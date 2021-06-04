Ballade video XCIX: Gullstolen venter!

Kortfilmfestivalen i Grimstad tar til onsdag 9. juni. Vi presenterer her ti av de utvalgte musikkvideoene, med Ane Brun, Lokoy med Nils Bech, HRVY & Seeb & Goodboys, Ruben, Emelie Hollow & Ruben, Cold Mailman, Matata, Mugisho & Willy, Boy Pablo og Ora The Molecule.

Velkommen til den 99. utgaven av Ballade video. Det ble en spesialutgave, der vi ser litt på musikkvideoer fra det siste året som kom seg gjennom nåløyet på Kortfilmfestivalen i Grimstad.

Neste uke starter nemlig den 44. utgaven av Kortfilmfestivalen, som i år arrangeres fra 9. – 13. juni. Arrangørene sier at de satser på å gi publikum en fortettet utgave av den fysiske festivalen, der publikum skal få oppleve «en ordentlig festivalfølelse og en etterlengtet mulighet til å samles i trygge rammer».



ANE BRUN: Crumbs

Som alltid har forhåndsjuryer jobbet med å ferdigstille konkurranseprogrammene til årets utgave av Kortfilmfestivalen. I alt har de sett 277 timer med kortfilm. Fra over 1000 innsendte filmer er det valgt ut 44 norske kortfilmer, 9 norske kortdokumentarer, 26 musikkvideoer og 52 internasjonale kortfilmer og dokumentarer.



LOKOY: Relay (with Nils Bech)

Det er naturligvis musikkvideoene som interesserer oss mest i denne sammenhengen. Vi har derfor snakket med Aleksander Huser, som sammen med Marlene Emilie Lyngstad utgjør den såkalte forhåndsjuryen. Det er de to som har plukket ut de i alt 26 musikkvideoene, som vi presenterer et større utvalg fra her.

– Det var i alt 76 påmeldte videoer. Det er vanskelig å si noe generelt om de som ikke ble valgt – utover at det var nokså stor bredde i de innsendte bidragene, noe jeg vil si at de 26 utvalgte videoene gjenspeiler, sier Huser.

– Det er dessuten verdt å påpeke at det også var flere gode videoer som ikke fikk plass i programmet. Jeg synes kvaliteten på norske musikkvideoer om dagen generelt er høy.



HRVY & SEEB & GOODBOYS: Unfamiliar

Vi spør Huser, som selv har studert ved London Film Academy med en mastergrad i medievitenskap med fokus på filmdramaturgi fra Universitet i Oslo, om vi ser noen klare tendenser i form og bildespråk.

– Jeg merket meg kanskje først og fremst fraværet av en tendens som jeg nok hadde forventet. De påmeldte videoene bar nemlig i overraskende liten grad preg av å være laget under pandemien, det være seg i form eller innhold.



RUBEN: Mama Don’t Know

– Generelt er jo musikkvideo en uttrykksform med mye visuell iderikdom, og dette året var ikke noe unntak i så måte. Så det er jo gledelig at pandemien ikke synes å ha satt begrensninger for kreativiteten innen norsk musikkvideo, fortsetter Aleksander Huser.

– Kan lavkostnads- og nullbudsjettsproduksjoner måle seg med mer påkostede videoer?

– Absolutt. Det viktigste for en vellykket musikkvideo vil jeg si er en god idé; et originalt og samtidig visuelt slående konsept. Og det behøver ikke å koste så mye, ofte kan det lønne seg med en form for edel enkelhet.



EMELIE HOLLOW & RUBEN: Break It Right

– Hva var de viktigste kriteriene, da du og Marlene Emilie Lyngstad valgte ut de endelige kandidatene?

– De viktigste kriteriene var kvalitet, originalitet og nyskapning kombinert med evne til å kommunisere, og å sette sammen et program som gjenspeiler bredden og mangfoldet i norsk musikkvideo dette året.



COLD MAILMAN: Adult Wasteland

– Hvilke råd vil du gi musikkvideo-regissører av i dag, kanskje særlig de som er i startgropen?

– Nettopp det å prøve å komme opp med en god grunnidé, som gjerne kan være enkel og helst ha et sterkt visuelt aspekt. Forsøk også å fange noe av innholdet eller stemningen i låta, uten at det nødvendigvis bør være for bokstavelig knyttet til teksten.

– I tillegg kan humor og lekenhet være en styrke – men jeg skal naturligvis heller ikke formulere noen oppskrift, det aller beste er jo ofte det som overrasker, avslutter Aleksander Huser.



MATATA: Ruracio

I forbindelse med de utvalgte musikkvideoprogrammene vil det også arrangeres to Q&As LIVE, både på Kortfilmfestivalens Facebook-side og på deres hjemmeside, hvor det diskuteres tematikk, filmatiske valg og mer. Disse finner sted torsdag 10. juni, kl. 20.00, og fredag 11. juni, kl. 22.30.



MUGISHO & WILLY: Leve

Vi nevner også at en hel del av musikkvideoene på programmet har blitt vist tidligere her på Ballade, selv om overlappingen kanskje ikke er så stor som man skulle tro. Dette dreier seg blant annet om videoer med Dragongirl, Synne Sanden, Vicki, Odin Staveland, Margrete, Pom Poko, SkarWorX og Sondre Justad, som alle er tatt inn som en del av videoprogrammet og konkurransen i Grimstad.



BOY PABLO: Hey Girl

Når flere videoer av profilerte artister og regissører ikke er påmeldt, kan det ha noe å gjøre med at musikkbransjen ikke har blikket rettet så mye mot Kortfilmfestivalen, selv om det sikkert også er flere årsaker.

Vinneren av Gullstolen for beste musikkvideo mottar 25.000 kroner gitt av HQartist. Årets jury, som altså fullfører arbeidet til forhåndsjuryen, består av Mona B. Riise, Jonathan Vivaas Kise og Silya Nymoen.



ORA THE MOLECULE: Creator

Følgende regissører står bak de ti videoene vi har trukket frem, og nevnes her i rekkefølgen de er presentert: 1) Stian Andersen, 2) Sebastian Kåss, 3) Brusjan (Johannes Apelseth, Thomas Andal, Jonas Selim, Thomas Stenerud og Øivind Bolstad), 4) Sigurd Fossen, 5) Kenneth Karlstad, 6) Aleksander Johan Andreassen, 7) Daniel Anda, 8) Kristoffer Nylund Grindheim, 9) Eivind Landsvik og 10) Tanmay Chowhdary.



Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, og gjerne merke e-posten Ballade video. Vårt arkiv med norske videoer finner du stadig vekk på denne samlesiden.

Neste utgave blir altså nummer 100, noe vi skal prøve å markere litt ekstra.

Og som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤