Ballade video LXIV: Vintervals og fristelser

Fra hip hop til folkemusikk. Syv videoer, tre premierer. Møt Rita N, Birgitte Damberg Trio, Monoswezi, Sivert Holmen, Knekklectric, Stian Fjelldal og Karin Park.

Velkommen til den 114. utgaven av Ballade video. Og denne utgaven er på mange måter akkurat som vi vil ha den, full av (stort sett) ferske videoer innen et bredt spekter av musikk. Her får vi rap med svært lovende Rita N, verdensmusikk med Monoswezi – og klingende hardingfele-toner med Sivert Holmen, som tidligere har vunnet både Fureprisen og Øivind Berghs minnepris.

Vi får også to svært stilige animasjonsvideoer, med jazz-influerte Birgitte Damberg Trio og nyss nevnte Monoswezi. De sistnevnte fikk så sent som i går svært fin oppmerksomhet i nettutgaven av selveste Le Monde. Og resten er jammen ikke verst, det heller.

Så hva skal vi si? Jo, god fornøyelse – og god platehøst!

RITA N: Fristelser

https://www.youtube.com/watch?v=OUl6LjqHvxo

Premiere!

Videoen til «Fristelser» har riktignok ligget ute litt, til svært bra respons på kort tid. Men her presenterer Ballade video den for første gang utenfor YouTube. Og for en bra rap-låt og video dette er.

Rita Najar har sine røtter i Syria, med syrisk mor og libysk far, men beskrives samtidig som «ei vaskeekte Oslojente med hjerte for hip-hop». Hun har tidligere vært omtalt her i Ballade som en lidenskapelig liveartist, som musikalsk er inspirert av old school hip hop og rytmer fra Midt-Østen, med et hint av iskald trap.

– «Fristelser» handler i essens om det å la seg falle for fristelsen, sier Rita N selv om den fengende og velproduserte låten.

– Slik er det å bo i verdens minste storby, der det meste du kan tenke deg finnes rundt hvert gatehjørne. Den handler om å være ung og uerfaren, om gruppepress – og at den verste innflytelsen kanskje oftest kommer fra en selv.

Rita N begynte å spille musikk rundt 2016. Hun produserer og arrangerer låtene, akkurat som hun har vært med på å produsere denne videoen. Den er regissert av Matthew A. Thompson for Soulbase Music.

«Fristelser» slippes offisielt i dag. Vi tipper at vi snart vil høre mye, mye mer fra denne artisten.



BIRGITTE DAMBERG TRIO: Winterwaltz

Premiere! Og for en fin video!

I dag, fredag 5. november, slipper Birgitte Damberg Trio «Winterwaltz» med en tilhørende musikkvideo tegnet og animert av kunstneren Maria Marta Linero. Musikkvideoen, som er lagt til et vakkert snølandskap, ble nominert til pris under animasjonsfilmfestivalen Supertoon i Kroatia.

Birgitte Damberg Trio har en bred musikalsk palett, med elementer av jazz, viser, blues og samtidsmusikk. I «Winterwaltz» er det kjærligheten til den norske vinteren, og ikke minst naturen, som står i fokus.

– Musikken er skrevet av Åsmund Reistad, bassisten i Birgitte Damberg Trio. Han jobber mye med norsk folkemusikk, og det kan anes i«Winterwaltz», forklarer vokalist Birgitte Damberg.

– Vi i bandet spiller ofte inn små strofer, eller skriver ned tekst-snutter når inspirasjonen kommer, som vi så legger bort for å jobbe videre med på et senere tidspunkt. Jeg forelsket meg hodestups i musikken, og fikk heldigvis lov til å lage tekst til låta. Den ble først skrevet på norsk, og gitt ut i 2019 under navnet «Vintervals»,

– Med Birgittes tekst til min komposisjon føler jeg at vi har klart å formidle det fine med vinteren: roen, stillheten og den kjølige lufta mot ansiktet, sier ukulelebassist Åsmund Reistad, som for øvrig er gift med Birgitte.

– Det var ellers utrolig stas at musikkvideoen, som er laget av den dyktige kunstneren Maria Marta Linero, ble nominert i klassen musikkvideo under animasjonsfilmfestivalen Supertoon i Kroatia. Nå ble den slått på målstreken av musikkvideoen til U2, men det kan vi nok leve godt med, avslutter gitarist Per Einar Watle. med et fornøyd smil.



MONOSWEZI: Kuwonererwa

Enda en flott animasjonsvideo!

Monoswezi utga sist fredag, 29. oktober, albumet Shanu på den engelske Riverboat-labelen til World Music Network.

I forbindelse med utgivelsen har Ronald Kabíček, kjent fra den kritikerroste tegneserien Krüger & Krogh, laget en virkelig flott animasjonsvideo til åpningskuttet «Kuwonererwa». Ronald Kabíček har her tatt utgangspunkt i teksten av Hope Masike, som handler om et forhold som har sett bedre dager. Musikken er komponert av Hallvard Godal.

– Sangen finnes altså på vårt femte album – Shanu, som betyr «fem» på shona-språket. Musikken på Shanu er i hovedsak komponert av Hope Masike og jeg, forteller Hallvard Godal til Ballade video.

Monoswezi består av musikere som opprinnelig er fra Mozambique, Norge, Sverige og Zimbabwe. De har base i Norge, og består av Hope Masike (vokal, mbira, perkusjon), Calu Tsemane (vokal, perkusjon, gitar), Hallvard Godal (saxofon, klarinett, harmonium, mellotron, synth, arpegiator, vokal), Putte Johander (bass, gitar, keyboard, vokal) og Erik Nylander (trommer, perkusjon).

– Vi har jo ellers en litt spesiell musikkvideo-historie, sier Hallvard Godal. – Til vår forrige plate, A Je fra 2017, gjorde vi en musikkvideo som ble spilt inn i Udaipur India med en regissør fra Bollywood. Vi har tidligere også gjort videoer i Malaysia og i Harare i Zimbabwe.



SIVERT HOLMEN: Sumarkveld i Jotunheimen

Premiere igjen!

Seks år etter at han vart kåra til Årets unge folkemusikar med duoen Odde & Holmen kjem Sivert Holmen med eit etterlengta soloalbum. Albumet har fått tittelen Jotunheimen.

Plateselskapet Ta:lik skriv dette om Sivert Holmen:

– Han er ein av dei fremste formidlarane av tradisjonelt slåttespel på hardingfele. Sivert kombinerer klangen og tonen frå det ypparste innan hardingfeleverda med råskapen i Valdresspringaren. Vare lydarlåttar der tida nesten stoppar opp og springarar ein umogleg kan stå stille til, dannar kjernen i uttrykket hans.

– Valdres har ein rik og variert hardingfeletradisjon som strekker seg attende til 1700-talet. Kjernen i Valdresspelet er det særmerkte, drivande springarspelet og det melankolske lydarlæte. Gjennom generasjonar har spelemenn lært låttane av einannan, forma dei til sine og levert dei vidare. Nokre låttar lever som danselåttar, mange går i gløymeboka og nokon blir ståande att som dei mest spesielle låttane. På albumet Jotunheimen kjem ein tett på lyden av Valdres.

Filmskaparen Jørn Ranum frå Valdres har laga musikkvideoen «Sumarkveld i Jotunheimen» rundt tittelsporet, kor ein kan drøyme seg vekk i musikken, kveldslyset på Valdresflya og stemninga ein sumarkveld.

Sivert Holmen seier sjølv dette til Ballade video:

– Eg har på ein måte forsøkt å samle låttar i Valdrestradisjon eg tenkjer på som ekstra gode, eller som har ein ekstra sterk karakter eller heilt særmerkt klang. Eg hadde lyst til å gje ut ei plate med Valdresspel som kanskje kan få fram nokre av dei tinga som har fascinert meg med, og fanga meg i slåttespel på hardingfele.



KNEKKLECTRIC: Alt blir verre

– Det er herlig å endelig slippe første smakebit fra vårt nye album. Vi er sprengstolte av denne platen, og håper folk vil like den når den kommer ut. Jeg tror dette er er en plate som enten vil inspirere eller utmatte lytteren, sier bassist Erlend Alm Lerstad i Knekklectric.

«Alt blir verre» er spilt inn i Duper Studio og Solslottet Studio i Bergen, i samarbeid med bandets faste produsent Iver Sandøy. Både singelcoveret og albumcoveret er laget av Robert Høyem, som har tatt utgangspunkt i malerier av kunstneren Audun Alvestad.

– Albumet har fått en helt spinnvill innpakning som vi gleder oss til å vise frem, kommenterer trommeslager Jon Bolstad. – Akkurat nå er planen og hovedfokuset å få den nye musikken ut til folket. Det blir i hvert fall en single til, og så vi har også bunkret godt opp med videoer denne gangen.

Om sangen «Alt blir verre» forteller bassist Erlend Alm Lerstad:

– En av visjonene for sluttpartiet på låten «Alt blir verre» var at alle instrumentene vi kom over i studio skulle med. Det skulle være en bacon, ost, mandelpudding og biffsnadder-baguette. Der kom vi ganske godt på vei, men så kom vi faktisk til et punkt der helheten i både riffet og melodien var såpass god at det å legge på flere instrumenter bare ville forringe resultatet. Måtehold var i utgangspunktet forbudt på platen, men alt med måte!

Måtehold med måte – det høres ut som en bra oppskrift! Vi har ellers også med oss vokalist, gitarist og tekstforfatter Johannes Drabløs Maaseide, som forteller dette om selve Alt blir verre-albumet:

– Denne gangen har vi en rød tråd i tekstene gjennom hele albumet. En historie om livet og sommerfugleffekten. Liv som aldri burde vært, og liv som burde vært. Liv som leves uten innhold eller håp.

Knekklectric består også av gitarist Edvard Brøther og Hogne Aarflot på keyboards. Bandet kommer fra Ålesund og Bergen, og gir ut Alt blir verre på Apollon Records senere i vinter. Den er oppfølgeren til den fire år gamle og kritikerroste For mange melodia.



STIAN FJELLDAL: Erkesikker mann

Forrige torsdag slapp den lett hyperaktive artisten Stian Fjelldal enda en ny singel – «Erkesikker mann». Vi lar Lyngdalsmusikeren selv fortelle litt om den nye låten.

– «Erkesikker mann» handler om et nettroll som føler seg misforstått, oversett og litt snytt fordi han ikke får oppmerksomheten han mener han fortjener. Jeg har i den forbindelse mekka en video hvor jeg synger på ulike reklameboards, mens folk farer forbi uten å bry seg.

– Jeg går ut fra at det er mange som har en venn, kollega eller en onkel – for det er vel som oftest en mann – av den skråsikre sorten, som gjerne fremkaller puta når de poster noe på Facebook. En vanlig taktikk er å la dem få holde på, eventuelt å skjule kommentarene uten at de merker det. I «Erkesikker mann» får trollet lov til å synes litt synd på seg selv.

Dette er den syvende singelen fra albumet Hus – Fjellheims femte i rekken – som kommer i slutten av januar. Det er for øvrig Gaute Neby som trakterer pianoet.



KARIN PARK: Shape Of A Child

Denne videoen har vi faktisk presentert før. Men vi tar den med av to grunner: Karin Park er noe av en favoritt her i gården. Og albumet Church Of Imagination er akkurat gjenutgitt på vinyl på det svært bra plateselskapet Pelagic Records.

– «Shape Of A Child» handler om en visjon jeg hadde av vår datter – lenge før hun kom til verden, forteller Karin Park, som er livspartner og samarbeidspartner med Kjetil Nernes fra Årabrot, som hun også er en sentral del av.

– Jag fortalte om visjonen til Kjetil, og han skrev denne låten til meg. Siden fikk vi med LaGaylia Frazier til å synge på den, mens min pappa spiller orgel.

– Pappa gikk bort før låten kom ut. Så jeg er glad for at jeg rakk å få ham med, både på opptaket og i denne videoen.

Church Of Imagination kom opprinnelig ut i 2020, og var den gang Karin Parks første album på fem år. Et nytt album er i følge Pelagic Records alt ferdig innspilt, og vil dukke opp i løpet av 2022.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, og gjerne merke e-posten Ballade video.

Og som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤