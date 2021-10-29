Ballade video LXIII: Alle avganger er avlyst

Ti videoer, to premierer. Vi feirer Allehelgensaften med Hedvig Mollestad, Ava Freddy, Veps, Lemaitre og Anna Of The North, Sleepyard, Kniv & Gaffel, Stian Fjelldal, Rooftops & Satellites, Schwein og Lovise AK.

Vi starter gjerne med å gratulere fotograf og videomaker Stian Andersen, som denne uken vant prisen for årets beste musikkvideo med Ane Bruns «Crumbs» under Bergen Internasjonale Filmfestival. Og siterer fra juryens begrunnelse: «I musikkvideoen som kom helt til topps, og som er årets vinner av den 7. utgave av Norsk Musikkvideokonkurranse – er det vanvittig mye kjemi – på flere plan! Det er en helstøpt kortfilm, som kler låten helt nydelig, og vice versa. Danseren Mariama Fatou Kalley Slåttøy fra Trondheim er en av de som gjør en fantastisk rolle i dette dype, mørke, symboltunge og visuelt slående verket.»

Det er helt topp. Og kanskje er det en ny kandidat til Årets Musikkvideo blant denne ukens ti bidrag? Vi ønsker alle våre lesere god fornøyelse, uansett.

HEDVIG MOLLESTAD TRIO: All Flights Cancelled

Torsdag 18. november har Hedvig Mollestad konsert på London Jazzfestival. Og alt dagen etter slipper Spellemannsvinneren fra 2020 det nye albumet Tempest Revisited på Rune Grammofon. Det er basert på et bestillingsverk hun lagde til 20-årsjubileet til Parken Kulturhus i Ålesund.

– Til tross for den yppige singelen, er dette den roligste plata jeg har lagd, tittelen til tross. Men som Rune Kristoffersen sa så pent: – Nå har du harva laus i ti år, da får det være greit, sier Mollestad til oss.

– Da jeg lagde denne musikken, tenkte jeg på det først og fremst som noe som skulle spilles live, ikke nødvendigvis bli en plate, og ettersom dette ble lagd allerede i 2018, altså før Ekhidna, var dette et veldig viktig prosessuelt arbeid for meg – ikke minst fordi så mye av materialet er direkte inspirert av det nydelige stedet der jeg vokste opp, men ikke har bodd på over 20 år.

– Det var en sterk opplevelse å jobbe med, og ikke minst spille inn musikken i studio. Jeg er veldig fornøyd med at den kommer ut akkurat nå, og jeg synes det er så utrolig masse sterke solistiske bidrag fra musikerne på plata! Alle skinner! Når det gjelder videoen, hadde vi lyst å lage noe passe freaky, passe skummelt, passe nervepirrende, litt som Skrik.

Hedvig Mollestad har med seg følgende solide gjeng på den nye platen: Marte Eberson, Ivar Loe Bjørnstad, Trond Frønes, Martin Myhre Olsen, Karl Nyberg og Peter Vergeni. Hun blir også fremhevet i november-utgaven av amerikanske DownBeat, som en av 25 artister de mener vil sette store spor i årene fremover.

Ikke akkurat noe dårlig utgangspunkt for veien videre.



AVA FREDDY: Treet

Dette er det norske tittelsporet fra Ava Freddys andre album, The Tree, som kom ut den 22. oktober. Vi lar henne selv forklare:

– Trær er virkelig fantastiske, de vokser oppover og nedover samtidig, med grener som strekker seg mot himmelen, og røtter som graver og knurver seg nedover i dypet av jorda. Trær har et unikt sett med sanser som gjør at de kan bestemme retningen for hvor røttene skal strekke seg. Kanskje det kan sammenlignes med intuisjon hos oss folk.

– Forsøket på å slå rot i god jord er tematikk for denne låta. Når jeg tenker meg om, er det utgangspunktet for albumet i sin helhet, egentlig. I hvert fall hvis man tar med de nødvendige omveiene, det er et album om å være i vekst.

Musikkvideoen er laget av Linnea Syversen, som Ava Freddy er begeistret for å ha samarbeidet med.

– Hun skaper så mye rom i sitt visuelle arbeid. Jeg verdsetter hvordan hun legger så godt til rette for tolkning, at teksten og musikken blir fri sammen med det billedlige uttrykket. Jeg kan selv «høre» nye ting når jeg ser musikkvideoen sammen med låta som har vært med meg en stund. Den får nytt liv og nye betydninger.

Neste konsert med Ava Freddy og bandet blir på St. Croix-huset i Fredrikstad, lørdag 30. oktober. I mellomtiden spiller vi flotte The Tree en gang til.



VEPS: His Brother

Norgespremiere!

Etter suksessen med debut-EP-en «Open The Door» og singlene «Ecstasy» og «Girl On TV», er Veps tilbake med «His Brother», som beskrives som «et ekte indie-anthem fylt av sinne, sjalusi og sårbarhet».

Veps består av fire 18-åringer fra Oslo, og ble nylig utropt til et av Bylarms mest spennende band av NRK P3, Dagsavisen, Klassekampen og danske Bands Of Tomorrow. I tillegg har de også spilt showcasefestivalene The Great Escape (UK), Indiestad (Nederland), Reeperbahn (Tyskland) og Vill Vill Vest (Norge) i løpet av 2021.

«His Brother» er første single ut fra det som skal bli bandets debutalbum. Sangen er produsert og mikset av Girl In Red-produsent Matias Tellez.

– «His Brother» er en sint, men sårbar låt om sjalusi, svik og kjærlighet. Vi skrev den sammen etter at en av oss hadde vært gjennom et vondt brudd, og det er en terapeutisk opplevelse for oss alle å spille denne låta live, sier Veps.

Musikkvideoen er nok en gang regissert av Veps selv.

– Vi ville ha en video som matchet energien i låta. Så da måtte vi selvsagt knuse masse greier. Det resulterte i en del nesten-ulykker, men vi kom oss ut av det levende, forteller bandet.



LEMAITRE feat. ANNA OF THE NORTH: What About U

Det har tatt sin tid, men 19. november slipper Lemaitre endelig et album, som har fått tittelen Substellar. Det feirer de her med en ny video, der Anna of the North også har en sentral rolle.

Sist vi pratet med Lemaitre, som består av Ketil Jansen og Ulrik Denizou Lund, reiste de nettopp rundt i Norge med Sirkus Lemaitre, der de hadde invitert med seg gjester som Kjartan Lauritzen, Anna of the North og Isah.

– Etter at vi fikk kontrakt med en label i USA, har vi hatt base i Los Angeles. Vi har sluppet rundt ti EP-er, samt en masse singler, og har ellers stått på med turnéer og låtskriving. Vi har vel ennå ikke lagd noe egentlig album, men håper at det er rett rundt hjørnet, fortalte duoen.

Tidligere denne måneden slapp duoen også video til låten «Reflections». Bandet har siden 2010 gitt ut en lang rekke enkeltlåter og remikser, ofte bare digitalt.



SLEEPYARD: Molly Pink

– «Molly Pink EP« er en digital utgivelse, mens vi venter på vårt nyeste album Head Values skal bli trykket opp på vinyl, forteller Oliver Kersbergen til Ballade video.

– Her er tittelkuttet skrevet av Svein Kersbergen, mens videoen er laget av Chris O. «Molly Pink EP» inneholder for øvrig også andre låter som var tiltenkt Head Values.

Head Values ble ferdig i høst, og blir utgitt på Apollon Records til vinteren. På platen bidrar blant annet Kjetil Manheim, Mark Refoy fra Spacemen 3 og Sandy Dedrick, kjent fra 60-tallsbandet Free Design. Platen er bandets sjette fullengder. Sleepyard startet alt rundt 1994, og består av Oliver og Svein Kersbergen.

– Låta skal være en liten kontrast til det materialet Sleepyard kanskje er mest kjent for. Dette er en liten, new wave-inspirert danselåt. Det er også en back to basics-låt med kun oss to brødre som spiller, avslutter Oliver Kersbergen.



KNIV & GAFFEL: Bensin

Kniv & Gaffel startet opp I 2017, og har gitt ut et par singler så langt. De sier selv at de har mye humor, og kombinerer elementer fra 80-tallet med et elektronisk inspirert lydbilde. Så føyer de til naive og rettfrem-tekster, uten noe filter.

Kniv & Gaffels nye sang, «Bensin», handler om rike mennesker som utviser dobbeltmoral. Og om ansvarsfraskrivelsen som foregår i det høyere sjiktet i samfunnet.

– Selv om vi lever i en tid hvor man akutt begynner å se skyggesiden av menneskehetens kolossale forbruk, oppnår likevel disse personlighetene positiv oppmerksomhet og velvilje fra folket. Hvordan i alle dager kan man både redde verden og kjøre privatfly tre ganger i uken? Eller snakke om bærekraft når man har enorm kapitalt i kontra-produktive bransjer?

– Når luksus har blitt en menneskerett, og friheten til å brenne bensin har blitt en selvfølge, er det dessverre bare en vei denne skuta kan gå. Rett til bunns.

Singelen er produsert og mikset av Andreas Heinesen Kase. Duoen består av Julia Sørensen og Hans-Ole Sponberg, som i starten av sin karriere spilte inn et album på kun fire dager. Slik oppstod 15 par med Adidas.



STIAN FJELLDAL: Åndsverk

Stian Fjelldal er tilbake med nok en sang og video. Han beskriver «Åndsverk» som et ironisk skråblikk på ytringsklima og kritikk.

– En anmelder skrev om meg en gang at det ikke er en menneskerett å gi ut plater. Og det hadde han jo helt rett i. Det står ingenting i FNs menneskerettigheter om at alle har rett til å komponere, spille inn eller motta statlig støtte for å gi ut sin egen musikk. Det skulle tatt seg ut.

– Men det står at enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Ingen liker negativ kritikk, særlig når den er dårlig fundert. Men kritikk er også en del av ytringsfriheten. Man kan være sjokkerende ukvalifisert – rett til å kritisere har man åkkesom. Heldigvis.

«Åndsverk» ble sluppet torsdag 7. oktober. Den ble spilt inn hjemme hos Fjelldal, og er mikset og mastret av Håkon Gebhardt, med Kriss Stemland som gitarsolist. Han utdyper gjerne temaet litt nærmere også.

– I den siste tidas debatt om ytringsklimaet på kulturfeltet har det sett ut som om enkelte ikke lenger ønsker at vi skal ha det slik. Fordi dagens klima er så hardt. Men vi må kunne skille mellom uberettiget kritikk og trakassering. Det første må være greit, uansett avsender, og taket må være høyt, langt inn i det ubehagelige, hvis ikke er vi på ville veier.

Vi kommer antagelig tilbake til den produktive artisten alt neste fredag, da i forbindelse med den nye låten «Erkesikker».



ROOFTOPS & SATELITES: Devil Takes Care

Premiere igjen!

Her kommer en riktig bra, solid og hardtslående sak. Den stammer fra Rooftops & Satelites, som består av Terje Kjørlaug og Odd Einar Nordheim. Vi lar den førstnevnte forklare litt:

– Prosjektet er ganske ferskt, dette er single nr 3. Eg og Odd Einar har skrevet noen låter og bare hyret på musikere etterhvert. No har vi fått med Sturla Nøstvik på trommer, så det begynner å nærme seg et band, ler han.

– Vi tenkte at «Devil» skulle få alt den pekte på, så her har vi tatt med alt vi syns er stas, i fra Meat Loaf til Bond, «Stranger Things»-analoge 80s keyboards og Bowie-ish-saxsolo. Eg likte veldig godt blåse-estetikken på teaterstykket «Lazarus», kun med sax og trombone, så vi fikk med oss Børge-Are og Kompen til å legge litt mørk blås mot slutten av låta der, den begravelsesmarsj-vibben.

Om de videre planene for Rooftops & Satelites sier Kjørhaug:

– Vi har et par låter til på vei. Lurer på om det blir en EP, eventuelt et album hvis vi er tålmodige nok. Videoen er det S. Nøstvik som har laget. Han fikk frie tøyler, og brukte litt symbolikk som vi syns passet. Med noe egne bilder og noe stock-opptak.



SCHWEIN: Yeah Yeah

Premiere!

Schwein, alias Svein Solberg, debuterte med abumet Bizzerheit på Voices of Wonder Records den 15.oktober. Samme dag kom hans eget øl, Schweinbier, i butikkene. Begge deler har blitt lansert med ølsmaking og pre-lytting i en rekke norske byer.

Skjønt debutant – Svein Solberg har i mange år spilt gitar, trommer og vært låtskriver i norske punk- og rockeband som Kaare & Partiet, Russian Amcar Club og Schweinhund. Han har vært studiotekniker for band som Jokke & Valentinerne, Raga Rockers, Dum Dum Boys og Backstreet Girls. De siste 20 årene har han turnert verden rundt som live-tekniker, blant annet for Satyricon og Dimmu Borgir.

Bizzerheit er spilt inn og produsert av Svein Solberg. Han spiller også alle instrumenter selv, unntatt trommer på enkelte låter. Disse blir spilt av Bjørn Dugstad Rønnow fra Borknagar og Cadaver, samt Erik Lillehagen. Den førstnevnte vil også dukke opp i live-bandet, sammen med folk fra blant annet Satyricon og Fight the Fight.

– Teksten til «Yeah Yeah» er laget av Geir Nilsen, forteller veteranen oss. – Den handler om hva man kan oppleve som privatsjåfør når du kjører rundt med et lik, som er en vakker kvinne i brudekjole som plutselig kommer opp av kisten og viser seg å være klar for sex, drugs und rawck und raw. Du blir forelsket, og ender opp med å ha party in the backseat of the car. Sorgen er stor når kvinnen selvfølgelig returnerer til kisten og ender opp i graven.

Øh, akkurat. Det var nettopp det vi tenkte. Animasjonen til videoen er ved Hege Kaa, og passer utmerket til Halloween.



LOVISE AK: Mosaikkbarn

Vi avslutter med litt mer alvor – og et viktig prosjekt fra Lovise AK.

«Mosaikkbarn» er siste låt på Lovise AKs album Tapre Barn, et konseptalbum om oppvekstvold.

Den forteller om de alvorligste følger ved oppvekstvold, om avspalting av vonde opplevelser og hvordan verden og ting ikke lenger henger sammen. Vakker og sårt illustrert gjennom havets skiftninger, lys og skygger… og gjennom en ung jentes kamp i en kaotisk verden og tilsynelatende idylliske overflate.

– Jeg er opptatt av å få mer kunst inn i formidling av psykisk helse, sier artisten og psykologen Lovise Angen Krogstad, som har skrevet de norske tekstene og musikken til albumet. Basert på historier hun har blitt fortalt i sitt arbeid i Kirkens Bymisjon, Oslo fengsel og i egen praksis.

Videoen er produsert av Ek co, ved Erlend Michael Sæverud og Bård Ek. Vi følger danser Maria Kristina Klugnes Berg, som også medvirker på det rocka tittelsporet «Tapre Barn». Foruten Lovise AKs vokal bidrar musikalsk produsent og musiker Preben Olram på gitar og piano og vokal.

«Mosaikkbarn» er i følge Krogstad også et et kritisk innspill til et stadig mer markedsstyrt helsevesen – og presset på å stille raske diagnoser, der historier og livsforhold ikke i tilstrekkelig grad fanges opp.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du som vanlig skrive til guro[at]ballade[punktum]no, og gjerne merke e-posten Ballade video.

Vårt etter hvert ganske så omfangsrike arkiv med norske videoer finner du som alltid før på denne samlesiden.

Og, som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤