Ballade video XCVI: Farlig feminisme

Fem videoer, en premiere. Dagens tema er folk som ikke finner seg i hva som helst. Si hei til Cocktail Slippers, Iris & Skaar, Vicki, Anna Of The North – og Skaar & Emelie Hollow.

Velkommen til utgave nummer 96 av Ballade video.

Dette er en litt inneklemt helg, som ender med 17. mai på mandag. Vi benytter derfor sjansen til å se både fremover og bakover, og har samlet noen videoer som kanskje har litt felles utgangspunkt.

Som ukens premiere-artister, Cocktail Slippers, sier:

– Vi har laget en gladlåt og en hyllest til de som klarer å gi litt faen og full gass. Uansett sjanger eller kjønn.

Da bør alt ligge til rette for en fin feiring av nasjonaldagen også. Vel vitende om at noen ting er verdt å kjempe for, igjen og igjen.



COCKTAIL SLIPPERS: She Devil (Shout It Out Loud)

Premiere!

For noen år siden satt Cocktail Slippers back stage med rockelegenden Joan Jett, som skulle gjøre TV-intervju. Da reporteren og crewet ankom, sa den tidligere Runaways-musikeren til bandet: – I want you to stay so you can hear what I’m saying. The most important things I try to convey is always cut out before the interviews airs.

– Mot slutten av intervjuet sa Joan Jett at det å være kvinnelig musiker er en evig kamp. En kamp der du alltid må bevise noe, fremfor bare å drive på med din egen lidenskap, sier bassist Astrid Waller, aka Sugar Cane.

– Så pekte hun på oss, som satt bak TV-crewet, og sa: «Se bare på Cocktail Slippers. Det er et f***ing great band! Jeg er sikker på at de kjemper den samme kampen hver konsert, hver gang de blir intervjuet og hver gang de gir ut ny musikk,» forteller sanger Silje Hope, aka Hope.

– Og som Joan hadde forutsett ble nettopp dette selvsagt klippet ut av intervjuet. Den opplevelsen tente nok en liten flamme hos oss. I alle fall har vi begynt å gi litt mer faen – og det er helt konge! Eller dronning, da.

Cocktail Slippers, som i en årrekke har vært et av hovedstadens aller beste og mest underholdende rockeband, tar her et oppgjør med janteloven, samtidig som de peker nese av mannlige besserwissere og kritikere. Stemmen på slutten av sangen tilhører Mighty Manfred, sangeren i det amerikanske garasjebandet The Woggles.

– Vi tar oss ikke nær av sexistiske og kjønnsdiskriminerende kommentarer. Vi finner det heller litt fascinerende at dette fortsatt foregår, forklarer den nye trommeslageren Ann Kristin Gåsbak, aka Miss A-OK.

«She Devil (Shout It Out Loud)» slippes i dag på Wicked Cool Records. Det kommer også et begrenset opplag 7-tommere, hvor fansen får tilgang til bonuslåten «Too Good To Be True».



IRIS & SKAAR: Voodoo Voodoo

Denne videoen starter på mange måter der Cocktail Slippers slutter. Sitatet som avslutter «She Devil» speiles i åpningslinjene til «Voodoo Voodoo», som ellers kanskje mest fremstår som en slags modernisert utgave av Dollie de Luxe. Her møter vi artistene Iris og Skaar, som også samarbeider på låten «Time» fra Skaars ferske plate The Waiting.

Iris har selv sagt om sangen at «dette er 100 % ren fiksjon». Videoen er i hvert fall inspirert av eldre skrekkfilmer – ikke minst giallo-sjangeren, som var en italiensk filmbølge fra 1960- og 70-tallet. Og til dels forløperen til våre dagers splatter-filmer.

– Jeg fant frem mitt demoniske alter ego, og innkalte min sidekick Skaar for å trylle frem litt mørk magi, sier Iris, som til vanlig heter Vilde Iris Hartveit Kolltveit. – Hvem skulle trodd at en hyttetur i det rolige norske landskapet ville føre til denne duetten?

«Voodoo Voodoo» er co-produsert av Askjell Solstrand. Videoen er produsert og regissert av Brusjan Films, og bør vel ha en aldersgrense av noe slag. Selv er Iris 25 år gammel nå, og har vært rimelig produktiv de siste par årene, med rundt 16 digitale enkeltspor ute på Spotify.

Den 4. juni slipper hun debutalbumet Love And Other Disasters, der omslaget viser en hornet utgave av Iris som tilsynelatende skal til å bite over halsen på en svane.

Selv ikke Zeus kan føle seg trygg, altså. Noe som leder oss over til …



VICKI: #YOUTOO

Flere litt skumle damer? Ok, da. Her er Vicki med videoen «#YOUTOO».

Gry Jannicke Jarlum ga i sin tid ut et album som het «Draculas datter». I denne låten omtaler Vicki seg selv som «Lucifers datter», og introduserer temaer som kannibalisme, drag queens og hevn.

Sangen ble til etter at hun ble koblet med produsenten NO.MONK på Facebook-gruppen Hip-Hop Norge, der rappere og produsenter blir utfordret til å lage låter sammen innen en bestemt tid. Temaet for runden var Halloween.

– Jeg begynte først å tenke på hva jeg forbinder med Halloween, og gransket hodet etter skumle, ekle og creepy ting. Jeg kom frem til at noe av det ekleste og mest creepy jeg vet om er pågående menn som seksuelt trakasserer.

– Det er jo på flere måter et lite stikk til menn som skader kvinner. Hva om rollene var snudd? Hva om det var dere som ble utsatt for de groveste overgrep og trakasseringene? What if it happened to #YouToo?

Videoen er laget av Andy Pett, og er produsert av Golden Touch Media. Den er en av de nominerte til Årets Video under den 44. utgaven av Kortfilmfestivalen i Grimstad, som går av stabelen 9. – 13. juni. Det kommer vi tilbake til allerede neste fredag.



ANNA OF THE NORTH: Here’s to Another

Denne er ikke helt blodfersk, men vi tar den gjerne med for det. For også her møter vi overnaturlige, mørke og litt creepy elementer i videoen.

Sist vi skrev om Anna Of The North, aka Anna Lotterud fra Gjøvik, var i forbindelse med videoen til «Someone Special», som hun selv hadde sydd sammen med Trym Olasveen.

Denne gangen er Alexander Zarate Frez regissør, med Patrik Westli som fotograf. Oda Marøy har vært produsent, mens vi møter Odin Waage, Alf Floa og Lisa Alexandra Jarli, i tillegg Anna Lotterud selv.

Anna Of The North debuterte med singelen «Sway» i 2014, og ble to år senere nominert til P3 Gull i klassen for Årets nykommer. Hun har senere gitt ut albumene Lovers (2017) og Dream Girl (2019). Hun vant Spellemannprisen 2019 i kategorien for Årets musikkvideo for «Leaning On Myself», som var regissert av Noah Lee.

– Jeg har alltid ønsket meg å være en karakter i en eventyrfilm, hvor det ikke er noen regler. Musikkvideoen handler om det å komme seg videre. Her er det en fantasivenn som hjelper meg med å prosessere det vonde, fortalte Anna til nettstedet 730.no.

– Den handler om det destruktive som er i oss alle. Det er greit å ikke alltid gjøre det som er forventet av oss.



SKAAR: You (feat. Emelie Hollow)

Vi tåler vel en video til med Skaar? Da den 49. utgaven av Spellemannprisen gikk av stabelen i forrige måned, sto Skaar på scenen og fremførte «Turn of The Tide». Hun var dessuten nominert til to priser: Pop og Årets Gjennombrudd og Gramostipend, riktignok uten å vinne.

Uken etter kom denne videoen, der hun synger sammen med Emelie Hollow. Denne sangen er den andre singelen fra det ferske, akustiske albumet Waiting. Det er utgitt av Warner Music Norway, og inneholder åtte låter. Det er oppfølgeren til The Other Side Of Waiting fra september 2020.

Hilde Skaar er fra Stord i Vestland fylke. Hun debuterte som 18-åring, og har vært nominert til priser som Årets nykommer (P3 Gull 2019), Årets stjerneskudd under Bylarm og Årets artist under NRJ Awards. I dag er hun 22, og har måttet sette planene om et internasjonalt fremstøt på vent på grunn av pandemien.

Dette er en såkalt lyric video, som gjerne preges av stemningsskapende bilder.



Vi ønsker som alltid alle våre lesere en god og musikalsk helg. Og ikke minst en flott nasjonaldag på mandag. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, og gjerne merke e-posten Ballade video. Vårt arkiv med norske videoer finner du stadig vekk på denne samlesiden.

Og som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤