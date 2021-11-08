Sondre Lerche

(Foto: Johanna Siring)

Rolf Gammleng-priser til Sondre Lerche, SPUNK og Ola Kvernberg

08.11.2021
- Red.

Mandag ettermiddag delte Fond for utøvende kunstnere ut årets Rolf Gammleng-priser, og blant vinnerne er Lerche, SPUNK og Kvernberg.

Prisene gis «for fortjenstfull innsats ved innspillinger og/eller i sceniske forestillinger», melder Gammleng-prisen, som hvert år deler ut syv priser på NOK 50 000 og en ærespris på NOK 75 000, den såkalte Veteranprisen.

Gruppa SPUNK, med blant andre Maja Ratkje og Hild Sofie Tafjord, fikk prisen i klassen kunst-/samtidsmusikk. Jazz-prisen gikk til Ola Kvernberg, viser/tradisjonsmusikk til Hans Fredrik Jacobsen, studiomusiker-prisen gikk til Elisabeth M. Nesset, og Sondre Lerche fikk pris i klassen pop/rock/blues. I klassene dans og skuespiller var det henholdsvis Ulf Nilseng og Cici Henriksen som mottok prisene, og selve Veteranprisen gikk til skuespiller Kari-Ann Grønsund.

Kandidater til prisene foreslås av utøverorganisasjonene og fonogramprodusentene i Norge, og det er fondets styre som står for den endelige utvelgelsen og deler ut prisene. Prisene er derfor «fagfellepriser», og betyr mye for mottakerne.

Prisvinner Ola Kvernberg takker Fond for utøvende kunstnere i sosiale medier, og sier selv hva prisen betyr for ham:
Utrolig glad for å ha fått Rolf Gammlengs pris fra Fond For Utøvende Kunstnere i dag 🖤 FFUK er utrolig viktig for meg og enormt mange andre musikere, og har vært fødselshjelp på uttallige plater og prosjekter gjennom mine 20+ år på veien. Denne prisen henger høyt for meg. Tusen takk!!

