriver – og i studio.»

Lerche skrev sangen i løpet av to uker på hybelen i Bergen i februar i år. Låten er fremført og produsert av Kato Ådland og ham selv, med mastring av Jørgen Træen.

– «Dead Of The Night» er jo en låt som drives frem av ordene, så den føles naturlig å spille solo, selv om den selvsagt lever og utvikler seg ganske annerledes i den innspilte versjonen, sier Sondre Lerche til oss, i anledning av vi nå viser one take-utgaven av videoen.

– Folk spør ofte hvordan jeg greier å huske all den teksten, men det har vist seg mye lettere enn de fleste andre kortere låter jeg har skrevet. Hver setning åpner for neste, det føles som en annen møte å skrive på enn jeg har drevet med før. Det er en veldig givende sang å spille, selv om jeg vet den krever noe av lytterens innlevelse.



Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, og gjerne merke e-posten Ballade video.

