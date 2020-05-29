Ballade video LIV: De kan ikke stoppe oss  

Hele ni nye videoer, og fem premierer. Med Aurora, Hardhaus, The Musical Slave, Maria Norseth Garli, HAVA, Anne Gard, Flying Rabbit, OJKOS og Shandel & Samuels.

Vi tenkte at korona-tiden kanskje ville innebære en tørke i video-produksjonen. Men det har nesten vært motsatt. Vi får inn flere gode videoer enn vi rekker å legge ut. Og gledelig nok innen et svært bredt felt av musikk. Fra den sjamanistiske musikken til Anne Gard til Kristin Vollsets ”tropiske pønk”, via den moderne storband-jazzen til OJKOS og den folkelige rocken til Hardhaus.

Vi skal ikke unnslå at det er hyggelig at Ballade har blitt et visningssted for norske videopremierer. Denne gangen er det hele fem av dem: Hardhaus, The Musical Slave, Maria Norseth Garli, Flying Rabbit og Shandel & Samuels. Hver og en av dem en forskjellig bit av det store puslespillet som utgjør norsk musikk anno 2020.

Ta deg tid til å se alle sammen, nå som pinsen er kommet. Og sjekk oss igjen neste fredag, da vi på nytt finner frem et variert knippe med norske musikkvideoer.

The Musical Slave: They Can’t Stop You

Premiere! Og for en bra låt dette er!

– Jeg er «The Musical Slave”, en omreisende musiker og låtskriver fra Bergen. For noen år siden var jeg på road trip i Irland, der jeg ved et uhell kræsjet jeg bilen min inn i en murvegg i bydelen Dublin 8 : Ut kom en gjeng med gutter, som tok meg med rundt hele byen med hest og vogn, og fra den dagen var jeg hektet, forteller Kristin Vollset, aka The Musical Slave.

– Jeg bestemte meg for å bli, kjøpte min egen hest, og begynte å skrive sanger om mitt nye nabolag. Jeg hadde stor suksess med min første singel og tilhørende dokumentariske musikkvideo, ”No Plan” (2016), om det urbane hestemiljøet i Dublin. Musikkvideoen ble også vist på filmfestivaler i blant annet Dublin, New York og Cairo.

Nå kommer den gode og sterke oppfølgeren, ”They Can’t Stop You”. Det er hennes andre singel og video fra Dublins bakgater. Låten er spilt inn i Skogen studio med produsent og musiker Matias Tellez, gitarist Bård Aarvik, og den irske trommisen Jason McNamara. Jørgen Træen i Duper studio har mikset og Stian Nybø mastret.

– ”They Can’t Stop You” handler egentlig om jakten på frihet – den grunnleggende, primale friheten jeg tror alle levende vesener lengter etter, men som kan være vanskelig å nå. Sangen handler også om spenningen mellom stammen og staten, og om hvem som har rett til å definere hva frihet er. Politiet stenger meg veldig ned når jeg spiller i gaten, sier den norske eksil-musikeren.

I videoen ser vi også danserne Yasmin Mulraney, Amy Murray og Kellie Swaine. Låten er gitt ut på plateselskapet Freed Slave Records. En tidligere Ballade-artikkel om Vollset og hennes prosjekt finner du her.

Maria Norseth Garli: Lose & Repeat

Lose & Repeat from Maria Norseth Garli on Vimeo.

Premiere! Og dette liker vi også virkelig godt.

Maria Norseth Garli slapp nettopp sitt debutalbum Golden på Øra Fonogram, sammen med boken Betraktninger. Om fornemmelser. Hun beskrives som en eksperimentell singer-songwriter, med bakgrunn som improvisasjonsmusiker og stemmekunstner.

– ”Lose & Repeat” er en av de første sangene jeg skrev som er med på Golden. Den har på mange måter blitt kjernen i prosjektet, hvor enkelhet, langsomhet og tid er de viktigste parametrene, sier hun til Ballade video.

Filmen til ”Lose & Repeat” er lagd av Juliane Schütz, som selv fikk velge hvilken låt hun ville lage video til.

– Videoen har en minimalistisk tilnærming, slik som låta, og utfordringen var å fortelle en visuell historie med bare ett objekt – ansiktet mitt. Ved å legge til elementer i for- og bakgrunn kunne vi lage ulike karakterer eller stemninger eller lag, forteller Maria.

– På denne måten blir det som om personen i filmen forteller en historie til forskjellige versjoner av seg selv, som en slags indre monolog som blir til en indre dialog eller trialog, som kryper fra overflaten dypere inn i kjernen av seg selv.

Maria Norseth Garli står selv for all tekst og musikk på Golden, som er spilt inn, mikset og produsert av Kyrre Laastad. I ”Betraktninger. Om fornemmelser” forsøker hun å sette ord på de mange nyansene i en skapende prosess.



HAVA: Water

Hanne Vatnøy fra Bergen tok artistnavnet HAVA i 2017, med utgangspunkt i de to første stavelsene i navnet hennes. Hun vokste opp på Seim, og er i dag utdannet pedagog med tittelen lektor i musikk og drama. Men det første gjennombruddet kom i Japan for mer enn ti år siden, da hun ble oppdaget gjennom musikktjenesten MySpace.

Sangen ”Take Me To Tokyo” ble særlig populær. Hun ga ut albumet Me and My Piano i 2010, og fulgte opp med Elysium i 2016. Det vakte internasjonal oppmerksomhet. Nå er hun tilbake med ”Water”, som er første single fra hennes kommende, tredje album.

– Låten ”Water” er en metafor på sjelens dyp, og en påminner om at det finnes håp og en sol over hver en stormfull sjø, sier artisten.

Den konseptuelle musikkvideoen er gjort i ett opptak, imponerende håndtert av filmskaper Christer Steffensen i en gammel fabrikkbygning i Odda. Her ser vi låtens budskap bli visualisert av den unge og talentfulle danseren Shelmith M. Øseth.

Vi synes resultatet er blitt veldig bra, og gleder oss til fortsettelsen.



Anne Gard: Gladiator of light

Anne Gard holder til på Karmøy like utenfor Haugesund, der hun blant annet arbeider som healer, kinesiolog og helhetsterapeut, samt kurs- og foredragsholder. I tillegg har hun også lagd musikk, der flere CD-utgivelser er å få kjøpt fra hennes egen hjemmeside. Dette er både meditative og nokså eksperimentelle utgivelser, gjerne med litt mørke atmosfærer.

– Min bakgrunn er innenfor sjamanisme/naturforståelse og formidling gjennom tromme og chanting. På bakgrunn av tilknytning til sjamanisme ble dette et naturlig hovedelement i musikken min. Sjangeren og låtene kan ansees som en musikalsk formidling av et kanalisert urspråk, sier Anne Gard.

– Instrumentene er ofte inspirert av urkultur i tråd med røtter fra indiansk, samisk og etnisk musikk. Min frihet og kjærlighet i musikken inspirer meg til å åpne opp å gi meg hen til det store mangfoldet i låtene. Inspirasjonen til min musikk er basert på min livsreise.

Videoen er av Aleksandar Nenad Zecevic ved White Mountain. Musikk og koreografi er ved Anne Gard, mens datteren Inger Cecilie Torvestad bidrar med kostyme og skuespill i videoen. I tillegg hører vi artisten Trine Strand på gjestevokal. Sjekk gjerne mer av musikken hennes på Spotify også.



Flying Rabbit: New Age Witch

Premiere! Og si velkommen til et løfterikt band.

– «New Age Witch» er den første singlen fra vårt nye album Eclectic Playgound, som kommer ut til høsten. Låta ser med et ironisk blikk på new age-bevegelsen og den evige søken etter en mening med livet, sier Flying Rabbit til Ballade video.

Bandet består av Emily C. Brannigan (vokal), Jacob Kronen (gitar), Christer Jørgensen (trommer), Julius Lind (kontrabass), Tim Lowerson (sopran og altosaksofon), Julia Wiklund (tenorsaksofon) – folk med bakgrunn fra Norge, Wales, England og Sverige, samt sjangere som jazz, metal, punk, balkan og rock. Låtene blir skrevet av Emily C. Brannigan og Jacob Kronen.

–Her blir vi med på en surrealistisk reise inn i sinnet, og forsøket på å forstå meningen bak det hele. Men jo hardere man leter, jo mindre forstår man – og etterhvert blir reisen skummel og mørk.

– Musikkvideoen har vi produsert selv som en del av vårt visuelle konsept. Vi ønsker at vårt nye publikum ikke bare skal høre musikken vår, men oppleve et gjennomført og helhetlig univers med en egen stil.

Den 29. mai spiller Flying Rabbit releasekonsert for «New Age Witch» på SALT i Oslo. Konserten foregår i et stort beduin-telt, og blir også strømmet direkte på Brakkesyke 2020 på Facebook.

Det kommende albumet Eclectic Playgound er produsert av Rune Minde. Vi gleder oss til å høre resten.



OJKOS: Dikt til H

OJKOS står for Orkesteret for jazzkomponister i Oslo. De er nå aktuelle med det ti spors albumet Alea iacta est – de berømte ordene som Julius Cæsar skal ha ytret, da han krysset elven Rubicon med hæren sin i år 49 før Kristus.

All musikk på det nye albumet er skrevet av Andreas Rotevatn, som også har mikset og produsert platen. Her medvirker hele 16 musikere, samtidig som Rotevatn også har lagt ned mye arbeid i etterarbeid og bearbeiding av materialet.

– Når vi skriv musikk for OJKOS, blir stemmene høgst personlege, sier Rotevatn. – Då får ein brukt den beste sida av kvar musikar, slik at alle stemmene kan vise fram dei ulike musikalske personlegheitane i orkesteret.

Alea iacta est er utgitt på den tradisjonsrike Odin-etiketten. Om den svært fine ”Dikt til H”, et av de mer meditative stykkene på platen, sier komponisten:

– Her ville eg vise kor vakkert det kan vere med dissonansar. Sjølv om stykket er basert på ein diatonisk cluster-akkord, lagar det likevel rammeverket for eit oppløftande kjærleiksdikt.

Denne versjonen er spilt inn live på Victoria Nasjonal Jazzscene i Oslo den 26. mars 2019. Videoen er signert Karoline Finnema.



Hardhaus: Kvite Knokær – live

Premiere! Og det med helstøpt bygderock!

­Hardhaus er fra Telemark, og består av musikere med lang fartstid i bransjen. Siden starten sommeren 2017 har de rukket å slippe to kritikerroste album, ni singler, og selge ut konserter over hele landet. For en drøy måned siden kom andrealbumet Prellær a.

– Vi har jobbet hardt med å lage en verdig oppfølger, og har utviklet oss musikalsk gjennom denne prosessen. Tittelen på plata er henta fra en av låtene, som beskriver en person med høy risikovilje på alle plan, som ikke lar seg lett påvirke av motstand, og det er vel litt av kjernen i bandet også, forklarer tangentist Endre Christiansen.

– Inspirasjonen til plata kom fra flere hold, og det som var det viktigste for oss var å lage ei plate som var gjennomført, med gode melodier og tekster som alle kan kjenne seg igjen i. Vi håper at dette albumet kan treffe i både bygd og by, utdyper gitarist Erik Norheim.

Musikken til bandet har blitt beskrevet som Drangedal-americana – en blanding av rock, country, folk og pop. Bandet består også av Vidar Heldal (sang), Erik Damberg (bass) og Jonas M. Lima (trommer).

Live-utgaven av ”Kvite Knokær” er hentet fra slippfesten for Prellær a, som fant sted i Hjertnes Kulturhus april 2020. Vi takker for fin-fin premiere, og anbefaler ellers dette ferske og store Ballade-intervjuet med Vidar Heldal.



Shandel & Samuels: Desert Island

Premiere! Og det med fengende, sommerlig pop!

På en låtskriver-camp for jenter (!) i Berlin møtte norske Laila Samuels den kanadiske artisten Jonas Shandel. Snart ble de enige om å starte duoen Shandel & Samuels. De skulle egentlig skrive for andre artister, men endte opp med å skrive til sitt eget prosjekt.

I november 2019 slapp de debutsingelen “Heroine”, mens “Gold” kom i februar 2020. Begge disse videoene finner du i arkivene våre. I dag slippes debut-EPen «Castaway», som denne nye sangen er hentet fra. Dette er også første del av det som senere i 2020 blir deres debutalbum.

– Teksten i låten er ganske selvforklarende, og handler om den personen i verden man kunne dratt hvor som helst med, forteller Laila Samuels til Ballade video. ­

– Akkurat nå kan nok mange drømme om å komme seg bort med noen de er glad i. Så til det er mulig igjen, så kan man gjerne bruke denne låten til å drømme seg litt bort, forteller hun.

Musikkvideoen til «Desert Island» er filmet i Málaga, og slippes samtidig med EP-en. Det er også Laila Samuelsen, som låtskriveren og artisten egentlig heter, som har regissert den solfylte videoen.



Aurora: Exist For Love

Vi har naturligvis skrevet om Aurora før. Den nå 23 år gamle artisten, låtskriveren og produsenten fortsetter å markere seg internasjonalt, og har nylig sluppet denne vakre sangen, til stor begeistring for hennes mange fans.

Strykerarrangementet er ved Isobel Waller-Bridge. De to kunne ikke møtes på grunn av Korona-situasjonen, men jobbet isteden på hver sin kant. Waller-Bridge er blant kjent for å ha skrevet musikken til den populære TV-serien Fleabag, og har også lagd filmmusikken til Vita and Virginia.

– Jeg trodde ikke jeg kunne skrive en kjærlighetssang, uttaler Aurora i en kommentar til låten. ­ – Først for noen år siden innså jeg hvor himmelsk kjærligheten er. Kjærligheten gjør oss menneskelige, men også guddommelige.

Det er Aurora selv som har regissert den stemningsfulle videoen.

Vi ønsker som alltid alle våre lesere en fin og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, og gjerne merke e-posten Ballade video.

Vårt arkiv med norske videoer finner du stadig vekk på denne samlesiden.

Og fremdeles: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤